Gold za granie w gre

lukasz14652 Hej Znalazłem stronę na której można zdobyć golda do World of Tanks. Jedyne co trzeba robić to grać randomki. Na stronie trzeba wcześniej dołączyć do wyzwania darmowego lub jak ktoś woli płatnego i zagrać minimum 4 randomki. Zdobywa się punkty zależne od miejsca które się zajęło. Ogólnie miły sposób na zdobywanie golda bo trzeba tylko grać więc postanowiłem się z wami podzielić. Tutaj link do strony na której trzeba się zarejestrować i połączyć konto z gry. http://social.pwnwin.com/share?referrer=AWRK Powodzenia

jjkuba27 Dzięki skorzystałem z tej stronki i jestem pod wrażeniem działania tej strony.

alexstopa Żeby dostawać sensowne punkty musisz 1. Grać tylko na dychach 2. Zadawać dużo uszkodzeń 3. Nie mieć frajdy z gry i grać tylko dobrymi czołgami, więc wole już zbierać punkty na Gamahag i innych tego typu stronkach ;)





lukasz14652 alexstopa brałeś w tym udział?

Widać, że nie bo:

- nie trzeba grać na X

- niekoniecznie trzeba zadawać dużo uszkodzeń bo można zadać w 4 bitwach po 2k uszkodzeń i nie stracić wgl swojego hp i przetrwać bitwe. I wtedy wyjdzie na to samo jak byś zadał 4k dmg i stracił 3/4 swojego hp lub cały i nie przetrwał bitwy.

- jeżeli grasz w tą gre i przynosi ci ona frajde to dlaczego naglema ci ona nie przynosić frajdy gdzy zaczniesz zbierac punkty ? grasz tak samo jak byś się nie zapisywał na stronie





dominikwot Nie podoba mnie się ta strona



LevelKR czy to napewno działa





Casious Nie podoba mi sie ta strona ponieważ czuć od niej lewizne :/





lukasz14652 Nawet jeżeli czujesz od niej lewizne to i tak nic nie stracisz biorąc na niej udział.

Nie podajesz żadnych danych osobistych, nie lokujesz żadnej realnej kasy. Grasz tylko randomki i jeżeli coś by ci mieli zabrać to tylko czas poświęcony na granie randomów które i tak codziennie grasz.

Zobacz sobie ile ludzi w to gra i od kiedy mają konta założone na tej stronie.

Ja tą strone mogę polecić ale nie będe nikogo zmuszał. Jego strata.

Uninoform Ta strona niby jest z lekka podejrzana, ale jeżeli piszą prawdę to idzie zarobić tak jak na Gamehagu tylko zamiast w losowe gierki grasz w to co lubisz, a nagrody bijesz praktycznie przy okazjii.



lukasz14652 Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał.