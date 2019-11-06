Здравствуйте, мои дорогие читатели моих же статей. Сегодня будет на обзоре игра Shadow Fight 2.

Ну что же, приступим. Года три или четыре назад начал играть по совету одноклассников в. Игра действительно очень затягивает. Сама игра состоит из несколько этапов и глав.На самом начале игры вы были великим мастером, который одолевал всё и всех на своем пути. Но когда вы решили добраться до темных врат вашу личность засосало и вы стали тенью, беспомощной тенью. После чего вы идете к сенсею который вас обучает азам навыков приемов и умений. Но перед этим вас встречает прекрасная телка из игры(извините имя не запомнил).В начале игры будет этап где главный босс это рысь, которого охраняют несколько телохранителей.В игре есть внутриигровой магазин, в котором есть шлемы, нагрудники, орудия, метательные орудия , стихии и другое. Большинство предметов будет как всегда за кристаллы, которые.можно будет получить как и бесплатно то есть за достижения и платно то есть за ваши реальные деньги.Я играл вна протяжении двух лет, и у меня от нее очень хорошие впечатления, и я со ста процентов вам советую поиграть в нее. Там играть очень просто, главное закончить полностью все режимы в игре, благодаря этому вы повысите свой уровень и сможете изучать дополнительные навыки. И даже особые умения.А так же с одной главы можно собрать очень много монет, за которые вы сможете купить себе более круче броню и орудие или улучшить свое старое.После того как вы пройдете всю главу вам откроется новый босс Отшельник, с ним всё так же как и в первой главе. Вам предстоит открыть и пройти все испытание и тому подобное, именно на Отшельнике будет особое испытание, за прохождение которого вы получите броню монаха и разблокируете способность бури, которая срабатывает на третьим или четвертом ударе без блока по врагу.После убийства рыси вам откроются сюрикены, это новый вид метательных орудий. Которые помогут вам одолеть Отшельника.После конца второго этапа вам станет доступен режим затмения, в котором за убийство боссов дадут орудие самого босса. А так же за прохождения обычных режимов в затмении вам будут давать валюту для изготовления на вашу броню особых эффектов.После отшельника будет мясник, потом оса вдова и последний босс это сёгун.Сёгун один из сложных боссов этой игры, после убийства сёгуна вам предстоит по новой в режиме затмения убить всех боссов, потом вам откроются врата во тьму, где очень много испытаний и мини боссов, пройдя их всех ты сможешь добраться до телохранителей титана и после чего убить самого титана и закончить всю игру.Ну а на этом мой обзор заканчивается, спасибо большое что именно ты дочитал до конца этой статьи. До новых встреч мои любимые читатели!!!