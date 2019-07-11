S.T.A.L.K.E.R. - Dead Air

Расскажу вам пожалуй об одной из самых, если не самой лучшей модификации на S.T.A.L.K.E.R.

Приветствую, в данном обзоре хочу рассказать вам про такую модификацию на S.T.A.L.K.E.R. как Dead Air. Данный мод сделан на базе Call of Pripyat 1.6.0.2. Точнее, они модифицировали движок, позволив 64-х битным системам кушать больше оперативной памяти, потому что она вам здесь понадобится.

Если вы когда-либо играли в мод под названием Misery, и при этом скрепя зубами и пыхтя, вы таки его одолели, то не отчаивайтесь. Этот мод еще более хардкорный, чем вы можете себе представить.

И так, с чего бы начать.

Сюжет

Как такового сюжета здесь нет. Мод является фриплейным, то есть вы сами придумываете себе планы и заморочки на ваше будущее путешествие. В начале игры вы не можете выбрать сложность ( потому что она максимальная, УХАХАХА). Все, что вы можете выбрать это имя вашего будущего сталкера-одиночки, потому что изначально мод не располагает выбором группировок ( но для этого вы можете скачать отдельный аддон, позволяющий вам играть за кого хотите ), а также вам открывается возможность, которой нет ни в одном моде - перки. Да, перки в сталкере, и что же они из себя представляют?

Вам изначально доступно 100 очков. За эти очки вы можете позволить себе выбрать, либо один из наборов экипировки и пару перков, либо раскачать персонажа чисто под умения. Да, в таком случае старт игры вам покажется очень сложным, но если лутать ваших дружков, которых съест собака или кабан, можно обзавестись неплохими вещами, не вкладывая драгоценные очки.

Умения разные: для добытчиков артефактов, для головорезов, и т.д. В общем выбирайте на свой вкус и цвет.

Графика

Думаю, вы поняли по моим словам про оперативку, что графика в этом моде задаст жара вашему ПК.

В игре доступно очень много настроек. От стандартных настроек теней, текстур и дальности прорисовки до различных эффектов блума, хроматических аберраций, зернистости и т.д. Можно даже настраивать цветокоррекцию по принципу RGB на свой вкус.

Желательно иметь хотя бы 8 гб оперативной памяти для запуска данного мода, ибо даже на минимальных настройках при 4 гб возможны многочисленные вылеты.

Геймплей

Тут раскрывается вся сладость данного мода. В нем присутствует очень много различных механик. Это собирание артефактов в контейнеры, из-за их сильного радиоактивного излучения, это готовка мяса на костре и различные таблетки, как например активированный уголь для уменьшения последствий от употребления добытого пусть и приготовленного мяса.

Также хочу рассказать отдельно о системе торговли. Теперь, во-первых все вещи, которые готов представить вам торговец зависят от ваших с ним отношений, вашей репутации и также от вашего пребывания в зоне. Зона - место недружелюбное и довольно опасное, а от того и поставки в зону различного продовольствия и обмундирования трудны. С каждым днем, прожитым вами в зоне, постепенно, почти незаметно, инвентарь торговцев будет пустеть из-за повышающегося каждый день спроса, но из-за малой доставки товара из-за границ зоны. Поэтому чем дальше вы продвигаетесь, тем сложнее вам становится выживать.

Присутствует система крафта. Путешествуя по зоне, вы будете встречать наборы инструментов. Да, их, как и в оригинальной Зов Припяти, также можно отдавать механикам за небольшую награду и скидку на апгрейды. Но теперь, в зоне появилось очень много всякого хлама, который, при правильном использовании вместе с наборами инструментов поможет вам в создании необходимых предметов, таких как аптечки, ремкомплекты, взрывчатку и прочее.

Система отношений

В сложившейся экономической ситуации, вы можете покупать у торговцев и информаторов временные пропуски к враждебным группировкам на базу, дабы поторговаться, выполнить некоторые просьбы группировки за награду как денежную, так и физическую, например артефакт или новый ствол. В вашем случае пригодится абсолютно все. Даже враждебные к вам группировки согласятся на любую помощь, ибо в суровом мире Dead Air даже враг врагу - друг.

Итог

Мод - оправданные ожидания огромного числа игроков. Сейчас эта модификация популярна, как ни одна другая. Даже те, кому хардкор не по душе находят себя здесь. Атмосфера и тот самый дух гнетущей зоны - вот, вот что здесь самое ценное и чего так долго не хватало модострою сталкера. А я лишь желаю вам, ознакомиться с данной модификацией. Уж она вас равнодушным точно не оставит...