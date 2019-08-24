SCP rBreach - Roblox

В знаменитой игре Roblox уже много режимов по известным играм. Один из таких режимов - rBreach, напоминающий игру "SCP: Secret Laboratory"!

Игра "rBreach" в Roblox основана на одной из хоррор игр - "SCP: Secret Laboratory". В основном эти две игры схожи по разным функциям. Например там есть группы, которые определяют определённую роль, такие как:



Повстанцы Хаоса ( Как многие знают, это организация, которая отделилась от Фонда. Поэтому они против учёных, охраны, МОГ и SCP, но при этом они должны эвакуировать класс D )

) Мобильная Оперативная Группа или MTF ( Должны вывести учёных и победить всех SCP и класс D )

) Персонал Фонда ( Учёные, строители и так далее. Должны стараться выбраться из комплекса и пройти в бункер )

) Охрана Фонда ( Должна не дать выйти SCP и сотрудникам класса D, а также при возможности вывести учёных )

Кафетерия

не обязательно учить, но можно просто посмотреть эту информацию

специальных экранов возле карты комплекса

его можно закрыть и открыть английской буквой "B"

с помощью буквы "Q" можно выбрасывать предметы из инвентаря

А вот с помощью буквы "E" можно открывать и закрывать двери

Главное - чтобы всегда хватало энергии для бега, а иначе вы можете проиграть

Для перезарядки жмите на букву "R"

Освещённая Зона

Тяжёлая Зона

Зона Персонала

Также есть и другие группы, но это самые основные. В любом случае, если вы будете играть, вам не трудно будет определить, что вам делать. Когда вы заходите в игру и выбирается ваша группа, тогда справа появляется табличка, на которой можно посмотреть кто враги, а кто друзья (подробнее будет написано ниже).При заходе в игру, вы попадаете в локацию с названием "", где вы можете посмотреть список тех, кто сейчас играет в игру, узнать информацию про группы, а также посмотреть карту комплекса.Кстати, в лобби возле некоторых объектов есть кнопка со знаком вопроса. Нажав на него можно увидеть разную информацию. Например можно узнать правила, информацию о некоторых SCP и так далее. Очень полезная вещь для новичка, разработчик молодец.Ещё в этом лобби есть очень полезная в игре таблица, на которой можно посмотреть, какие группы дружат между собой, какие относятся друг к другу нейтрально, а какие воюют! Эту таблицуСперва игроки выбирают режим, в котором все будут играть. Это проходит с помощьюПосле этого случайно выбирается ваша роль в игре. Это может быть SCP, охрана, учёный и так далее. Вы должны выполнять свою работу и быть осторожными, ведь вас в любой момент могут атаковать.Чтобы посмотреть, какие группы могут быть вашими друзьями, а какие наоборот - врагами, нужно посмотреть на правое окошечко ().Помимо врагов и друзей можно посмотреть контроль персонажа. Например(в основном это нужно для машины (SCP-914)).. Кстати, примечание насчёт больших дверей. Вам не надо подходить к считывателю карт и нажимать "E", потому что это не работает. Нужно подойти к середине двери (там где она открывается) и нажать на "E".Также в этом режиме есть ограниченное время игры. Вы должны выполнить миссию за это время, а иначе игра закончиться. Счётчик времени находится в самом верху экрана игры. Не стоит и забывать про то, что в игре можно бегать.Ещё в игре есть оружие, которое даже стреляет и имеет анимацию перезарядки (). Дополнительные патроны можно найти только в оружейной комплекса, больше нигде.Комплекс в этом режиме, как и в официальной игре "SCP: Secret Laboratory", поделён на зоны: