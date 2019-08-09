На чем вы больше играете?
Всё сразу) Я меняю периодически
вар тандер все рекламируют
Самолёты, танки лучше у картохи, а корабли как-то не интересно
Мне больше на танках нравится играть, но бывает и на самолётах и кораблях играю изредка.
Самолеты и танки. Кораблики не зашли.
Что лучше самолёты или танки
Все виды технико хороши, но корабли меня в последнее время больше увлекают.
И танки и самолеты и корабли)
Когда будет удобно встретиться на этой неделе
мне больше нравится на танках, но и на самалётах прикольно играть, но на кароблях мне не очень нравится
Самолеты и танки. Корабли до 3 ранга - мертвая тема