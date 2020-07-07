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EarnНовостиSilent Assassin - Roblox
Автор: Gamehag в July 7, 2020
(188 ratings)
Silent Assassin - Roblox

Silent Assassin - Roblox

Вы знаете свою цель, но сможете ли вы пройти мимо охранников, устранить цель и вовремя убежать

Silent Assassin – режим в Roblox, в котором активная роль есть абсолютно у каждого игрока.

В этой статье я расскажу про всю игру, про перки ассасина и охранников. На самом деле, считаю, что это очень недооцененный режим, т.к. обновления выпускаются регулярно, да и сама игра в целом очень интересная.

Разнообразие раундов в игре радует. Благодаря этому игра затягивает еще больше. Здесь есть и соло раунды, и командные. Начнем с самого основного:

Классический раунд. Случайным образом выбирается ассасин и его целью становится таргет(будем называть ее так). Таргета каждый может увидеть на карте и сквозь стены, помечен он зеленой галочкой. Его задача - собрать 3 портфеля(только он знает их местоположение). Задача охранников - не дать наемному убийце навредить таргету. Новичкам охранникам выдаются пистолет-пулемет и просто пистолет. Задача ассасина – убить таргета и остаться незамеченным с помощью его секретных ходов: он может взобраться на крышу по веревке или же спуститься в канализацию. Только наемный убийца видит сквозь кусты.

Раунд идет 3 минуты, если за это время наемный убийца не уничтожит цель, то игра закончится в пользу охранников и таргета. Если ассасин уничтожил цель, то у него есть минута на побег, который будет обозначен для него белой стрелочкой.

Теперь об управлении:

R – перезарядка оружия(работает во всех раундах для тех, у кого есть огнестрельное оружие)

Shift – бег; F - невидимость(для наемного убийцы(невидимость сокращает вашу скорость вдвое))

Хочется добавить, что прыгать без остановки здесь нельзя никому, но можно купить перк для этого. Об этом мы поговорим позже.

Зомби-апокалипсис. Один из моих любимых раундов. Случайным образом выбираются два зомби, им выдают по клинку, окрашивают в зеленый и изменяют походку. Зараженные видят сквозь кусты. Остальные игроки должны выжить. Чтобы пополнить запас патронов - нужно найти летающий белый круг на карте. Чтобы увеличить число зараженных – нужно убивать выживших. Как только до завершения раунда остается минута, зомби начинают видеть выживших.
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Каждый сам за себя. Игроки сражаются друг против друга. Иногда это бывает сражение на клинках, а иногда на пулеметах. В этом раунде все видят сквозь кусты. Дополнительные награды выдаются за призовые места(для тех, кто убил больше всего людей).

Теперь поговорим о перках и вещах. Если в классическом раунде вы стали таргетом, то вы станете абсолютно беззащитным, ни перки, ни вещи вам будут не доступны.

Перки. Всего вы можете использовать два перка. В этой статье я расскажу именно про те перки, которые могут быть непонятны некоторым игрокам.

Перки охранника:

Flash Buffer – иммунитет к вспышкам. Проведя опрос, я поняла: не все знают о каких вспышках идет речь. Имеются ввиду световые гранаты.

Перки наемного убийцы:

Self-Aware – знать, когда вы отмечены на радарах у охранников. Во вкладке пушки, играя с каким-то оружием длительное время, вам откроются мини-перки для оружия, их всего 8, а метка на ассасина(когда вы попадаете по убийце, он отмечается красной галочкой) открывается шестой.

Eagle Vision – охранники и таргет выделяются ярким цветом(зеленым для таргета и синим для охранников). Я считала, что если они выделяются ярким цветом, то и сквозь стены их можно будет видеть. На самом же деле, вместо персонажей роблокса перед вами будут бегать синие и зеленые кубики.

Насчет вещей для охранников, Decoy Deploy – приманка для ассасина, создает копию таргета и является второй зеленой галочкой, но стоит на месте.

Tripwire – натяните нить двумя кликами, если ассасин наступит на ловушку, то будет отмечен в течении 15 секунд.

На этом все. Надеюсь, я помогу новым игрокам освоиться в этой игре и возможно заинтересовать тех, кто еще не играл. Спасибо за внимание.

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Silent Assassin - Roblox