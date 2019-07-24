Roblox Jailbreak

Здраствуйте, сегодня я раскажу про плейс в роблокс под названием Jailbreak

Jailbreak - бесплатная игра для побега из тюрьмы 2017 года, созданная asimo3089 и adcc , которые являются частью развивающейся студии, известной как « Badimo ». Как и в любой другой тюремной игре, цель игрока зависит от команды, к которой он присоединяется. Заключенный пытается вырваться из тюрьмы и стать успешным преступником , который включает в себя грабить магазины и планирование кражи , такие как Банк , Ювелирный магазин, Электростанцию или музей . Полиция стараеться держать заключенных в тюрьме , арестовывать преступников и пресекать грабежи. Мир джейлбрейка огромен, поэтому есть множество вещей, которые можно исследовать и открывать.



1. Игровые локации.

1. Тюрьма- в ней находятся преступники которых поймали полицейские.

2. Городок- не большой городок около тюрьмы находится в конце тунеля.

3. Город- в нем находится часть ограблений, точнее Ювелирный магазин, Банк.

4. Дюны- небольшие песчаные холмы. Место военной базы.

5. Розширенная територия- 25% всей карты. Место Электростанции.



2. Ограбления.

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1. Магазин пончиков- можно ограбить на 750$ или розширить сумку и получить 1500$

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2. Заправка- Так же само как и с Магазином пончиков

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3. Банк- Можно ограбить на разную суму от 1000$ до 2500$ без росширения сумки.

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4. Поезд- можно ограбить два поезда

4.1 Грузовой поезд- можно ограбить на 1500$ без доната

4.2 Пасажирськый поезд- можно ограбить на 1500$ без доната, или за полицейського на неограниченую суму.

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5. Ювелирный магазин- можно ограбить на 2000$ без доната.

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6. Музей- можно ограбить на 4000$ без доната, в вашу сумку влезает только 4кг

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7 Электростанция- можно ограбить на разную суму до 6400$ (за каждые 3 секунды в пути -30$)

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3. Машины (Самые лучшие)

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1. Полицейский байк- быстрый, цена 45000$

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2. Ламборгини - быстрый, цена 100000$

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3. феррари- Быстрый, цена 200000$

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4. Макларен- быстрый, цена 300000$

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5. Буггати- Быстрый, цена 500000$

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