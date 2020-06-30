Mama Horror Games

Загадочная школа.. Кто-то гонится за мной.. Что-о?!

В этой статье я расскажу о хоррор-игре под названием "Mama" (название на английском). Эта игра была создана на платформе андроид русскоязычным ютубером Windy31. Благодаря этому в российском сообществе игра сначала прославилась на многих хоррор-каналах на ютубе. Также было создано много разных теорий, которые точно нельзя подтвердить, так как сейчас Андрей (Windy31) не обновляет игру (несмотря на то, что на его странице ВК была отсылка на обновление). Из-за этого трудно узнать истинный смысл игры.





Игра начинается с начальной нарисованной сцены, где наш главный герой просыпается в комнате (там можно увидеть фотографию семьи), а затем достают записку с надписью "С Днём Рождения, сын!", которая даёт понять, что у нашего персонажа праздник. Позже он встаёт с кровати и уходит из комнаты, после чего начинается основная игра.

После того, как вы нажали "Начать игру", вы появляетесь в большом помещении возле торта с улыбкой. Ваша задача − собрать 5 коробок и принести их к торту. Игра по своей механике напоминает хоррор "Granny", однако в "Mama" вам придётся попотеть ещё больше, так как если она увидит вас, то побежит в вашу сторону. Однако в игре присутствуют шкафчики, в которых можно спрятаться. Есть и ускорение персонажа, но на него лучше не рассчитывать, так как энергия быстро заканчивается.





Во время сбора коробок мы будем находить ключи, молотки и другие инструменты. Цвета ключей совпадают с цветами замков, так что можно не волноваться по поводу того, какой ключ к чему подходит. Молоток нужен для отбивания досок от стен, чтобы открыть проходы, которые помогут сокращать путь между комнатами. Но также есть одна комната, в которой при заходе на несколько секунд появляется отец главного героя с тортом в руках, который держит нож за спиной. Это довольно странно, из-за чего появлялись теории по поводу того, что отец является убийцей, несмотря на то, что всю игру нас преследует изменившаяся мама главного героя.





При сборе всех коробок вам нужно закинуть их в дверь. Однако все коробки не получится закинуть, из-за того что на второй-третьей коробке появляется странное существо, передвигающееся с неимоверно большой скоростью. Оно будет ловить главного персонажа, после чего мы появляемся в комнате, где на стене написан стих, который может отсылать на то, что главного героя, скорее всего, убили. Но как утверждает Андрей, в игре присутствует истинная концовка, однако до неё никто не смог добраться.





У игрока есть всего 2 попытки пройти игру. Если же мама словила главного героя два раза − игра заканчивается и начинается заново. Иногда после гибели появляются рисунки, которые рассказывают о жизни главного героя. Из них можно узнать, что главного героя поддерживала только его мама. Также из одного отрывка можно узнать, что мама и папа в семье мальчика часто ссорились. А из другого отрывка можно узнать, что кто-то погиб (возможно мама или сестра мальчика). Не исключено и то, что всё это лишь только ужасный сон. Если заметить, то локация, в которой мы собираем коробки, очень похожа на школу. Но, как я уже говорил, Windy31 не рассказывал о сюжете, а продолжение игры так и не вышло.

Вы можете попробовать поиграть в эту игру и составить свою теорию. Возможно, у вас всё получится. Спасибо за прочтение статьи. Удачи!