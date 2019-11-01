Pigeon Pop | Обзор

Сегодня мы поговорим про очень классную игру для телефонов - Pigeon Pop

Здравствуйте дамы и господа! Сегодня попросту нечего делать, поэтому я пишу уже четвёртую статью на сегодня про мобильные видеоигры. Очень на обзор пришла к очень милой и забавной игрушке Pigeon Pop. Давайте не будем тянуть голубя за перья и сразу перейдём к обзору.

При запуске игры, вас встречает завораживающий танец голубя и куча кнопочек на экране. После удачного просмотра флекса пернатого, вы можете начать играть. Игра раздела на множество уровней, отличающихся своей сложностью. Всего в игре тринадцать уровней сложности. Начинать вы будете с самого «начинающего», а заканчивать вы будете уму непостижимыми испытаниями на аккуратность и внимательность. Если подсчитать, то всего в игре двести уровней.



В Pigeon Pop вам нужно поедать кукурузу, горох, киви, гранат, вишню и даже арбуз. Пернатые друзья любят кушать самые спелые кусочки еды, поэтому если вы не хотите проиграть и начать уровень сначала, просто не ешьте гнилые кусочки. В этом и заключается прохождение уровней: поедать всё и пытаться не поймать клювом невкусные ягодки. Каждый фрукт по-своему реагирует на укусы голубя: про поедание киви, он начнёт быстрее крутиться. Если вы будете кушать вишню, то с каждым укусом она будет уменьшаться и делаться всё меньше и меньше. Для упрощённой игры вы можете подбирать бонусы во время поедания фрукта. Эти бонусы дают преимущество и помощь в клевание пищи: некоторые будут замораживать еду, другие автоматически есть её. Ещё вы можете наткнуться на динамит, который взорвёт небольшой участок еды в своей области, сделав ваше объедание проще.



В игре нужно делать всё быстро, успевать быть внимательным и точным. После прохождения уровня вы будете получать коронки. Они выступают как награда за скорость. Как только вы начинаете уровень, таймер коронки начинает падать. В случае победы после окончания времени, вы получите уже не три короны, а две. Если не успеете, то можете получить вовсе одну корону, дающуюся за прохождения уровня.



В игре есть большое количество различных голубей. Открывать вы можете их с помощью зелёных червячков, получить которых можно во время прохождения уровня (они постоянно вылазят из несвежих кусочков еды). Тогда вы сможете скушать и его, не тронув несвежий фрукт. Эти птички имеют разные раскраски и внешность. Если вам по душе военные птички в камуфляже, пожалуйста. В игре есть 4 птицы с оружием. Одна владеет дробовиком, вторая будет тыкать фрукты своими охотничьим ножом, третья вести огонь с пистолета, а четвёртая - с автомата.

Игра получить очень смешная за счёт забавных движений голубей и графики. Pigeon Pop доступна на площадках IOS и Android абсолютно бесплатно. Напичкано в игру очень много рекламы, поэтому перед тем, как начать, отключить доступ к Wi-fi сети. К сожалению, игру перестали обновлять ещё с прошлого года. А ведь у её был отличный старт и неплохой потенциал. Даже был добавлен новый игровой режим, хоть он и был сделан не идеально. Это всё, что я хотел вам поведать про эту игрушку. Спасибо большое за внимание, пока!