Warhammer: Vermintide 2 — Статья написана специально для сайта gamehag.com

Warhammer: Vermintide 2-кооперативная мясорубка от первого лица, разработанная и изданная компанией Fatshark в 2018 году, игра является продолжением Warhammer:End Times - Vermintide.Как и в игре от Valve:Left4dead, суть Верминтайда заключается в том, что-бы команда из 5 игроков проходила различные уровни с полчищами монстров и разными головоломками.вам предстоит сражаться не только против скавенов, но и против очень сильного нового врага с крутым названием-Сил Хаоса. Силы Хаоса это последователи карта Нургла, которые атакуют и захватывают земли Империи и союзные ей области.В своей основе геймплей заключается в истреблении полчищ тупых мобов, которые с повышением сложности останутся такими же тупыми, но обретут возможность вырубать любого игрока с пары ударов.Игра имеет в себе 5 разных сложностей, такие как: 1-Рекрут, 2-Ветеран, 3-Воитель, 4-Легенда и 5 режим, доступный лишь с покупкой DLC-Winds of Magic(Ветра Магии).Для прохождения последних 2 уровней сложности. Категорически рекомендуется получить хай левел за какого-либо персонажа, иначе уже на первом мини боссе умрет половина команды.Командная работа стоит не на последнем месте, и при слаженной игре есть возможность почти без проблем проходить уровни, даже не обращая внимания на различный мобов и боссов.В игре есть возможность прокачать 5 различный героев, у каждого из которых есть по 3 различные специализации,уникальный навык и личные пассивные способности. Можно спокойно выбирать 1 из 3 стилей, и прокачивать его, и также, если у вас будет желание переключится на другую специализацию, то уровень вашей основной специализации будет таким же как и у побочной, кардинально они могут различаться только в оружии, ибо не всегда оружие одной специализации отлично гармонирует с другой.Как и раньше, в одной миссии принимает участие 4 игрока,если же вы не смогли найти себе команду, или хотите отдохнуть от людей, к вашей команде спокойно подключатся боты, которые порой играют не хуже чем живые игроки.Также за повышения уровня,выполнения ежедневных заданий,фарма достижений и делания различный побочных заданий миссий(такие как сбор фолиантов и гримуаров) вы будете получать различные лут боксы, которые будут содержать в себе различные плюшки, такие как оружие(первичное и вторичное),аксессуары и свитки на героические деяния(сложное задание наградой за которое служит лут бокс с повышенным шансом на хороший лут). Проходить героические деяния с случайным подбором игроков нельзя, либо в одиночку, либо в компании с друзьями.По сути, Fatshark взяли за идею концепцию Left4Dead, но завязали свою игру на гринде предметов, без которого не получится пройди дальше.Хоть это и звучит не очень, но в итого понимаешь, что гораздо интереснее фармить новые пушки, нежили просто находить их на уровне,а в скором времени и проверять их на ордах различный противниках.В общем, эта игра прекрасно подходит для прохождения вечерком с пивом и друзьямиспасибо за внимание