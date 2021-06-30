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EarnНовостиRoblox Funky Friday
Автор: Gamehag в June 30, 2021
(211 ratings)
Roblox Funky Friday

Roblox Funky Friday

Привет-привет! Хочу сегодня рассказать о таком режиме, как Funky Friday! Не буду затягивать, так что погнааааали! :D

Этот режим представляет себя, как ритм-игру, которая основана на Friday Night Funkin. В режиме присутствует очень много разных модов, ну и оригинальные песни, конечно же, тоже! Но это не простая копирка оригинальной игры, тут есть также и свои особенности!

Самая главная из особенностей, как вы уже поняли, это моды! Их здесь действительно очень много и на скрине представлена только их малая часть. Здесь есть очень популярные моды, как Tricky и Mid-Fight Masses, а также и мало известные. Вот вы когда-нибудь слышали о таком моде, как End WitchCraft? Я вот, лично нет! А если вы и слышали, то вы молодцы!

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Вторая не менее главная особенность режима, отличающая плейс от оригинальной игры - это возможность сразиться в рэп-баттле с другим игроком! Это действительно классная возможность, от которой лично у меня повышается азарт и желание победить своего оппонента хехе! -З-

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Но если вам не нравится играть с другими игроками, для вас есть возможность спеть в соло, но будьте уверены в том, что действительно хотите играть в одиночку, ведь в соло не будут засчитываться победы, ваш рекорд и поинты будут урезаны вдвое

 L3RZ5BuO5ndkWPw2oIfBDmgwkgfWQI.PNG 

Так мы плавно переходим к внутри-игровой валюте, которая называется поинты (очки)! За поинты в магазине можно купить анимации разных персонажей и тэг для чата. Также в магазине можно купить поинты за робаксы, но это уже для очень богатых игроков, так как цены сами уже подталкивают идти и играть с другими людьми, а не просто так разбрасываться робаксами. Чтобы получить поинты, как вы понимаете, нужно играть с игроками! В зависимости от сложности песни, точности попадания по нотам и количества комбо даются поинты. Самое большое количество поинтов, которые мы можем получить - это 50

Zsc0UaW87yuwcYlafkm2nSYsfH1AiL.PNG

7nPiBh9FwHp2nGVO5dN4g8v48GCmNS.PNG

Настройки в игре достаточно обширные. Там можно настроить скорость нот, их цвет, управление и прочее, все для вашего удобства в игре. Если у вас есть анимация, где сразу 2 игрока (то есть вы и еще кто-то, по умолчанию там стоит Скид), то в настройках можно вписать ID любого игрока, и вуаля, вы со своим другом или же с самим разработчиком роблокса! :0

В настройках можно посмотреть и вашу статистику. Например, сколько времени вы провели в игре, лично я уже 100 часов, немного шокирует, либо же сколько выиграли на этой неделе. Очень удобно!

На карте режима есть очень много пасхалочек и отсылок, так что изучать даже такую маленькую карту будет интересно! 

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Спасибо всем, кто прочитал мою статью, если она, конечно же, вышла на просторы Gamehag'а. Посылаю всем пользователям удачи в своих начинаниях!!

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