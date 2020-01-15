Naruto: Ultimate Ninja Storm (ч.1)

Первая часть обзора на игру Naruto: Ultimate Ninja Storm.

Наруто Узумаки - красочный ниндзя, который превосходен в бою, но может быть немного раздражающим. Поэтому вполне уместно что хотя Naruto: Ultimate Ninja Storm - отличная файтинговая игра, в ней также необходимо выдержать длительный сюжетный режим Ultimate Mission, чтобы разблокировать большинство играбельных бойцов. Ultimate Ninja Storm отлично справляется со многими вещами, но среди них нет исследований, сбора предметов и рассказывания историй.Хотя в Ultimate Ninja Storm нет обучающей опции, элементы управления достаточно просты, чтобы их быстро понять. Лицевые кнопки используются для прыжков, снарядов, атак ближнего боя и зарядки чакр. Плечевые кнопки используются для блокировки и вызова вспомогательных персонажей. D-pad имеет четыре различных элемента, сопоставленных с ним, а левый аналоговый джойстик используется для движения. Вы можете свободно бегать в любом месте на больших аренах, и даже когда бойцы находятся далеко друг от друга, камера отлично справляется с работой. Иногда вы можете увидеть битву с камеры, которая более или менее смотрит через плечо вашего противника, но сдвиги в перспективе настолько плавные и умные, что действие очень редко запутывается. Это свидетельство того, насколько велика камера и насколько доступны элементы управления, что это справедливо даже в том случае, если вы в конечном итоге бросаете вызов гравитации в боях, которые перемещаются от земли к вертикальным поверхностям стен в некоторых аренах.Так как для атак ближнего боя используется только одна кнопка, это ваш переход в любое время, когда вы достаточно близки к противнику, чтобы нанести удар. Есть много длинных и удовлетворительных комбинаций, которые можно выполнить, используя совсем немного других, но запуск комбо не обязательно означает, что вы дойдете до конца. Это потому, что блокировка относительно проста - хотя не настолько, чтобы вы могли просто удерживать кнопку и никогда не беспокоиться о том, что вас ударили. Как только вспомогательный персонаж будет защищать вас, вы можете держать его на месте в течение достаточного количества времени, но это не приносит вам большой пользы. Ваш противник будет заряжать свою чакру и становиться более сильным каждый раз, когда наносится удар, и в конечном итоге ваш вспомогательный персонаж потерпит неудачу, и, поскольку вы прятались за ним так долго, вы будете ошеломлены в течение нескольких секунд, когда он сломается. Существует отличная механика риск-вознаграждение, которая вступает в игру, когда вам приходится играть в обороне; вместо того, чтобы держать свою охрану, у вас есть возможность многократно нажимать кнопку блокировки в попытке парировать атаку за мгновение до того, как произойдет удар. Если вам это удастся, вы выполните дзюцу замены, полностью уклоняясь от атаки и появляясь прямо за своим оппонентом, готовясь начать свою собственную комбинацию.Одной из самых интересных особенностей Ultimate Ninja Storm является использование чакры. У вас есть конечное количество этой энергии, которое можно использовать в любое время, чтобы сделать ваши существующие движения более мощными, и чем дольше вы заряжаете чакру, тем больше ее эффект. Вы можете броситься по экрану в одно мгновение, используя его, например, вместе с кнопкой прыжка, или превратить три снаряда в 30 с помощью дистанционной атаки. Использование чакры с вашей рукопашной атакой будет выполнять специфическую для персонажа атаку дзюцу, некоторые из которых во время игры впечатляюще напоминают аниме-сцены. Управление вашей чакрой может быть столь же важным, как и защита от атак противника - вы можете восстановить чакру в любое время, стоя на месте и удерживая кнопку чакры, но это делает вас совершенно уязвимым.