t 54 czy wz 111 1-4

lukasz14652

Nie ma to jak porównywać czołg średni z czołgiem ciężkim. To tak jakbyś się pytał co jest lepsze auto osobowe czy auto ciężarowe. Jedno i drugie nie służy do tego samego.

I ten komentarz MSIPO ''wz 111 1-4 lepszy, jest cięższy '' chłopak pewnie tyle wie o grze co cygan o robocie... czyli wielkie NIC. Tak samo Pawcio znaFca wota.

Słuchaj jeżeli się pytasz który czołg jest lepszy zapewne masz zamiar kupić któryś z nich. Więc musiałeś grać czołgami które były przed nimi.

Jak można zauważyć medy czyli czołgi średnie nie służą do walki w pierwszej linii tylko do próbowania objeżdżania innych czołgów lub do wychylania się zza innego czołgu ciężkiego lub jakiejś osłony po strzale przeciwnika. Wieloma medami można też snajpić z daleka ale do tego t 54 się mnie nadaje bo ma słabą celność. Ale za to ma mocną wieże na którą można próbować graż wychylając się zza pagórków lub strzelając przez okienka chowając kadłub

Natomiast WZ mimo to, że jest to czołg ciężki jest strasznie miękka. Ma mocną wieże ale łapie w garnkie czyli w te wizjery które ma na górze wieży. Działo ma bardzo dobre ale oczywiście na bliski dystans. Jest szybka jak na czołg cięzki.

Generalnie jest to taki ciężki med i powinno się tym czołgiem grać tak samo jak medem czyli trochę z tyłu.

Obydwa czołgi to bardzo dobre pojazdy i ich następcy czyli 113, t62 i ob 140 to jedne z lepszych dyszek w grze ( ob 140 polecam bardziej niż t 62a zaufaj mi ).

Myślę, że pomogłem bardziej niż ci znaFcy co się wypowiedzieli przedemną.

Pozdrawiam.