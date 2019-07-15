SMITE Реликвии

Добрый день друзья, сегодня я хочу вам рассказать о реликвиях в игре SMITE, как и для чего нужны они, как правильно использовать, и какие полезные а какие вообще бесполезные! И так, приступим!

В мире SMITE довольно много реликвий, и каждая полезна по ситуации, я вам скажу нет такой реликвии которая бы могла спасти в любой ситуации, и лишь по этому наши разработчики придумали 2 слота для них. И так я сейчас перечислю все реликвии, а потом разберу какие из них вам больше понадобятся!

Все реликвии:

- Пояс неистовства: Этот предмет на 5 с. повышает исходящий урон дружественных богов в радиусе 70 ед. на 10%, а их скорость атаки – на 15%. Перезарядка: 120 с.

- Проклятый анх: Этот предмет снижает эффективность исцеления вражеских богов в радиусе 55 ед. на 50% на 10 с. Перезарядка: 120 с.

Ужасающая эмблема: Использование этого предмета снижает скорость передвижения вражеских богов в радиусе 35 ед. на 30% на 5 с., а скорость атаки – на 15%. Перезарядка: 130 с.

- Нарукавник изничтожения: Восстанавливает 40% здоровья и маны, потерянных за последние 5 с. Перезарядка: 120 с.

- Амулет покровительства: Использование этого предмета делает вас неуязвимым к урону и исцелению на 1,5 с. Вы не можете предпринимать никаких действий, но по-прежнему можете двигаться. Перезарядка: 180 с.

- Руна мгновения: Применив этот предмет, вы можете мгновенно перенестись на расстояние до 55 единиц. Перед его использованием должно пройти 3 с. без входящего и исходящего урона. Перезарядка: 120 с.

- Магический щит: На 3 с. создает для вас и союзников в радиусе 35 ед. щит прочностью 100 ед. + 12 ед. за каждый уровень бога. Перезарядка: 150 с.

- Вуаль фантома: При использовании этого предмета вы и дружественные боги в радиусе 35 ед. можете проходить сквозь игроков и созданные ими объекты в течение 5 с. Перезарядка: 150 с.

- Небесные крылья: Повышает скорость передвижения дружественных богов в радиусе 55 ед. на 20% на 5 с. и дает им иммунитет к замедлению. Перезарядка: 140 с.

- Бусы очищения: Использование этого предмета снимает эффекты контроля и дает вам иммунитет к новым таким эффектам в течение 2 с. Перезарядка: 160 с.

- Глиф телепортации: Позволяет вам телепортироваться к любой башне союзников, когда вы обездвижены. Эффект не прерывается уроном, но может быть прерван сильным эффектом контроля. Перезарядка: 200 с.

- Шипастый щит: При использовании этого предмета вы отражаете 40% входящего урона в течение 5 с. и направляете его обратно на врага в качестве магического урона. Если вам нанесут урон в размере 150 х ваш уровень, эффект перестанет действовать. Перезарядка: 120 с.

- Плащ медитации: Использование этого предмета восстанавливает 75 ед. здоровья + 12 ед. за уровень и 30% от запаса маны для дружественных богов в радиусе 35 ед. Перезарядка: 120 с.

- Разрывающее копье: Снаряд пролетает 70 ед. или останавливается, попав по богу, и наносит чистый урон в размере 15% от его текущего здоровья. Перезарядка: 110 с.

И так, друзья, вы сейчас увидели все реликвии и их описание, и думаю понимаете уже что кому куда и на какую ситуацию! Бесполезные реликвии: Разрывающее копье , Ужасающая эмблема , Проклятый анх , Пояс неистовства , это самые бесполезные реликвии которые я когда либо видел в этой игре, от них пользы та нету!

Полезные реликвии классам:

Страж - Небесные крылья, Плащ медитации, Магический щит, Шипастый щит, Вуаль фантома.

Воин - Глиф телепортации, Бусы очищения, Нарукавник изничтожения, Амулет покровительства.

Охотник - Бусы очищения, Амулет покровительства, Руна мгновения.

Маг - Бусы очищения, Нарукавник изничтожения, Амулет покровительства, Руна мгновения.

Убийца - Руна мгновения, Амулет покровительства, Бусы очищения, Нарукавник изничтожения.

Реликвии - это скажем быстрый способ уйти от сражения, или же добить противника!

Спасибо за внимание друзья, думаю вы сегодня разобрались с реликвиями, для чего они нужны! До новых встреч!

Ссылка для регистрации в игру SMITE: smitegame.com/play-for-free?ref=JlaTyHu .