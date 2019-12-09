Warhammer Vermintide 2

Дождь

Gem690

novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconDamian Lasek98: ...
novice rank iconUseronetwo: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem55 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: catKISS emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconerick: привет
novice rank iconJB CAIGNEC: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconJB CAIGNEC: Capybara stare emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: blobDance emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem183 из Дождя.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: POGSLIDE emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: xd
novice rank iconZera: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconfra4: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem76 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconBrett Thomas: Ну
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: PogU emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem110 от Дождя.
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: peepoPooPoo emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: pepeMeltdown emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconAlexis QLF: ПРИВЕТ
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem278 от Дождя.
novice rank iconDabeh: asd
novice rank iconZera: catJAM emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconDoremon Utopia: как получить подарочную карту Steam
novice rank iconDoremon Utopia: Привет
novice rank iconAARMAN AHMED: Привет
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem141 от Дождя.
novice rank iconZera: Dog Arrive emote (inline chat version)
Войдите, чтобы начать общение в чате

44

0/160

EarnНовостиWarhammer Vermintide 2
Автор: Gamehag в December 9, 2019
(8 ratings)
Warhammer Vermintide 2

Warhammer Vermintide 2

 Warhammer: Vermintide 2 — Статья написана специально для сайта gamehag.com

3TDEGgstqDvbE18VNVh7sTvfNTxo8V.jpg

 Warhammer: Vermintide 2-кооперативная мясорубка от первого лица, разработанная и изданная компанией Fatshark в 2018 году, игра является продолжением Warhammer:End Times - Vermintide.
Как и в игре от Valve:Left4dead, суть Верминтайда заключается в том, что-бы команда из 5 игроков проходила различные уровни с полчищами монстров и разными головоломками.вам предстоит сражаться не только против скавенов, но и против очень сильного нового врага с крутым названием-Сил Хаоса. Силы Хаоса это последователи карта Нургла, которые атакуют и захватывают земли Империи и союзные ей области.
atTGWxSyQwIDt3aBKRZZMZqS8SWe5X.jpg

В своей основе геймплей заключается в истреблении полчищ тупых мобов, которые с повышением сложности останутся такими же тупыми, но обретут возможность вырубать любого игрока  с пары ударов.Игра имеет в себе 5 разных сложностей, такие как: 1-Рекрут, 2-Ветеран, 3-Воитель, 4-Легенда и 5 режим, доступный лишь с покупкой DLC-Winds of Magic(Ветра Магии).Для прохождения последних 2 уровней сложности. Категорически рекомендуется получить хай левел за какого-либо персонажа, иначе уже на первом мини боссе умрет половина команды.Командная работа стоит не на последнем месте, и при слаженной игре есть возможность почти без проблем проходить уровни, даже не обращая внимания на различный мобов и боссов.


v9kbWBFjNK54zb0caOelxFrEBJ9X1C.jpg

В игре есть возможность прокачать 5 различный героев, у каждого из которых есть по 3 различные специализации,уникальный навык и личные пассивные способности. Можно спокойно выбирать 1 из 3 стилей, и прокачивать его, и также, если у вас будет желание переключится на другую специализацию, то уровень вашей основной специализации будет таким же как и у побочной, кардинально они могут различаться только в оружии, ибо не всегда оружие одной специализации отлично гармонирует с другой.
Как и раньше, в одной миссии принимает участие 4 игрока,если же вы не смогли найти себе команду, или хотите отдохнуть от людей, к вашей команде спокойно подключатся боты, которые порой играют не хуже чем живые игроки.
Также за повышения уровня,выполнения ежедневных заданий,фарма достижений и делания  различный побочных заданий миссий(такие как сбор фолиантов и гримуаров) вы будете получать различные лут боксы, которые будут содержать в себе различные плюшки, такие как оружие(первичное и вторичное),аксессуары и свитки на героические деяния(сложное задание наградой за которое служит лут бокс с повышенным шансом на хороший лут). Проходить героические деяния с случайным подбором игроков нельзя, либо в одиночку, либо в компании с друзьями.
DWWHfqUxrSoJowVE1ozDe5QWPNUb5C.jpg

По сути, Fatshark взяли за идею концепцию Left4Dead, но завязали свою игру на гринде предметов, без которого не получится пройди дальше.
Хоть это и звучит не очень, но в итого понимаешь, что гораздо интереснее фармить новые пушки, нежили просто находить их на уровне,а в скором времени и проверять их на ордах различный противниках.
В общем, эта игра прекрасно подходит для прохождения вечерком  с пивом и друзьями

P60USN3HfC5jAQrzovg5nS9W7j9P4M.jpg

спасибо за внимание
ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности