Pirates of the Caribbean: ToW

Предыстория, сюжет: Действие в игре происходит в той же вселенной что и действие знаменитой саги Пираты Карибского моря.По временным рамкам — действие игры происходит как бы после событий последнего на данный момент фильма саги ,,Мертвецы не рассказывают сказки".Геймплей:Игра Pirates of the Caribbean ToW это военно-экономический стратегический симулятор пирата с вкраплениями РПГ элементов. Тут нам предстоит в равных частях как торговать так и воевать, как развивать свой город так и исследовать новые локации. Непосредственно за героев кино саги нам поиграть не дадут. Но несмотря на это по ходу игры мы увидим их всех и сможем с ними познакомиться поближе.Играть нам предлагается за пока еще безызвестного молодого пирата, которого судьба сводит с потерявшим память Джеком Воробьем и его старшим помощником Гибсом. Пройдя краткий вводный курс обучения азам игры нас знакомят с начальной, но главной сюжетной историей о том что Джеку нужна наша помощь в том что бы вернуть забытые им воспоминания. Делается это путем посещения ведьмы и пещеры, в которой в бутылках и хранятся все воспоминания Джека. Кстати, открывая их мы по сути кратко ознакомимся со всеми фильмами кино саги.По началу больше 3-6 бутылок открыть не получится так как дальше придётся развиваться.Что касается собственно развития. Перед нам наш город, наша база и по сути наша крепость. В нем существует множество построек часть которых будет открываться по мере развития главного форта. Именно он открывает доступ к постройкам по мере своей прокачки. Зданий в игре множество. Тут и ресурсо-добывающие постройки вроде ферм и рудников. И кабак в котором мы сможем нанимать команду для наших кораблей. И пристань на которой мы собственно сможем строить корабли. Всяческие пушечные мастерские и оружейные. А так же кузница в которой сможем создавать снаряжение для нашего главного персонажа. Кстати, наш главный герой прокачивается точно так же как в любой РПГ. Получая опыт он апает свой уровень и мы в ручную можем распределить в три разные ветки — очки полученные за уровень.Ветки делятся на боевую для пиратов, боевую для кораблей и финансовую для развития и всяких построек. Свои очки можно вложить только в свою ветку.Отстраивать свой город лучше всего равномерно, повышая уровни всех зданий примерно равномерно. Так же очень удобно то — что при нажатии на здание можно увидеть что именно кроме ресурсов требуется для следующего его улучшения. Например может требоваться какая-то другая постройка определенного уровня и если нажать мышкой на эту строку нас кинет на то самое здание нужное и предложат уже его улучшить. Весьма удобно. Особо внимание я рекомендую обратить на развитие пристани, маяка и склада и обязательно научного центра. Конечно после ресурсных. Маяк в частности поможет нам в охоте на корабли и монстров.Все корабли которые мы будем получать или строить мы можем повышать в уровне, а так же улучшать отдельно их различную оснастку. Корабли бывают как легендарные вроде Черной Жемчужины или Летучего голландца так и простые, разного водоизмещения и оснастки. Стоит учесть что за один раз водить можно только 5 кораблей на один заход. Развивать корабли так же стоит постепенно. Помните что ненужные или устаревшие корабли можно продавать. Открывать более крутые корабли мы можем изучая их в научном центре. Все корабли в игре имеют массу различных характеристик как боевых так и прочих других вроде трюма, скорости и рулей и т.дПосле того как мы обзаведемся небольшим флотом — мы наконец то сможем изучить вторую основную часть игры. Выйдя на глобальную карту мы увидим просто огромное количество разных кораблей, монстров, островов, построек и городов как игроков так и НПС. На глобальной карте мы можем охотиться на монстров, грабить торговые корабли. Атаковать и захватывать как ресурсо-добывающие острова с деревом, едой или серебром, а так же даже целые города. Так же на глобальной карте мы можем атаковать Ост Индскую торговую компанию и их порты. Атаковать игроков вражеских кланов и посещать различные уникальные места.Но вернемся в город наш, именно тут нажав на человечка Гибса мы сможем ознакомиться с постоянно обновляющимся каждый день списком разных задач и миссий как основных так и второстепенных. Их всегда стоит выполнять по мере возможности так как за них дают множество ресурсов и опыта. Так же стоит посещать Джека Воробья так как кликая по нему мы сможем нанимать себе старших помощников которых будем сажать за штурвалы кораблей наших флотилий. В игре кстати присутствует донатная валюта в виде золота - её можно добывать как в игре за задания и всяческие эвенты так и за просмотр ежедневно по 10 роликов рекламы. В общей сумме за 10 роликов нам дадут 2000 золота и это очень не мало. Так же золото и прочие награды дают за посещение игры каждый день.Немного о боях в игре — управлять напрямую в боях кораблями нельзя. Как правило, все сводится к просчету разных параметров вашего флота и противника. Но красивая трехмерная картинка в боях не может не радовать глаз да и небольшое вмешательство в виде выбора целей мы провести можем.Графика:Графика в игре великолепна как для игры на мобильный телефон. Все корабли из фильмов узнаваемы, портреты персонажей отрисованны прекрасно. Куча анимации и красивейших эффектов. Если выкрутить графику на максимум, то игра мало чем уступит по картинке играм с компьютера. На столько все красиво. Иной раз от обилия объектов рябит в глазах.Музыка и звук: Звуки и музыка в игре не менее красивы и не вызывают никаких нареканий.