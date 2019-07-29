Roblox: SharkBite

Итак, сейчас я расскажу о такой игре в роблокс, как SharkBite. Поехали!

Первое о чём я расскажу это суть этой игры. Итак первое что там надо делать это покупать оружие, лодки, акул и дополнительное снаряжение. Второе это выживать за игрока и убивать выживших за акулу.Всё это можно купить за зубы акулы. Да валюта тут необычная. Как её зарабатывать? Легко: 1)Побеждать, за 1 победу дают 20 зубов. 2) Убивать акулу. 3) Донат. 4) Сундук (о нём расскажу по позже)Оружия:1) Самое слабое и бесплатное, винтовка2)Гарпун, стоимость 50 зубов.3)Базука, стоимость 150 зубов.4) Дробовик, стоимость 350 зубов.5)Штурмовая винтовка, стоимость 800 зубов6) АК-47, стоимость 1000 зубов.7) Снайперка кальмара, стоимость 1250 зубов.8) Лучевая пушка, стоимость 1500 зубов.9) И последнее миниган, стоимость 2500 зубов.Ну... с оружиями покончено перейдём к лодкам. Если что, лодок очень много поэтому я буду показывать их сразу несколько и без статистики1 по 5) Парусник, Рыбачья лодка, Лодка утка, Заячья лодка и патрульная лодка, все они бесплатны.6 по 10) Яхта 40 зубов, лодка с вёслами в виде единорога 80 зубов, катамаран 120 зубов, пиратский корабль 150 зубов.11 по 15) Красная и синяя моторные лодки 260 зубов, лодка с навесом 340 зубов, лодка с воздушной подушкой 460 зубов.16 по 20) Розовый и зелёный гидроциклы 750 зубов, Гидроцикл с бананом 799 зубов, лодка спецназа 850 зубов.20 по 24) Роскошная яхта 1000 зубов, лодка призрак 1200 зубов, субмарина 2000 зубов, военная лодка 3500 зубов.25 по 26) Уничтожитель 6000 зубов, титаник 20000 зубовНа этом рассказ о лодках закончен и мы перейдём к следующему.Акулы:1) Самая обычная, бесплатная.2) Рыба молот, стоимость 600 зубов.3) Скелет акулы, стоимость 1300 зубов.4) Мегалодон, стоимость 1750 зубов.5)Мозазавр, стоимость 2500 зубов.Рассказ об акулах окончен.Дополнительные покупки:Воздушный круг: стоимость 150 зубов. С помощью него можно плавать на воде и не тонуть.Ласты: позволяют быстрее плавать (без лодки), стоимость 300 зубов.Дополнительные донат покупки:Радио: позволяют включить вашу любимую песню или мелодию на лодке.Сигнальная ракета: позволяет стрелять в воздух красной ракетой.Воздушные балоны: позволяют бесконечно дышать под водой.В игре также присутствуют события, всего их 4: Инфекция, Две акулы, Титаник и сундук с зубами.Инфекция: с начала игры присутствует одна акула, но с каждым её убийством их становится всё больше и больше.Две акулы: две акулы.Титаник: все появляются на одном большом корабле, титанике, на нём есть две дополнительных лодки, в игре появляются две акулы.Сундук: где-то в середине игры падает сундук в воду, чтобы получить приз который в нём находится всего надо нырнуть в воду и коснутся до него. В среднем из него выпадает 50 зубов.Ну а на этом мой рассказ подходит к концу и я вынужден с вами попрощаться... Всем пока!!!