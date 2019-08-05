Roblox- известная во всем мире игра. В нее играют миллионы людей,и каждый игрок сможет найти себе занятие.
Роблокс удивляет своими возможностями. Здесь можно найти работу,создать семью, и многое другое.
Игра имеет множество локаций,некоторые уже набрали биллионы посещений. Одна из самых популярных бесплатных
локаций- Weight Lifting Simulator 3.
В этом режиме тебе не понадобится охотиться на зомби или разносить пиццу-здесь тебе нужно качаться.
Большой выбор тренажеров и упражнений-отжтмайся,качай пресс,поднимай штангу,бегай на беговых дорожках.(кстати ,за бег на беговой дорожке тебе добавляется +0,02 скорости,можно больше,как-расскажу дальше)
Когда ты заходишь в игру,ты тонкий как палочка.(в этом режиме это ранг Stick ) Нужно накачаться с нуля,чтобы защититься от других игроков,которые могут убить тебя. Можно восстанавливаться неограниченное количество раз,но каждое убийство добавляет игроку,который убил тебя +1 килл. Это никакая не валюта и не играет роли в твоей внешности или процессе игры. Это просто количество убитых тобой игроков.
Если есть минимальный ранг (Stick) - 0 очков, то есть и максимальный - Legend = 80000 . 80000это не предел,можно накачать больше,главное желание.
Теперь расскажу о том,куда можно пойти в этом режиме. Кроме основного зала тут можно найти Tiny Zone-
тут могут спокойно,не боясь других игроков накачать 500 очков. Когда ты работаешь 500 очков,тебя просто "выбрасывает" из этой зоны,и больше ты туда не попадешь.Sky Gym
- почти тоже самое,только здесь за упражнения дают немного больше очков.В этот зал можно попасть ,если ты сделаешь 1Rebirth
.
Rebirth-сброс всех очков и рангов. Когда набирает нужное число очков,становится доступной возможность обнулить прогресс. Естественно это будет учтено,и определенное количество Rebirth позволят вам путешествовать в другие спортзалы. Underworld Gym-почти тоже самое ,что и Sky Gym,
только здесь для входа тебе нужен будет 3 раза сбросить все(Rebirth) В этих залах можно прятаться от других игроков,так как их (особенно Sky Gym)-, очень мало посещают.
Самые посещаемые залы это:
Beach(пляж,основной зал)
Big Boy Beach (зона для игроков которые уже набрали 2000 очков)
Tiny Zone (зона для стиков,только там можно 100%безопасно набрать свои первые 500 очков)
Также в зале Big Boy Beach есть портал в космос( только для тех кто сделал 10 Rebirth)
Можно покупать бустеры для быстрого получения очков,можно покупать питомцев,которые будут ходить за вами по всей локации.
В дополнение к статье затрону тему,которая интересует многих русскоговорящих игроков. Сталкивались ли вы с проблемой,когда в чате пишешь другу "привет,как дела?" А отправляется ############?
Основываясь на моем личном опыте могу сказать,что написанные без ошибок на английском языке слова цензурить не будут.
Также есть выход,к сожалению,очень неудобный. Разбивать слова на слоги и в каждом сообщении писать две-три буквы. не очень удобно,но зато можно писать на русском языке.Это был обзор на Weight Lifting Simulator 3. Всем приятной игры и удачи!