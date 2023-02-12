War Thunder| Реалистичные бои

Что такое реалистичные бои(РБ) и чем они лучше аркадных боев(АБ)

По сути АБ и РБ два режима это две разные игры.

Играя в режиме реалистичных боях, вы получаете больше опыта и серебряных орлов.

Для тех кто долго играл в Аркаде, а теперь переходит в РБ, будет очень непривычно и неудобно.

Советы







В аркаде над противниками подсвечивается маркер и увидеть его легче простого. В реалистичных, вы полагаетесь только на свой зоркий глаз, изредка вам помогут соратники.Так же для игры в реалистичных боях вам потребуется знания о том, куда пробивать танки врага. В аркаде при наведении на врага, возможность пробития вам подсветит крестик по центру.Не смотря на якобы легкий геймплей аркады, там спрятаться невозможно, в отличии от РБ.Многие думают, что это не так, якобы в АБ фарм лучше.Но такое впечатление складывается из-за более динамичной игры в аркадных боях.Играя в РБ, вы можете спокойно спрятаться от противника. А когда отлично освоите игру, будете поражаться врагам которые не видят вас в упор.(В аркаде же, вас увидят даже когда это невозможно). Прокачка скилла игры так же быстрее в РБ, ведь вам приходится тщательно выбирать позиции и придумывать стратегии.Я, как такой человек могу сказать, что после перехода меня часто тянуло назад в аркаду.Сначала было очень сложно, я никого не видел и отлетал ничего не сделав. Но спустя несколько месяцев я привык и уже гораздо лучше ориентировался в игре.Большие, открытые карты это пожалуй задумка дьявола. Пока не научишься стрелять на глаз и попадать. Без таких навыков, вы будете отлетать первым, без боя.Так же вас ожидают большое количество крыс, котрорые будут приветствовать вас в любой игре, особенно на высоком боевом рейтинге. Поэтому тщательно проверяйте каждый закоулок и куст.Советы для этого режима, довольно просты, но могут показаться сложными.1. Не лезьте в самую гущу событий(Если только вы не маус или тортойзер).2. Играйте от нескольких позиций3. Пользуйтесь биноклем, он спасет вас не раз4. Изучите куда лучше пробивать врагов. Для этого можно даже сыграть в аркаду(Но на свой страх и риск)5. Прокачивайте танки на которых играете, ибо в РБ характеристики занижены6. Всегда подсвечивайте замеченных противников7. Не сдавайтесь если вначале у вас не выходит побеждать. Со временем вы поймёте, что аркада это адское место8. Прокачивайте свою реакцию и зрение. Кто первый выстрелит тот победил9. В дуэлях старайтесь отстрелить противнику ствол. Особенно если не знаете куда он пробивается10. Если есть возможность обвешайтесь кустами и уберите яркий раскрас11. Играйте с кем то. Хороший напарник всегда прикроет.12. Не наступайте толпой на одну точку. Гораздо лучше отделиться от стада и отстреливать врага пока он бьет стадо.13. Будь адекватен и старайся помогать своим соратникам.