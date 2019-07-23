Roblox: Magnet Simulator

В этой статье я расскажу о игре Magnet simulator

Итак начнём с того, что я расскажу историю этой игры в роблокс. Впервые она была создана 31 января 2018 года. За небольшой промежуток времени данная игра обрела популярность: в ней часто выходили обновления, добавлялось много чего разного... Но это всё рухнуло, разработчик начал делать другие игры и начал забывать про симулятор магнита, в нём появлялись много багов, таких как: бесконечные деньги очень быстрое собирание монет... И вот в один день разработчик удалил эту игру, под предлогом что скоро выйдет симулятор магнита 2. В итоге прошло больше трёх месяцев и наконец вышел новый симулятор магнита. Но, это был провал: онлайн был маленький, контента было мало и разработчику пришлось её на какое-то время закрыть. В данное время он сделал копию первого симулятора магнита и она опять приобрела прошлую популярность. Сейчас, все 2 игры работают и можно в них поиграть.



Итак... сейчас мы приступим рассказу о самой игре и что там нужно делать. Суть данной игры в том, что нужно покупать магниты, собирать ими монеты, покупать питомцев, рюкзаки и делать перерождения.









"Зачем они нужны?" - спросите вы, а я отвечу: "магнитами можно собирать монеты. Питомцы влияют на скорость, умножение монет и количество собираемых монет. Рюкзаки дают вместимость монет .А перерождения только на умножение монет, также за них можно получить специальные монеты за которые можно купить более сильные магниты и питомцев".



В игре также присутствуют локации и некоторые за перерождения. Зачем нужны локации? а затем, чтобы в них можно было получать больше монет. В игре не очень много локаций. А точнее: 1 локация - (основная) и бесплатная, 2 локация (поляна) - 5000 монеток, 3 локация (пустыня) (в данный момент не работает) - 50000 монет, 4 локация (лес) - 500000 монет, 5 локация (лавовая), 6 локация (снежная) - 4000000 монет, донатерская - 70 робуксов. Также в игре есть локации за перерождения: 1- за 1 перерождение, 2 - за 15 перерождений, 3 - за 125 перерождений, 4 -за 250 перерождений.







В данном абзаце я расскажу как легко и быстро прокачаться в симуляторе магнита. Первым делом новичкам я посоветую покупать питомцев, так-как они дают скорость, и самое главное множитель монет и сбора монет. Дальше лучше всего покупать магнит. После этого всего надо купить локацию за 5 тысяч. И в последнюю очередь покупать рюкзак. После этого всего я рекомендую прикупить хороших питомцев а уже потом делать перерождение так как питомцы и рюкзак остаются. Также когда уже сделали много перерождений нужно прикупить магнит за монеты перерождения.Ну.. я рассказал как я бы посоветовал игрокам прокачиваться (советую потому что сам так прокачивался).



Я всем советую поиграть в эту игру в роблокс. И на этом моменте прощаюсь с вами... Пока!