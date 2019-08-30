Дождь

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EarnНовостиS.T.A.L.K.E.R (ХОЛОДНАЯ КРОВЬ)
Автор: Gamehag в August 30, 2019
(11 ratings)
S.T.A.L.K.E.R (ХОЛОДНАЯ КРОВЬ)

S.T.A.L.K.E.R (ХОЛОДНАЯ КРОВЬ)

Холодная кровь - фриплейный мод на платформе Clear Sky , выпущенный в 2014 году .

Главным отличием данный модификации является отсутствие сюжета и полный фриплей . Однако , дополнительные миссии не только убраны не были, но и были доработаны и добавлены . 
Главный герой тоже был заменён, им является сталкер по кличке Химик, засветившийся в некоторых книгах по тематике игры S . T . A . L . K . E . R .
Из названия так же следует, что время года в моде зимнее .

Мои впечатление и моя игра в S . T . A . L . K . E . R . "Холодная кровь"
Главным отличием данный модификации является отсутствие сюжета и полный фриплей . 
Что дает игроку полную свободу действий . Игрок погружается в новый мир stalkera , который изображён в новом времени суток ( зимой ) .

Игрок должен почувствовать на себе холод зимы , и спасти своего персонажа от холода , по скольку в начале игры он появляется в пещере с одним термосом в котором чай и эму предстоит выбраться от туда , но это будет не просто поскольку он не сам в пещере , а там еще куча снорков которые с удовольствием попробовали его на вкус . 

После этого как персонаж спасается с пещеры он выходит на болота и эму предстоит как то добраться до базы ''чистого неба'', чтобы согреться , и купить броню которая хотя бы как то спасет его от холода .
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В игру завезли кучу вещей . Таких как новая броня , оружие , еда , медикаменты , новые  квесты . Также завезли новые текстуры на броню , модельки оружия  добавили эффекты замерзания  предметы такие как термос с чаем или водкой которые не хило спасают от холода , изменены аномалии , добавлены также новые локации которые были вырезаны в чистом небе и все локации покрыли снегом  , даже подземелья , лаборатории покрылись эффектом замерзания . Добавлены новые NPC исправлены старые , введены новые группировки , исправлены старые улучшена война группировок также можно включить режим A-LIFE и тогда все будут ходить где захотят ( не советую ) . Также улучшена графика  добавлены бураны , новые эффекты и куча других вещей .
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При вступлении в различные группировки вас ждут  различные бонусы в виды боезапас , провизии и медикаментов .
При вступление в  группировку как и в чистом небе у вас портится репутация с другими враждующими фракциями .
Основной цепочки сюжета не было и вы могли сами придумывать себе сюжет , также  на каждой локации были добавлены тайники группировок , найдя который вы получали все снаряжение определенной фракции , только есть одно но при вступлении в оду из фракций тайник этой фракции в которую вы вступили будет заперт .

Я вот нашел два тайника это тайник Долга на нии Агропром который лежит не далеко от базы самой фракции ( рядом с домиком на болотах в зарослях ) . А второй Военных на кордоне у них на блокпосте правда там не так сочно лежало как у долга ну тоже неплохо я нашел тайник вояк в том месте где раньше пулемет стоял и контролировал приход с болот . В тайнике лежало 10 тактических калашей , два берила , медицина , РПГ и десять зарядов и все . Надеюсь ты поиграешь в этот хардкорный  мод на stalker , и почувствуешь полную свободу действий , и зимнюю атмосферу особенно классно играть когда наступил новый год , а он скоро наступит .  
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Удачной игры S.T.A.L.K.E.R .
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