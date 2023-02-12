War Thunder| Реалистичные бои

Что такое реалистичные бои(РБ) и чем они лучше аркадных боев(АБ)
- По сути АБ и РБ два режима это две разные игры.
В аркаде над противниками подсвечивается маркер и увидеть его легче простого. В реалистичных, вы полагаетесь только на свой зоркий глаз, изредка вам помогут соратники.
Так же для игры в реалистичных боях вам потребуется знания о том, куда пробивать танки врага. В аркаде при наведении на врага, возможность пробития вам подсветит крестик по центру.
Не смотря на якобы легкий геймплей аркады, там спрятаться невозможно, в отличии от РБ.
- Играя в режиме реалистичных боях, вы получаете больше опыта и серебряных орлов.
Многие думают, что это не так, якобы в АБ фарм лучше.
Но такое впечатление складывается из-за более динамичной игры в аркадных боях.
Играя в РБ, вы можете спокойно спрятаться от противника. А когда отлично освоите игру, будете поражаться врагам которые не видят вас в упор.(В аркаде же, вас увидят даже когда это невозможно). Прокачка скилла игры так же быстрее в РБ, ведь вам приходится тщательно выбирать позиции и придумывать стратегии.
Сложности РБ
- Для тех кто долго играл в Аркаде, а теперь переходит в РБ, будет очень непривычно и неудобно.
Я, как такой человек могу сказать, что после перехода меня часто тянуло назад в аркаду.
Сначала было очень сложно, я никого не видел и отлетал ничего не сделав. Но спустя несколько месяцев я привык и уже гораздо лучше ориентировался в игре.
Большие, открытые карты это пожалуй задумка дьявола. Пока не научишься стрелять на глаз и попадать. Без таких навыков, вы будете отлетать первым, без боя.
Так же вас ожидают большое количество крыс, котрорые будут приветствовать вас в любой игре, особенно на высоком боевом рейтинге. Поэтому тщательно проверяйте каждый закоулок и куст.
Советы для этого режима, довольно просты, но могут показаться сложными.
1. Не лезьте в самую гущу событий(Если только вы не маус или тортойзер).
2. Играйте от нескольких позиций
3. Пользуйтесь биноклем, он спасет вас не раз
4. Изучите куда лучше пробивать врагов. Для этого можно даже сыграть в аркаду(Но на свой страх и риск)
5. Прокачивайте танки на которых играете, ибо в РБ характеристики занижены
6. Всегда подсвечивайте замеченных противников
7. Не сдавайтесь если вначале у вас не выходит побеждать. Со временем вы поймёте, что аркада это адское место
8. Прокачивайте свою реакцию и зрение. Кто первый выстрелит тот победил
9. В дуэлях старайтесь отстрелить противнику ствол. Особенно если не знаете куда он пробивается
10. Если есть возможность обвешайтесь кустами и уберите яркий раскрас
11. Играйте с кем то. Хороший напарник всегда прикроет.
12. Не наступайте толпой на одну точку. Гораздо лучше отделиться от стада и отстреливать врага пока он бьет стадо.
13. Будь адекватен и старайся помогать своим соратникам.