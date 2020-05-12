Pixel Starships - Обзор

Pixel Starships Galaxy - это игра про управление космическим кораблем в огромной 8-битной онлайн-вселенной.
Игра была выпущена в декабре 2015 года. В Steam'е на данный момент она находится в раннем доступе.
Также игра присутствует на мобильных устройствах.
Описание:
Сюжет:
Игра довольно интересна своим внешним видом, а именно 8-битной графикой.
Игровая механика похожа на мобильную игру " Fallout:Shelter ".
( Это уже немного улучшенный корабль )
Разные секции корабля нужно размещать в свободном пространстве, которое увеличивается при улучшении корабля. В игре также нужно набирать
экипаж, который можно размещать в разных секциях. Если в какой-то секции находится член экипажа,
то эта комната будет " работать лучше " ( то есть она будет получать улучшения к скорости, а также
производительности. Про музыку можно сказать немного. Она, по моему мнению, не очень подходит теме игры ( про космос ), но подходит 8-битному стилю игры.
8-битная графика не сильно режет глаз.
В Pixel Starships много сюжетных линий.
Тем не менее, есть одна основная сюжетная линия, в зависимости от вашей фракции.
Вначале вам только что исполнилось 18 лет, и, окончив академию, вы становитесь капитаном звездолета.
Вы выбираете свой пол (мужской / женский) и один из трех атрибутов для вашего персонажа ( Потрясающий / Секси / " На миллион").
Затем вы выбрали свою фракцию ( Федерация / Пират / " Шахтер " ).
Ваш капитан отражает этот выбор, а также получает и способность на основе выбранной фракции ( " Healing Rain " для Федерации, " Poison gas " для пирата, " Rush Command " для " Шахтёра " ).
После того как вы выбрали имя и сделали свой выбор, игра создает и загружает учетную запись для вас. Затем вы вынуждены построить Mineral Mining Laser, часто называемый " горным лазером " или MLZ, и выполнить первую миссию под названием " Bootcamp ".
В этой миссии вам необходимо уничтожить спутник, и вам будут показаны элементы управления подсистемами вашего корабля.
Затем вы должны нажать кнопку атаки, чтобы начать битву. После загрузки боя вам показывают, где на экране находятся ваше здоровье, сила и щиты, как перемещаться между просмотром каждого корабля, как целиться и увеличивать подачу энергии в комнату.
В конце боя вы получаете награду в 200 минералов ( это одна из местных валют для улучшения корабля ), а также 100 XP.
Далее вам показывают таблицу достижений и именно она будет направлять вас дальше.
Также будут показаны некоторые мелкие особенности игры и помощник ненадолго покинет вас.
Как уже было сказано выше, сюжетных линий 3 и они довольно большие. Поэтому про них рассказать я не смогу.
Боевая система:
Тут присутствует два типа боёв: на кораблях и что-то типа Final Fantasy IV - VI (в большинстве это бои с боссами ).
Путешествия и исследование:
- На кораблях вы направляете свои орудия на разные комнаты и уничтожаете их. После того, как полоска здоровья
корабля ( как вражеского, так и вашего) опустеет, корабль будет уничтожен.
- В битвах с боссами вы используете ту же механику, что и в Final Fantasy: поочерёдно члены вашего экипажа могут выполнять разные действия: атаковать или защищаться. Когда полоска здоровья одного или нескольких врагов опустеет, вам засчитывают победу.
В игре присутствует много звёздных систем, в которые можно попасть. В каждой системе есть два вида миссий: сюжет и патрулирование.
( Это вторая звёздная система. Поскольку я играл за пиратов, здесь присутствует миссия для сюжета за пиратов, а также патрулирование, которое доступно не зависимо от классов )
В сюжетных миссиях мы идем по сюжету ( да, извините за тавтологию ). В миссиях " Патрулирование " мы можем принимать разные решения ( где и что именно патрулировать ), а также принимаем участие в " случайных " событиях ( битвы с кораблями и тд. ).Производительность:
Поскольку графике в игре 8-битная, то игра может тянуть на относительно слабых ПК и ноутбуках. Мобильная версия также тянет на большинстве современных телефонах.Вывод:
Игра
довольно хороша. Её 8-битность и игровая механика делает её довольно оригинальной.
В ней можно залипнуть на несколько часов, а может даже и дней.
( Я ПРОВЕРИЛ, ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ОШИБОК КРОМЕ " 8-БИТНОЙ " НЕТ. )