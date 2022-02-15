Об этой игре ещё никто не писал, но она стоит вашего внимания, название "pummel party", студия выпустившую игру "Rebuilt Games", вышла она 20/9/2018.



Мое мнение, игра как по мне вышла отличной, но она только для большой компании, самому или вдвоем играть скучновато, графика приятная, лучшее что я видел за этот месяц.

Это моя первая статья я буду рад если вы её оцените, спасибо и удачи всем!



Начну с режимов, в игре всего два режима, игра на поле, и мини игры.первый будет "игра на поле"В самом начале режима участникам нужно будет пройти несколько ходов, количество ходов выдается от 2 и до 9, после ходов всех участников начинается мини-игра, выбирается также случайно.количество участников можно выбирать от двух и до восьми, количество ходов также можно ограничить, минимум десять ходов, можно поставить "не ограничено", количество кубков для победы от одного и до "не ограничено""Кубки" это как очки для победы, их можно найти в сундуках:а также в игровых автоматах, который можно получить за первое место в мини игре (о них будет в после этого режима).Щас расскажу про ходы.1)2)3)4)5)6)7)1) Если пойдете на этот ход то у вас будет выбор, заплатить ключами или своими хп, но а если ваш соперник пойдет на тот ход через который вы прошли то ему попадется ловушка (в зависимости от карты)2) Синий сундук, он выдает вам предметы (кактус, баклажан, портал замены, магнит, аптечка, улей, шаровой таран, подарок, дробовик и боксерская перчатка).3) Восклицательный знак, он меняет путь.4) Ключ, если вы попадаете на него то вам выдаются ключи в среднем пять.5) Зеленый знак аптечки, пополняет хп если того требуется.6) Знак со снарядами, он выдает вам оружие (дробовик, посох темного призыва, турель мега лазер, радио активные отходы и игровой автомат)7) Сундук с кубками, у кого больше кубков тот и выиграл.Щас расскажу об мини играх.Мини-игр в Pummel party очень много, и с обновлениями их только больше.1) воздушный бой, смысл прост, уничтожить противников.2) круговой обстрел, нужно избегать ядра вылетающие из пушек.3) под обстрелом, нужно перепрыгивать все синие шары.4) кислотный атол, нужно избегать кислоты, и кидать бочки со взрывчаткой в своих оппонентов.5) летающие мячи, нужно отбивать мячи и забивать свои соперникам.6) смотри под ноги, нужно вставать на не трясущиеся части пола.7) горячая картошка, передавайте бомбу сопернику, и держитесь дальше от него8) конфликт элементов, нужно захватывать землю и собирать желтые кристалы.9) парад животных, нужно посчитать животные которые тебе пишет игра.10) вертолетные бои, просто уничтожайте своих противников.11) сбор подарков, собирайте подарки избегайте уголь.12) склон с препятствиями, избегайте машин которые летят на вас, задача, пройти как можно дальше или дойти до финиша.13) бойня в сарае, вам доступен одно зарядный дробовик, с которого нужно устранить как можно больше противников.14) скоростные сабли, устранить как можно больше противников со своего меча.15) гонка, добраться до финиша первым.16) мортирный метеор, следуйте по стрелочкам и вы выживите.17) скоростной тир, нужно как можно быстрее попасть по мишени.18) временный след (отсылка на "ТРОН"), нужно заставить своего противника врезаться в ваш след.19) шипы-убийцы, нужно прыгать или приседать (если того требуется), проигрывает тот кто упал в лаву.20) расслабленные катушки, типо дэд рана, сзади на тебя идут шипы, нужно пройти препятствия первым, или остаться последним выжившим.21) грабеж банка, нужно собрать как можно больше денег.22) опасные прожекторы, нужно избегать прожекторов, при этом вы находитесь в темноте.23) стратегический прорыв, нужно ставить бочки со взрывчаткой возле стен, и таким образом уничтожить противника.24) танки, нужно сбросить танк противника в воду.25) снежные шары, нужно столкнуть противника с горы.26) бильярд, правила как в обычном бильярде, забить мячи.27) штабилирование, нужно построить самую высокую башню.28) скользкий спринт, нужно дойти самым первым до финиша не упав в воду.29) летящие ведьмы (отсылка на гари потера), нужно пролететь до финиша и не врезаться в гробы и стены.30) акула, нужно избегать акулы, и собирать радио сигналы, чтобы за вами прилетел спасательный вертолет.31) воронки от молнии, нужно избегать боса под которым проваливается пол.32) пацифист, нужно выбирать сторону, и не попадаться на один мост с противником.33) лабиринт, нужно собирать ключи, при этом лабиринт сам меняется.34) песчаные раскопки, нужно собирать алмазы, и найти клад.35) маги и магма, стреляешь огнем в противника, нужно сбросить противника в лаву.36) словесные войны, нужно собирать слова по буквам.37) биты и мячи, нужно просто попадать по мячам битой.38) загадочный лабиринт, лабиринт становится невидимым с интервалом 10 секунд.39) гонки на самолетах, прилететь первым на финиш.Щас расскажу об всех картах.1)На этой карте сундуки заменены душами в клетках, и по карте бродит монстр, он убивает одним ударом.душа монстр2)На этой карте происходит событие, поднимается вода и она становится красной, на вас это никак не влияет.3)А на этой карте вместо ловушки бродит большой червь, наносит 5-6 урона как и все ловушки.4)Кавардак, карта которая генерирует себя, здесь можно менять хода, с лево на право.5)Карта на болоте, на ловушках вас засасывает в болото.6)Добавлена с обновление твича.7)Добалена с новым годом 2019-го.все основное рассказал, спасибо за то что прочитали)