Touchgrind Skate 2 | Обзор

Сегодня мы поговорим про очень классный симулятор скейтбординга - Touchgrind Skate 2

Здравствуйте дамы и господа! Недавно Gamehag объявил об начале зимнего ивента, в котором можно будет открывать сундуки с подарками, за заработок КД. Это значит, что я снова начинаю писать свои статьи для вас и рассказывать о играх, которых я играл и рекомендую вам. Не буду долго тянуть с началом, приступим!

Я никогда особо не интересовался скейтбордами. Пару раз учился кататься, ни более. Поэтому Touchgrind Skate 2 меня очень заинтересовала, как начало для вовлечения в мир колёс и трюков. Давайте вместе погрузимся в полную симуляцию катания на скейтборде.





Как уже было упомянуто выше, Touchgrind Skate 2 - спортивный симулятор, в котором вы должны исполнять различные трюки на доске. Чтобы управлять доской, вы должны приложить два пальца к её краям. Таких образом скейт начнёт ехать. Чтобы выполнить различные трюки, нужно вовремя отпускать и скользить пальцем по экрану. Чтобы детально самому рассмотреть механики и особенности игры, вы можете использоваться тренировкой, где вам подробнее расскажут и даже покажут, как управлять доской, делать всякие флипы, скольжения, комбо.





Помимо обучения, в игре есть два режима: соревнование и джем-сешн. В режиме "соревнование" вы должны набрать максимальное количество очков, делав различные трюки и комбинации. Чем сложнее будет ваше комбо - тем больше очков вы получите. Время в этом режиме ограничено: вам даётся лишь сто секунд, чтобы поставить рекорд. Поэтому делать там всё надо быстро и чётко.

Вообще само комбо в игре сделано очень классно. В обучение вам расскажут о нём. Там будет очень важная информация, в которой говориться, что продолжительность комбо не пропадает, пока действует множитель. Множитель находиться сверху слева экрана и начинается он с 1х. Чтобы увеличить множитель, выполняйте трюки, комбинирую их во время езды. Таким образом вы можете поднять счётчик до 8х, а может даже и до тридцати двух (если у вас куплена полная версия игры, о которой я расскажу чуть позже).





Второй и, наверное, самый классный режим в игре - Джем-сешн. В нём вы должны просто набивать очки и выполнять задания. За выполнение заданий вы будете постепенно получать украшения, покраски и новые детали для вашего борда. Делать вы можете абсолютно всю и ограничивать там может лишь ваша фантазия.

Особое внимание было уделено кастомизации локаций и вашего скейта. Вы можете сменить его колёса, деку, гриптейп и наклеить на его стикеры. Если этого мало, то можете взять себе особый скейт, доступный в отдельной вкладке. В игре есть семь различных карт, отличающихся своей тематикой и местом действия. Все они сделаны стильно и классно и выбирать вы их можете по своему вкусу и предпочтению.





Один из недостатков игры - большинство вещей платное и требует от вас денег. Те же локации все закрытые, кроме стандартной; особые доски также недоступны пользователям, не купивших их за реальные деньги; множитель 32х есть только у донатеров. По сути, бесплатно вам дают лишь 40% из всей игры, а остальное надо докупать. Ещё иногда управление бывает не очень отзывчивое, но это лишь на ранних этапах. Со временем я привык и полностью освоил владение скейта и начал делать на нём трюки, будто я делал их ещё в утробе матери. Игра очень годная, советую каждому хоть раз попробовать в её поиграть. На этом всё, удачи!