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EarnНовостиStar Conflict - космическое ММО
Автор: Gamehag в January 23, 2019
(57 ratings)
Star Conflict - космическое ММО

Star Conflict - космическое ММО

Star Conflict - это как бы EVE Online от российских разработчиков но менее масштабные
Плюсы: Интересное развитые
Большой выбор кораблей и вооружение 
Минусы: Баги которые все еще имеются на данный момент 
Агрессивный донат. 
Дисбаланс после подледного обновление 
Раньше она была отличной игрой. Но теперь донат сделали обязательной и очень дорогим (для стран СНГ) 
Добро пожаловать на очередной правдивый обзор игр. И так начали. 
Star Conflict - онлайн-игра, создателем этого шутера является компания StarGem Inc совместно с Gaijin Entertainment. 
Это российские разработчики (отечественный геймдев). Игра о космических звездах. 
Хот игра давно вышла из Беты-тестирование но тут все еще много багов. Даже не смотря на выходящая новое 
обновление тут багов полно. И это разочаровывает. 

Вот трейлер той самой обновлении из канала разработчиков 

Я не совсем понял всю красоту игры, но с легкостью познакомлю вас с минусами и плюсами игры. 
Итак, в нашем распоряжении десятки разных кораблей, с установленными пулеметами и ракетами.
Каждый корабль важен по-своему, один для разведки, другой для лобового столкновения, третий для поддержки 
союзников. 
Все только что набранные команды делятся на две и смело вступают в бой. Бои проходят на небольших картах.
Я не буду мучить вас сюжетом этой игры, там вы сражаетесь за ресурсы пришельцев которые давним давно сгинули. Нам дано

Иерихон - одна из фракции 
Нам дано три основные федерации и 3 дополнительные.
1. Империя. 2. Федерация. 3. Иерихон. 4. Эллидиум 5. Пираты 6. Центр наемников - я просто скажу, они не 
отличаются по игре, ни с кораблями, ни с оружием, только с историей появления. И если это вдохновляет вас, 
вы можете прочитать и выбрать самую симпатичную, на ваш взгляд, федерацию. Но здесь с кораблями, вам 
придется немного поэкспериментировать, чтобы понять, какой корабль подходит вам больше всего. Тут они очень 
разнообразны от разведчиков до фрегатов. 
Очень большой мир развития и прокачки кораблей, когда вы сражаетесь, вы повышаете свой ранг, и вы можете 
прокачать свой корабль, поместив на него крутую пушку или ракету. Мой вам совет перед тем, как выбрать 
красивую пушку, нарисованный на картинках, прочитать его характеристики. Но недавно сделали очень зловредное
изменение. 
Теперь для прохода в новый уровень вы должны повисит престиж. Теперь престиж набирается с помощью покупки 
кораблей и пушек. А не как раньше за участие в боях. И теперь самое важное для заработка престижа чтоб открыть 
следующий уровень вы должны купить за реальные деньги а-ля донат эти корабли и пушки, ибо все новые корабли 
и пушки можно заработать только в новом уровне который для нас закрыть. 
А вот про дисбаланс после недавних обновлений. После ввода эсминцев игра стала иметь большой перевес в 
дисбалансе. Эсминцы стреляют с больших расстояний, телепортируется, имеет сильную защиту, иммунитет к урону и
выпиливает другие корабли за несколько секунд.  

Эсминец Invincible 

Мой балл за этот онлайн шутер составляет 5 из 10. 
Посмотрим может разработчики очухаются и вернут старую добрую Star Conflict и тогда оценка будет 8 из 10 
До скорого.
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