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EarnНовостиSCP rBreach - Roblox
Автор: Gamehag в August 24, 2019
(45 ratings)
SCP rBreach - Roblox

SCP rBreach - Roblox

В знаменитой игре Roblox уже много режимов по известным играм. Один из таких режимов - rBreach, напоминающий игру "SCP: Secret Laboratory"!

Игра "rBreach" в Roblox основана на одной из хоррор игр - "SCP: Secret Laboratory". В основном эти две игры схожи по разным функциям. Например там есть группы, которые определяют определённую роль, такие как: 

  • Повстанцы Хаоса (Как многие знают, это организация, которая отделилась от Фонда. Поэтому они против учёных, охраны, МОГ и SCP, но при этом они должны эвакуировать класс D)
  • Мобильная Оперативная Группа или MTF (Должны вывести учёных и победить всех SCP и класс D)
  • Персонал Фонда (Учёные, строители и так далее. Должны стараться выбраться из комплекса и пройти в бункер)
  • Охрана Фонда (Должна не дать выйти SCP и сотрудникам класса D, а также при возможности вывести учёных)
Также есть и другие группы, но это самые основные. В любом случае, если вы будете играть, вам не трудно будет определить, что вам делать. Когда вы заходите в игру и выбирается ваша группа, тогда справа появляется табличка, на которой можно посмотреть кто враги, а кто друзья (подробнее будет написано ниже).
При заходе в игру, вы попадаете в локацию с названием "Кафетерия", где вы можете посмотреть список тех, кто сейчас играет в игру, узнать информацию про группы, а также посмотреть карту комплекса.
Qz40CXUAOgWzBMCYXpoWqAh4kAnAlQ.png
Кстати, в лобби возле некоторых объектов есть кнопка со знаком вопроса. Нажав на него можно увидеть разную информацию. Например можно узнать правила, информацию о некоторых SCP и так далее. Очень полезная вещь для новичка, разработчик молодец.
PG5NkHQxuNgvIBMtJSq1vlDpJvyfkM.png
Ещё в этом лобби есть очень полезная в игре таблица, на которой можно посмотреть, какие группы дружат между собой, какие относятся друг к другу нейтрально, а какие воюют! Эту таблицу не обязательно учить, но можно просто посмотреть эту информацию.
38hQ4eM6ceearPMeMJYuTFIs85NByA.png
Начало игры
Сперва игроки выбирают режим, в котором все будут играть. Это проходит с помощью специальных экранов возле карты комплекса
zSywYekrkpF1aumGsVRQOKH9XYcFjn.png
После этого случайно выбирается ваша роль в игре. Это может быть SCP, охрана, учёный и так далее. Вы должны выполнять свою работу и быть осторожными, ведь вас в любой момент могут атаковать. 
Чтобы посмотреть, какие группы могут быть вашими друзьями, а какие наоборот - врагами, нужно посмотреть на правое окошечко (его можно закрыть и открыть английской буквой "B").
DponAaRBuPCGRylt238072uKtc3lZE.png
Помимо врагов и друзей можно посмотреть контроль персонажа. Например с помощью буквы "Q" можно выбрасывать предметы из инвентаря (в основном это нужно для машины (SCP-914)). А вот с помощью буквы "E" можно открывать и закрывать двери. Кстати, примечание насчёт больших дверей. Вам не надо подходить к считывателю карт и нажимать "E", потому что это не работает. Нужно подойти к середине двери (там где она открывается) и нажать на "E".
j3UCnHPInD1F28WwKz9zAPk8qmlDez.png
Также в этом режиме есть ограниченное время игры. Вы должны выполнить миссию за это время, а иначе игра закончиться. Счётчик времени находится в самом верху экрана игры. Не стоит и забывать про то, что в игре можно бегать. Главное - чтобы всегда хватало энергии для бега, а иначе вы можете проиграть.
eJWXtRFlZY0TETgKFVR3vvYuONPjN5.png
Ещё в игре есть оружие, которое даже стреляет и имеет анимацию перезарядки (Для перезарядки жмите на букву "R"). Дополнительные патроны можно найти только в оружейной комплекса, больше нигде.
gs06aQGXrmHvqgECAzuTmxKBYYkmJs.png
Комплекс в этом режиме, как и в официальной игре "SCP: Secret Laboratory", поделён на зоны:
  • Освещённая Зона
  • Тяжёлая Зона
  • Зона Персонала
0fIRMHUmmrDAPrAXWDnwdKxtRv60xq.png
Спасибо за просмотр. Надеюсь, я вас заинтересовал.


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