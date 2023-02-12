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EarnНовостиWar Thunder| Реалистичные бои
Автор: Gamehag в February 12, 2023
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War Thunder| Реалистичные бои

War Thunder| Реалистичные бои

Что такое реалистичные бои(РБ) и чем они лучше аркадных боев(АБ)




  • По сути АБ и РБ два режима это две разные игры.
FRsRk5jd08MFQj2VyJJ2VjaHjXiADC.pngВ аркаде над противниками подсвечивается маркер и увидеть его легче простого. В реалистичных, вы полагаетесь только на свой зоркий глаз, изредка вам помогут соратники.

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Так же для игры в реалистичных боях вам потребуется знания о том, куда пробивать танки врага. В аркаде при наведении на врага, возможность пробития вам подсветит крестик по центру.
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Не смотря на якобы легкий геймплей аркады, там спрятаться невозможно, в отличии от РБ.

  • Играя в режиме реалистичных боях, вы получаете больше опыта и серебряных орлов.

Многие думают, что это не так, якобы в АБ фарм лучше.
Но такое впечатление складывается из-за более динамичной игры в аркадных боях.
Играя в РБ, вы можете спокойно спрятаться от противника. А когда отлично освоите игру, будете поражаться врагам которые не видят вас в упор.(В аркаде же, вас увидят даже когда это невозможно). Прокачка скилла игры так же быстрее в РБ, ведь вам приходится тщательно выбирать позиции и придумывать стратегии.YQ31O8lRVJhEWsWutufIBcZ9c5yWBm.jpg



Сложности РБ



  • Для тех кто долго играл в Аркаде, а теперь переходит в РБ, будет очень непривычно и неудобно.


Я, как такой человек могу сказать, что после перехода меня часто тянуло назад в аркаду.
Сначала было очень сложно, я никого не видел и отлетал ничего не сделав. Но спустя несколько месяцев я привык и уже гораздо лучше ориентировался в игре. 
Большие, открытые карты это пожалуй задумка дьявола. Пока не научишься стрелять на глаз и попадать. Без таких навыков, вы будете отлетать первым, без боя.
Так же вас ожидают большое количество крыс, котрорые будут приветствовать вас в любой игре, особенно на высоком боевом рейтинге. Поэтому тщательно проверяйте каждый закоулок и куст.



  • Советы


Советы для этого режима, довольно просты, но могут показаться сложными.
 
1. Не лезьте в самую гущу событий(Если только вы не маус или тортойзер).
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2. Играйте от нескольких позиций

3. Пользуйтесь биноклем, он спасет вас не раз
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4. Изучите куда лучше пробивать врагов. Для этого можно даже сыграть в аркаду(Но на свой страх и риск)
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5. Прокачивайте танки на которых играете, ибо в РБ характеристики занижены

6. Всегда подсвечивайте замеченных противников

7. Не сдавайтесь если вначале у вас не выходит побеждать. Со временем вы поймёте, что аркада это адское место

8. Прокачивайте свою реакцию и зрение. Кто первый выстрелит тот победил

9. В дуэлях старайтесь отстрелить противнику ствол. Особенно если не знаете куда он пробивается
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10. Если есть возможность обвешайтесь кустами и уберите яркий раскрас
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11. Играйте с кем то. Хороший напарник всегда прикроет. 

12. Не наступайте толпой на одну точку. Гораздо лучше отделиться от стада и отстреливать врага пока он бьет стадо.

13. Будь адекватен и старайся помогать своим соратникам.
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