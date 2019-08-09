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Танки, Самолеты или корабли?

Vitosik01 avatar

Vitosik01

August 9, 2019 at 05:56 PM

На чем вы больше играете?

Terkin avatar

Terkin

August 10, 2019 at 08:11 AM

подводнык лодки

vladudar avatar

vladudar

August 10, 2019 at 08:57 PM

Самолёты

martin9 avatar

martin9

August 12, 2019 at 08:54 PM

Всё сразу) Я меняю периодически

Correxxx avatar

Correxxx

August 12, 2019 at 08:56 PM

вот лучше))

Correxxx avatar

Correxxx

August 12, 2019 at 08:57 PM

и да танки

Correxxx avatar

Correxxx

August 12, 2019 at 08:57 PM

о уровень))

Correxxx avatar

Correxxx

August 12, 2019 at 08:58 PM

вар тандер все рекламируют

doubledragon avatar

doubledragon

August 13, 2019 at 07:00 PM

Самолёты, танки лучше у картохи, а корабли как-то не интересно

GamaUser avatar

GamaUser

August 14, 2019 at 12:03 PM

Мне больше на танках нравится играть, но бывает и на самолётах и кораблях играю изредка.

Mirten avatar

Mirten

August 14, 2019 at 02:38 PM

Самолеты и танки. Кораблики не зашли.

Fix562 avatar

Fix562

August 14, 2019 at 04:31 PM

Что лучше самолёты или танки

Vall avatar

Vall

August 14, 2019 at 09:00 PM

Все виды технико хороши, но корабли меня в последнее время больше увлекают.

Engineer235 avatar

Engineer235

August 14, 2019 at 09:32 PM

Я на танках больше играю

spamer4437 avatar

spamer4437

August 18, 2019 at 11:48 AM

Думаю, самолеты имба.

_18328 avatar

_18328

August 18, 2019 at 07:32 PM

И танки и самолеты и корабли)

sergebelousov2016 avatar

sergebelousov2016

August 18, 2019 at 07:46 PM

Самолёты

Loysha777 avatar

Loysha777

August 24, 2019 at 01:39 PM

Когда будет удобно встретиться на этой неделе

ActCm avatar

ActCm

August 24, 2019 at 03:19 PM

мне больше нравится на танках, но и на самалётах прикольно играть, но на кароблях мне не очень нравится

SteveCats101212312a4 avatar

SteveCats101212312a4

August 26, 2019 at 09:29 AM

оуу я хз

SteveCats101212312a4 avatar

SteveCats101212312a4

August 26, 2019 at 09:31 AM

чесно я незнаю

SteveCats101212312a4 avatar

SteveCats101212312a4

August 26, 2019 at 09:31 AM

хз

Maiky1996 avatar

Maiky1996

August 28, 2019 at 10:05 PM

Танки либо самолеты

Demon_Chert avatar

Demon_Chert

August 31, 2019 at 11:32 PM

Самолеты и танки. Корабли до 3 ранга - мертвая тема

MidorimShin avatar

MidorimShin

September 3, 2019 at 07:24 PM

конечно танки

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