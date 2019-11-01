Pigeon Pop | Обзор

Дождь

Gem689

novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem55 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: catKISS emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconerick: привет
novice rank iconJB CAIGNEC: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconJB CAIGNEC: Capybara stare emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: blobDance emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem183 из Дождя.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: POGSLIDE emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: xd
novice rank iconZera: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconfra4: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem76 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconBrett Thomas: Ну
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: PogU emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem110 от Дождя.
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: peepoPooPoo emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: pepeMeltdown emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconAlexis QLF: ПРИВЕТ
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem278 от Дождя.
novice rank iconDabeh: asd
novice rank iconZera: catJAM emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconDoremon Utopia: как получить подарочную карту Steam
novice rank iconDoremon Utopia: Привет
novice rank iconAARMAN AHMED: Привет
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem141 от Дождя.
novice rank iconZera: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: Packwatch emote (inline chat version)
Войдите, чтобы начать общение в чате

46

0/160

EarnНовостиPigeon Pop | Обзор
Автор: Gamehag в November 1, 2019
(24 ratings)
Pigeon Pop | Обзор

Pigeon Pop | Обзор

Сегодня мы поговорим про очень классную игру для телефонов - Pigeon Pop

   Здравствуйте дамы и господа! Сегодня попросту нечего делать, поэтому я пишу уже четвёртую статью на сегодня про мобильные видеоигры. Очень на обзор пришла к очень милой и забавной игрушке Pigeon Pop. Давайте не будем тянуть голубя за перья и сразу перейдём к обзору.
   При запуске игры, вас встречает завораживающий танец голубя и куча кнопочек на экране. После удачного просмотра флекса пернатого, вы можете начать играть. Игра раздела на множество уровней, отличающихся своей сложностью. Всего в игре тринадцать уровней сложности. Начинать вы будете с самого «начинающего», а заканчивать вы будете уму непостижимыми испытаниями на аккуратность и внимательность. Если подсчитать, то всего в игре двести уровней.
                              nTNNB1j5kDAHxnAH5XJrl6dxi29EzD.jpg
   В Pigeon Pop вам нужно поедать кукурузу, горох, киви, гранат, вишню и даже арбуз. Пернатые друзья любят кушать самые спелые кусочки еды, поэтому если вы не хотите проиграть и начать уровень сначала, просто не ешьте гнилые кусочки. В этом и заключается прохождение уровней: поедать всё и пытаться не поймать клювом невкусные ягодки. Каждый фрукт по-своему реагирует на укусы голубя: про поедание киви, он начнёт быстрее крутиться. Если вы будете кушать вишню, то с каждым укусом она будет уменьшаться и делаться всё меньше и меньше. Для упрощённой игры вы можете подбирать бонусы во время поедания фрукта. Эти бонусы дают преимущество и помощь в клевание пищи: некоторые будут замораживать еду, другие автоматически есть её. Ещё вы можете наткнуться на динамит, который взорвёт небольшой участок еды в своей области, сделав ваше объедание проще.
                              a1whee9vwstxlErvgahyYXLs9NLOKU.jpg
   В игре нужно делать всё быстро, успевать быть внимательным и точным. После прохождения уровня вы будете получать коронки. Они выступают как награда за скорость. Как только вы начинаете уровень, таймер коронки начинает падать. В случае победы после окончания времени, вы получите уже не три короны, а две. Если не успеете, то можете получить вовсе одну корону, дающуюся за прохождения уровня.
                              R6wDgDtokJrE78NQpSLdujyY2Leos9.jpg
   В игре есть большое количество различных голубей. Открывать вы можете их с помощью зелёных червячков, получить которых можно во время прохождения уровня (они постоянно вылазят из несвежих кусочков еды). Тогда вы сможете скушать и его, не тронув несвежий фрукт. Эти птички имеют разные раскраски и внешность. Если вам по душе военные птички в камуфляже, пожалуйста. В игре есть 4 птицы с оружием. Одна владеет дробовиком, вторая будет тыкать фрукты своими охотничьим ножом, третья вести огонь с пистолета, а четвёртая - с автомата.
   Игра получить очень смешная за счёт забавных движений голубей и графики. Pigeon Pop доступна на площадках IOS и Android абсолютно бесплатно. Напичкано в игру очень много рекламы, поэтому перед тем, как начать, отключить доступ к Wi-fi сети. К сожалению, игру перестали обновлять ещё с прошлого года. А ведь у её был отличный старт и неплохой потенциал. Даже был добавлен новый игровой режим, хоть он и был сделан не идеально. Это всё, что я хотел вам поведать про эту игрушку. Спасибо большое за внимание, пока! 

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности