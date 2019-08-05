Roblox- известная во всем мире игра. В нее играют миллионы людей,и каждый игрок сможет найти себе занятие.

Stick ) Нужно накачаться с нуля,чтобы защититься от других игроков,которые могут убить тебя. Можно восстанавливаться неограниченное количество раз,но каждое убийство добавляет игроку,который убил тебя +1 килл. Это никакая не валюта и не играет роли в твоей внешности или процессе игры. Это просто количество убитых тобой игроков.

Если есть минимальный ранг (Stick) - 0 очков, то есть и максимальный - Legend = 80000 . 80000это не предел,можно накачать больше,главное желание.



Теперь расскажу о том,куда можно пойти в этом режиме. Кроме основного зала тут можно найти Tiny Zone-

Sky Gym

Роблокс удивляет своими возможностями. Здесь можно найти работу,создать семью, и многое другое.Игра имеет множество локаций,некоторые уже набрали биллионы посещений. Одна из самых популярныхлокаций- Weight Lifting Simulator 3.В этом режиме тебе не понадобится охотиться на зомби или разносить пиццу-здесь тебе нужно качаться.Большой выбор тренажеров и упражнений-отжтмайся,качай пресс,поднимай штангу,бегай на беговых дорожках.(кстати ,за бег на беговой дорожке тебе добавляется +0,02 скорости,можно больше,как-расскажу дальше)Когда ты заходишь в игру,ты тонкий как палочка.(в этом режиме это рангтут могут спокойно,не боясь других игроков накачать 500 очков. Когда ты работаешь 500 очков,тебя просто "выбрасывает" из этой зоны,и больше ты туда не попадешь.- почти тоже самое,только здесь за упражнения дают немного больше очков.В этот зал можно попасть ,если ты сделаешьRebirth-сброс всех очков и рангов. Когда набирает нужное число очков,становится доступной возможность обнулить прогресс. Естественно это будет учтено,и определенное количество Rebirth позволят вам путешествовать в другие спортзалы.только здесь для входа тебе нужен будет 3 раза сбросить все(Rebirth) В этих залах можно прятаться от других игроков,так как их (особенно Sky Gym)-, очень мало посещают.Самые посещаемые залы это:Beach(пляж,основной зал)Big Boy Beach (зона для игроков которые уже набрали 2000 очков)Tiny Zone (зона для стиков,только там можно 100%безопасно набрать свои первые 500 очков)Также в зале Big Boy Beach есть портал в космос( только для тех кто сделал 10 Rebirth)Можно покупать бустеры для быстрого получения очков,можно покупать питомцев,которые будут ходить за вами по всей локации.В дополнение к статье затрону тему,которая интересует многих русскоговорящих игроков. Сталкивались ли вы с проблемой,когда в чате пишешь другу "привет,как дела?" А отправляется ############?Основываясь на моем личном опыте могу сказать,что написанные без ошибок на английском языке слова цензурить не будут.Также есть выход,к сожалению,очень неудобный. Разбивать слова на слоги и в каждом сообщении писать две-три буквы. не очень удобно,но зато можно писать на русском языке.