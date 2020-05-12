Pixel Starships - Обзор

Pixel Starships Galaxy - это игра про управление космическим кораблем в огромной 8-битной онлайн-вселенной.

Игра была выпущена в декабре 2015 года. В Steam'е на данный момент она находится в раннем доступе.

Также игра присутствует на мобильных устройствах.

Описание:

Игра довольно интересна своим внешним видом, а именно 8-битной графикой.

Игровая механика похожа на мобильную игру " Fallout:Shelter ".



( Это уже немного улучшенный корабль )

Разные секции корабля нужно размещать в свободном пространстве, которое увеличивается при улучшении корабля. В игре также нужно набирать

экипаж, который можно размещать в разных секциях. Если в какой-то секции находится член экипажа,

то эта комната будет " работать лучше " ( то есть она будет получать улучшения к скорости, а также

производительности. Про музыку можно сказать немного. Она, по моему мнению, не очень подходит теме игры ( про космос ), но подходит 8-битному стилю игры.

8-битная графика не сильно режет глаз.





Сюжет:

В Pixel Starships много сюжетных линий.

Тем не менее, есть одна основная сюжетная линия, в зависимости от вашей фракции.

Вначале вам только что исполнилось 18 лет, и, окончив академию, вы становитесь капитаном звездолета.

Вы выбираете свой пол (мужской / женский) и один из трех атрибутов для вашего персонажа ( Потрясающий / Секси / " На миллион").

Затем вы выбрали свою фракцию ( Федерация / Пират / " Шахтер " ).

Ваш капитан отражает этот выбор, а также получает и способность на основе выбранной фракции ( " Healing Rain " для Федерации, " Poison gas " для пирата, " Rush Command " для " Шахтёра " ).

После того как вы выбрали имя и сделали свой выбор, игра создает и загружает учетную запись для вас. Затем вы вынуждены построить Mineral Mining Laser, часто называемый " горным лазером " или MLZ, и выполнить первую миссию под названием " Bootcamp ".

В этой миссии вам необходимо уничтожить спутник, и вам будут показаны элементы управления подсистемами вашего корабля.





Затем вы должны нажать кнопку атаки, чтобы начать битву. После загрузки боя вам показывают, где на экране находятся ваше здоровье, сила и щиты, как перемещаться между просмотром каждого корабля, как целиться и увеличивать подачу энергии в комнату.



Затем вы должны нажать кнопку атаки, чтобы начать битву. После загрузки боя вам показывают, где на экране находятся ваше здоровье, сила и щиты, как перемещаться между просмотром каждого корабля, как целиться и увеличивать подачу энергии в комнату.

В конце боя вы получаете награду в 200 минералов ( это одна из местных валют для улучшения корабля ), а также 100 XP.

Далее вам показывают таблицу достижений и именно она будет направлять вас дальше.

Также будут показаны некоторые мелкие особенности игры и помощник ненадолго покинет вас.



Как уже было сказано выше, сюжетных линий 3 и они довольно большие. Поэтому про них рассказать я не смогу.



Боевая система:

Тут присутствует два типа боёв: на кораблях и что-то типа Final Fantasy IV - VI (в большинстве это бои с боссами ).

На кораблях вы направляете свои орудия на разные комнаты и уничтожаете их. После того, как полоска здоровья

корабля ( как вражеского, так и вашего) опустеет, корабль будет уничтожен.

В битвах с боссами вы используете ту же механику, что и в Final Fantasy: поочерёдно члены вашего экипажа могут выполнять разные действия: атаковать или защищаться. Когда полоска здоровья одного или нескольких врагов опустеет, вам засчитывают победу.

В игре присутствует много звёздных систем, в которые можно попасть. В каждой системе есть два вида миссий: сюжет и патрулирование.( Это вторая звёздная система. Поскольку я играл за пиратов, здесь присутствует миссия для сюжета за пиратов, а также патрулирование, которое доступно не зависимо от классов )В сюжетных миссиях мы идем по сюжету ( да, извините за тавтологию ). В миссиях " Патрулирование " мы можем принимать разные решения ( где и что именно патрулировать ), а также принимаем участие в " случайных " событиях ( битвы с кораблями и тд. ).Поскольку графике в игре 8-битная, то игра может тянуть на относительно слабых ПК и ноутбуках. Мобильная версия также тянет на большинстве современных телефонах.Иградовольно хороша. Её 8-битность и игровая механика делает её довольно оригинальной.В ней можно залипнуть на несколько часов, а может даже и дней.( Я ПРОВЕРИЛ, ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ОШИБОК КРОМЕ " 8-БИТНОЙ " НЕТ. )