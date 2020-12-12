Мечтали об игре, где можно с напарниками выигрывать бои? Получать элитное оружие и прокачиваться? Эта игра уже здесь..

В этой статье я расскажу про мобильную игру под названием «Pixel Gun 3D». Кому-то может показаться, что эта игра держится благодаря хайпу (возможно он будет прав), кому-то просто нравятся мобильные игры. Я попытаюсь рассказать как можно больше про саму суть игры. И так, поехали!





Прежде всего стоит отметить то, что игра имеет русские корни. Разработана она была компанией «Rilisoft», но по некоторым причинам была выкуплена студией «Cubic Games». После этого момента начались изменения в игре. Из-за этого можно заметить, что до сих пор функционирует официальная группа игры в социальной сети «ВКонтакте», а в самих боях часто встречаются русскоязычные игроки.

Прежде всего нужно рассмотреть главное меню. Поначалу можно путаться в кнопках (их действительно много!), но со временем начинаешь привыкать.





Если мы заглянем в раздел «Почта», то увидим сообщения об обновлениях от разработчиков.

Другая кнопка ─ «Крафт». Главная особенность в том, что Вы можете настраивать вид своего главного меню (менять стены, фон, ставить день или ночь и так далее). Причём дело не просто в красоте, а в положительных эффектах, которые даёт декор меню. Например может увеличиваться сила гаджетов или Вы становитесь быстрее.





Дальше идёт раздел под названием «Турнир». Для чего он нужен? За некоторое количество дней Вы должны набрать определённое число трофеев (которые можно заработать при победах в битвах), а после истечения срока Вы либо остаётесь в своей лиге, либо переходите в следующую. Участие в турнирах даёт большое количество монет.

Ещё одна вкладка, которая понадобится нам в этой статье ─ это «Задачник». Как Вы могли догадаться, за выполнение заданий можно получить определённую награду. В основном это алмазы и монеты. Задания бывают разные, поэтому трудно сказать, тяжёлые они или нет. Однако они могут хорошо помочь в развитии.

Также одним из главных разделов будет «Арсенал». Без него не обойтись никак. В этом разделе Вы можете выбирать оружие, покупать броню (в основном она доступна из клана), а также разводить питомцев. Если говорить про питомцев чуть больше, они нужны в битвах не просто для красоты, а для получения полезных эффектов (или же питомец сам будет всех мочить :D). Но, если Вам интересно, в игре всё же есть один питомец, у которого нет эффектов. Зовут его Камушек. Просто Камушек. Также нужно знать то, что оружие, питомцев, броню и защитные модули, а также гаджеты (которые служат для упрощения игры) можно улучшать. Но такие улучшения не самые дешёвые, поэтому нужно постараться.





Другой же блок ─ это режим «Кампании». Его можно проходить как в оффлайн-режиме, так и в онлайн-режиме. Игра не просто настроена на то, что игрок должен всех убивать, а на то, чтобы игрок узнал историю сотворения мира Pixel Gun. Не буду спойлерить, какой сюжет в кампании, но скажу, что боссы там довольно сильные. А поэтому нужно обзавестись более менее сильным оружием и хорошей бронёй.





Наконец один из важнейших разделов ─ «В Бой!». В этом разделе Вы найдёте множество режимов игры, на которых будут происходить разные бои. К ним относят: бой команд, выживание, захват флага, королевская битва (сильно напоминает «Fortnite»), мини-игры и другие. Существует огромное количество карт, так что соскучиться не успеете.





Если говорить про сами бои, то выигрыш Ваш или всей команды зависит от того, какой режим Вы выбрали и какая там задача, а также от того, насколько хорошо выполняется поставленная задача. Но в основном многие игры связаны именно с оружием, поэтому одной из задач является победа над соперником. Из-за того, что в «Pixel Gun» довольно много оружия (с каждым новым сезоном обычно появляется новое оружие), есть огромное количество способов для уничтожения соперников. Например можно раскидывать взрывающиеся бомбы, либо ставить турели, которые будут уничтожать соперников. Вся тактика и выигрыш зависит только от Вас.

Теперь подведём итог для этой статьи. Ниже будут перечислены плюсы и минусы игры.

Плюсы:

Имеется сюжет развития и создания мира, в которой действует игра; Большое разнообразие питомцев, оружия, брони, гаджетов Наличие небольших бонусов при открытии сундуков в главном меню Имеется много карт, на которых интересно играть Часто выходят обновления (сначала на android, а затем на IOS)

Минусы:

Баги, которые мешают комфортно играть Нет серверов под разные страны, то есть в игре один сервер, на котором находятся игроки из России и других стран, что вносит недопонимания между игроками. Из-за многообразия оружия есть шанс на быструю гибель от соперника

В заключение хочется сказать, что это довольно интересная игра, несмотря даже на то, что «идею внешнего вида» разработчики взяли с «MineCraft», а режимы для «Pixel Gun» с других игр (как выше было сказано с «Fortnite», а также с «SCP Foundation» (режим «Охота на монстра), «Among Us» (режим «Предатель»)). Также нужно отметить то, что графика на любителя (не решился отметить к минусам или плюсам), поэтому Вам решать, будете ли вы играть или нет. Спасибо за прочтение данной статьи до конца. Желаю Вам здоровья и все самого лучшего. До встречи в будущих статьях!