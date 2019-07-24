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EarnНовостиRoblox Jailbreak
Автор: Gamehag в July 24, 2019
(24 ratings)
Roblox Jailbreak

Roblox Jailbreak

Здраствуйте, сегодня я раскажу про плейс в роблокс под названием Jailbreak

Jailbreak  - бесплатная игра для побега из тюрьмы 2017 года, созданная  asimo3089  и  adcc , которые являются частью развивающейся студии, известной как « Badimo ». Как и в любой другой тюремной игре, цель игрока зависит от команды, к которой он присоединяется. Заключенный пытается вырваться из тюрьмы и стать успешным преступником , который включает в себя грабить магазины и планирование кражи , такие как Банк , Ювелирный магазин, Электростанцию или музей . Полиция стараеться держать заключенных в тюрьме , арестовывать преступников и пресекать грабежи. Мир джейлбрейка огромен, поэтому есть множество вещей, которые можно исследовать и открывать.

1. Игровые локации.
     1. Тюрьма- в ней находятся преступники которых поймали полицейские.
     2. Городок- не большой городок около тюрьмы находится в конце тунеля.
     3. Город- в нем находится часть ограблений, точнее Ювелирный магазин, Банк.
     4. Дюны- небольшие песчаные холмы. Место военной базы.
     5. Розширенная територия- 25% всей карты. Место Электростанции.

2. Ограбления.
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     1. Магазин пончиков- можно ограбить на 750$ или розширить сумку и получить 1500$
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     2. Заправка- Так же само как и с Магазином пончиков
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     3. Банк- Можно ограбить на разную суму от 1000$ до 2500$ без росширения сумки.
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     4. Поезд- можно ограбить два поезда
          4.1 Грузовой поезд- можно ограбить на 1500$ без доната
          4.2 Пасажирськый поезд- можно ограбить на 1500$ без доната, или за полицейського на неограниченую суму.
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     5. Ювелирный магазин- можно ограбить на 2000$ без доната.
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     6. Музей- можно ограбить на 4000$ без доната, в вашу сумку влезает только 4кг
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     7 Электростанция- можно ограбить на разную суму до 6400$ (за каждые 3 секунды в пути -30$)
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3. Машины (Самые лучшие)
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     1. Полицейский байк- быстрый, цена 45000$
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     2. Ламборгини - быстрый, цена 100000$
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     3. феррари- Быстрый, цена 200000$
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     4. Макларен- быстрый, цена 300000$
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     5. Буггати- Быстрый, цена 500000$
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