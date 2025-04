Por mi parte, a mí me gusta cuando un juego te atrapa por su esencia realista, y Pubg fusiona la supervivencia con el shooter (Las dos categorías que más me gustan) Está en cada uno si se acostumbra a un juego o no para decir "Este es mejor"

pero en mi caso, es un juego que tiene buenos gráficos, jugabilidad excelente, las animaciones de armas realistas a la hora de disparar, y no queda fija con un autoapuntado como en Free Fire (Eso es un disgusto mío lo del autoapuntado)

Personajes customizables que eso es bueno en mi punto de vista entre otras cosas más.

En pocas palabras, sí, lo supera en todas las versiones ya sea Pc, Consola, Mobile, etc.