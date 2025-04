wolf24082

Ce jeux se base sur des combats en 15 contre 15 sur des cartes plus ou moins grandes vous serais dans des chars qui existe ou ayant exister vous débuterais avec de simple chars de la 1ère guerre mondiale pour terminer avec des chars extrêmement puissant et moderne il existe 5 type de chars les légers qui sont très rapide mais peux résistant il font des dégâts correct, le chars lourd au contraire est très lents il est très résistant leur dégât sont également correct ensuite on retrouve les chars moyen qui sont entre les deux se sont mes chars favoris. On retrouve ensuite les chasseurs de chars qui sont les chars les plus violents du jeux assez rapide mais très peux résistant. Pour finir on retrouve les artilleurs qui ont une portée phénoménal (jusqu'à 500 mètre) leur mode de visée est très difficiles a comprendre au début il faut se mettre en fond de map pour les utiliser. Voila les bases du jeux pour les débutants ;)