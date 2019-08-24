SCP rBreach - Roblox

В знаменитой игре Roblox уже много режимов по известным играм. Один из таких режимов - rBreach, напоминающий игру "SCP: Secret Laboratory"!
Игра "rBreach" в Roblox основана на одной из хоррор игр - "SCP: Secret Laboratory". В основном эти две игры схожи по разным функциям. Например там есть группы, которые определяют определённую роль, такие как:
- Повстанцы Хаоса (Как многие знают, это организация, которая отделилась от Фонда. Поэтому они против учёных, охраны, МОГ и SCP, но при этом они должны эвакуировать класс D)
- Мобильная Оперативная Группа или MTF (Должны вывести учёных и победить всех SCP и класс D)
- Персонал Фонда (Учёные, строители и так далее. Должны стараться выбраться из комплекса и пройти в бункер)
- Охрана Фонда (Должна не дать выйти SCP и сотрудникам класса D, а также при возможности вывести учёных)
Также есть и другие группы, но это самые основные. В любом случае, если вы будете играть, вам не трудно будет определить, что вам делать
. Когда вы заходите в игру и выбирается ваша группа, тогда справа появляется табличка, на которой можно посмотреть кто враги, а кто друзья
(подробнее будет написано ниже).
При заходе в игру, вы попадаете в локацию с названием
"Кафетерия
", где вы можете посмотреть список тех, кто сейчас играет в игру, узнать информацию про группы, а также посмотреть карту комплекса.
Кстати, в лобби возле некоторых объектов есть кнопка со знаком вопроса. Нажав на него можно увидеть разную информацию. Например можно узнать правила, информацию о некоторых SCP и так далее
. Очень полезная вещь для новичка, разработчик молодец.
Ещё в этом лобби есть очень полезная в игре таблица, на которой можно посмотреть, какие группы дружат между собой, какие относятся друг к другу нейтрально, а какие воюют
! Эту таблицу не обязательно учить, но можно просто посмотреть эту информацию
.Начало игры
Сперва игроки выбирают режим, в котором все будут играть
. Это проходит с помощью специальных экранов возле карты комплекса
.
После этого случайно выбирается ваша роль в игре
. Это может быть SCP, охрана, учёный и так далее. Вы должны выполнять свою работу и быть осторожными, ведь вас в любой момент могут атаковать.
Чтобы посмотреть, какие группы могут быть вашими друзьями, а какие наоборот - врагами, нужно посмотреть на правое окошечко
(его можно закрыть и открыть английской буквой "B"
).
Помимо врагов и друзей можно посмотреть контроль персонажа
. Например с помощью буквы "Q" можно выбрасывать предметы из инвентаря
(в основном это нужно для машины (SCP-914)
). А вот с помощью буквы "E" можно открывать и закрывать двери
. Кстати, примечание насчёт больших дверей. Вам не надо подходить к считывателю карт и нажимать "E", потому что это не работает. Нужно подойти к середине двери (там где она открывается) и нажать на "E".
Также в этом режиме есть ограниченное время игры
. Вы должны выполнить миссию за это время, а иначе игра закончиться. Счётчик времени находится в самом верху экрана игры
. Не стоит и забывать про то, что в игре можно бегать
. Главное - чтобы всегда хватало энергии для бега, а иначе вы можете проиграть
.
Ещё в игре есть оружие, которое даже стреляет и имеет анимацию перезарядки
(Для перезарядки жмите на букву "R"
). Дополнительные патроны можно найти только в оружейной комплекса, больше нигде.
Комплекс в этом режиме, как и в официальной игре "SCP: Secret Laboratory
", поделён на зоны:
Спасибо за просмотр. Надеюсь, я вас заинтересовал.
- Освещённая Зона
- Тяжёлая Зона
- Зона Персонала