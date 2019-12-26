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EarnНовостиTerraria – обзор всех классов
Автор: Gamehag в December 26, 2019
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Terraria – обзор всех классов

Terraria – обзор всех классов

Статья посвящена новым игрокам, недавно пришедшим в игру, поэтому многие могут заранее знать про тот или иной класс достаточно много. Арты из статьи взяты у замечательного художника Bohrokki.

Предисловие

     Terraria насчитывает в себе 5 классов для прохождения игры и еще несколько подклассов, поэтому начнем поскорее. Каждый класс по-своему уникален, требует определенной экипировки и знаний, похволяющих использовать всю силу класса в свое удовольствие. Определенный класс раскрывается после убийства стены плоти и перехода мира в режим Хардкор.

Воин

     Самый популярный класс в игре, не считая, так называемого, "смешанного", который может собрать в себе сразу все классы.
     Меч, шар на цепи, копья, бумеранги и йо-йо – отличительные оружия воина, но есть некоторая нужда в огнестрельном оружии. По броне, аксессуарам и их зачарованиям все просто, нужно получить как можно больше защиты или урона. Обычно воин носит жучью, солнечную или черепашью броню под конец развития. Довольно мощный, но скучный класс, рассказывать особо нечего. Подкласс – танк. Медлительный и несокрушимый.

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Маг

     Второй по популярности класс, вобравший в себя всю магическую силу этого мирка.
     Магом используются только магические оружия, такие как книги с заклинаниями, посохи и прочие магические предметы. Мага нельзя назвать защищенным в плане брони, однако подбирать ее нужно тщательно, как и аксессуары, дающие как можно больше маны и магического урона. Зелья являются одним из важнейших атрибутов мага и могут занимать половину инвентаря, при подготовке к великой битве. Очень зрелищные сражения ждут именно мага, потому что волшебство это так красиво!

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Стрелок

     Не совсем популярный, но интересный класс со своими плюсами и минусами.
     Стрелку свойственны огнестрельные оружия, то есть арбалеты, дробовики, винтовки, пулеметы, ракетницы и прочее. Играя за этот класс, нужно помнить о том, что оружие не будет стрелять без патронов. Мало того, нужно крафтить амуницию под себя, патронов в игре множество, выбрать есть из чего. Также только стрелок может похвастаться своим богатством и незаметностью. Грибная броня дает невидимость, а особая денежная пушка может стрелять монетами и наносить сокрушительный урон.

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Призыватель

     Самый нестандартный класс в игре, ведь всю грязную работу за игрока делают его миньоны.
     Очень трудный в дохардмоде, но очень перспективный в хардмоде. Из оружия лишь посохи призыва различных существ. Пускай его призываемые существа сильны, но сам призыватель слаб и не может похвастаться хорошей защитой брони. Для этого класса важно количество призываемых существ и их показатели.

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Метатель

     Некоторые не признают этот класс, хотя он имеет место быть. По крайней мере в дохардмоде.
     Метатель использует любые метательные оружия. Также как и призыватель, класс имеет малую защиту. В основном этот класс раскрывается в модах, где для него добавляются новые оружия и механики, но об этом в другой раз.

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     Это были все классы, которые есть в игре. Конечно, можно было поразглагольствовать на тему подклассов, но они станут понятны сразу же, как вы начнете играть за тот или иной класс. Чтобы полностью почувствовать игру, рекомендую пройти игру один раз за каждый из классов, так будет гораздо интереснее перепроходить игру, можно также позвать друзей и дать им задачу пройти игру за определенный класс. Это точно не позволит заскучать во время перепрохрждения.
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