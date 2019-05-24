Mount & Blade | заработок денег

Привет. Сегодня я уделю во внимание о видах способах заработка в замечательной игре Mount & Blade: Warband. Ну что норды, погнали?

ривет. За всё время я уже написал несколько статей. Выплывает вопрос - тебе не надоело? Разве эта игра заслуживает стольких потерянных часов на эту игру. Мой ответ - да. Mount & Blade: Warband замечательная песочница с огромным количеством возможностей. На данный момент я наиграл 300 часов и не собираюсь останавливаться. И пока я играю в её, я буду помогать начинающим или людям, которым трудно начать в начале, ведь самое сложное в игре - начать. Именно выйти в люди есть для меня самой сложной частью в M&B. Поэтому, набравшись опыта, я хочу вам рассказать о способах заработка динар, от которых зависит всё: количество и качество армии, ваше снаряжение и снаряжение ваших спутников, возможность выплаты зарплаты войску. Я постараюсь написать о способах заработка, которыми пользуюсь сам или пользовался когда-то. Сделаю вас богаче чем король Рагнар, погнали!ервым и одним из самых выгодных способов будет участие в турнирах и сражения на арене. Зайдя в город, наведайтесь к арене. Там вас встретит замечательный человек, который предложит вам сразиться мечами с другими участниками. Само сражение на арене рекомендую только в том случае, если вы хотите размяться потому, что это достаточно не прибыльная вещь, занимающая кучу времени. Каждая фракция Кальрадии любит устраивать праздники в честь захвата замка или доминации над противников, поэтому я вас советую не упускать этот шанс для заработка денег. Всего в турнире будет шесть забегов, в которых вам будет рандомным образом выдаваться оружие. Вам может выпасть одноручное, двуручное, метательное, древковое, лук или арбалет. Суть турниров заключается в том, что при участие вы можете поставить деньги на свою победу. И от количества поставленной вами суммы, выигрыш будет увеличиваться. И если вы уже имеете начальный капитал в кошельке, то благодаря турнирам вы можете его удвоить или даже утроить. В добавок, после победы вы получите славу. Также вы сможете посвятить свою победу какой-то прелестной даме, которая должна находится в этом момент в городе и с большой вероятностью ей это понравиться и оно с добротой оценит ваши слова.торым коварным способом будет ограбление караванов и сёл. Это очень дерзкий способ, но зато очень эффективный. Каждый город в игре развивается и стает богаче за счёт капитализма. Для этого и нужна торговля в игре. Часто в Mount & Blade: Warband на карте можно заметить караваны, которые направляются в город для продажи своих товаров. И именно тогда у вас будет момент ограбить их. После удачного ограбление, вы получите всё, что они везли с собой. Некоторые предметы, как бархат и инструменты, очень ценятся в игре, поэтому их можно будет продать на рынке за достаточно неплохую сумму. С селами всё куда проще. Для ограбления вам понадобиться всего лишь подождать некоторое время, после чего вы сможете забрать всё их имущество и продать на базаре. Как уже было написано выше, это достаточно лёгкий способ заработка денег. Но остерегайтесь: при каждом ограбление отношение с фракцией, караван или село которое вы ограбили, будет уменьшатся, а также будет уменьшатся ваша честь, которая будет влиять на отношение лордов к вам.сть ещё два интересных способа заработка денег, которые я хочу воссоединить слитно, потому что они выполняются почти одновременно. И этими способами будет сражение с разбойниками и заработок на пленный. В чём заключается суть данного метода. Имея достаточное количество войск, вы можете перемещаться по карте и выискивать лесных, морских разбойников, дезертиров и прочих ужасных парней. Когда вы поймаете их, попробуйте одолеть. После победы вам выпадут их вещи, которые можно будет продать на рынке, но это ещё не всё. С некоторым шансом вы и ваши спутники могут оглушить противника, вместо обычной смерти. Тогда то вы и сможете взять его в плен. После этого направляйтесь в таверну и ищите работорговца. Этот мужчина с удовольствие купит у вас пленных и накинет деньжат. Но смотрите, кому продаёте людей. Посредник выкупает всех пленных за одну цену. В остальных случаях чем сильнее пленный, которого вы захватили, тем больше получите динар. Данный метод убивает сразу двух зайцев: даёт возможность вам немного обогатиться и так же тренирует ваше войско, делая их сильнее.е упомянул я о способе торговли, но вряд ли я смогу вам что-то рассказать о нём, ведь ни разу этим не занимался. Я лишь знаю, что при покупке товара в одном городе, его можно будет продать по дороже в другом. Я таким не занимался, поэтому предлагаю вам испробовать его самому. Если что выясните, отпишите в коменты. Вообщем-то всё что хотел вам поведать высказал, можно и заканчивать. Надеюсь вам очень понравилась статья и вы оцените её хорошей оценкой. На этом всё, пойду покупать себе за заработанные динары латные доспехи, удачи!