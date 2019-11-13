В этой статье я вам расскажу о TerraTech

TerraTech - открытый мир, песочница, игры на выживание от студии Payload Studios. В TerraTech вы можете проектировать, создавать и управлять парком уникальных автомобилей и сражаться с врагами ради наживы и славы в инопланетных мирах, где царит беззаконие. В отдаленном будущем, когда человечество исчерпало все природные ресурсы Земли, вам предстоит отправиться в путешествие по далеким планетам и найти там ценные материалы. Вы можете отправлять найденные ресурсы обратно на Землю в обмен на деньги, либо изготавливать новые детали для вашего парка машин. Самые редкие ресурсы открывают лучшее оборудование, поэтому советуем вам расширять вашу территорию и захватывать базы противника, чтобы укрепиться на каждой планете.Вы можете создать уникальные автомобили, модифицировать их самыми современными средствами вооружения и сражаться с ботами или с реальными игроками.

Сюжет.



Сюжета как такового нет, но из начала можно понять, что земля исчерпала свои запасы ископаемых природных ресурсов. Человечество нуждается в биотопливе и других ценных расходных материалах. Межнациональные корпорации решают отправить колонизационные, а также исследовательские миссии для поиска планет, пригодных для поставки ресурсов. Игрокам необходимо исследовать планеты и сражаться с другими искателями минералов.



Боевая система.



Необходимо устанавливать орудия на автомобиле, чтобы побеждать в схватках. При покупке чертежей происходит разблокировка элементов авто, брони или вооружения. Каждый мир создается по разному, поэтому перед боем следует произвести разведку и выбрать наиболее подходящее место для стычки.







Инвентарь.



Система инвентаря не ограничена. Можно собирать части амуниции, вооружения и ходовых частей вражеских авто, чтобы комбинировать их для создания собственной машины. Процесс крафтинга доступен везде. У вас есть практически бесконечный ассортимент предметов, каждый из который можно использовать. Все расходные материалы можно получить еще во время боя.



Крафтинг



Ресурсы могут быть собраны со всего мира из различных кусков ресурсов, которые вы можете найти в мире: деревья, скалы и др. Их можно использовать для создания новых блоков и продажи в доставке пушек. Ресурсы можно перерабатывать в ценные аналоги, они становятся обработанными. Многие более сложные элементы требуют компонентов. Компоненты производятся на заводе компонентов, который принимает ресурсы и создает компоненты для изготовления. Компоненты часто продают больше, чем их отдельные части, делая их похожими на материалы.



Геймплей.



Вам не придётся долго ждать врагов, они сами постоянно прибывают. Также присутствуют задания, за которые вы получаете призы в виде новых запчастей и открытия корпораций.





Помимо машин вы можете создать вертолёты, самолёты, танки, фабрики по переработке и создания материалов и многое другое.











Вывод.



Сама по себе игра хорошая, чем-то похожа на кроссаут. Но после 300+ часов игры она мне надоела.

Из примечаний я отмечу, что для кого-то будет непривычно поворачивать экран зажимая ПКМ.