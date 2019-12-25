Lumber Tycoon 2 Гайд...

Это моя статейка по такому режиму как LT2 (LumberTycoon2) на платформе Roblox.

никудышный

Шалом ребят, с вами я, молодой маг QTYPE. И сегодня мы поговорим уже наверное давно забытой LT2.Ну что же, преступим...Чуть-чуть расскажу что же нужно делать. Представьте, что вы - дроворуб. (Идея игра сперва шокирует, иди просто напросто кажется идиотской, но суть же не в этом(И да, во время игры, придется выключить мозг :) )). Вы появились в мире, в котором полна различных 'сортов дерева'. Сперва конечно же игра может быть скучноватой, но если 'залипнуть' в нее на часик, два, то игра кажется очень даже хорошей. (Про оптимизацию вообще молчу, она там шикарная, и не смотря что автор встроил гору скриптов в игру, игра запускается даже на бабушкином калькуляторе ;) ).Для начала, как и в любой игре, вы появляетесь на точке спавна, с 20$ в кармашке, и с этого же момента, много людей просто не понимают что делать дальше, и не задумываясь покидают игру. Я же вам расскажу, как начать. После того, как вы заспавнились , напротив вас, будет магазин. Там, вы должны приобрести свой первый (может быть не самый лучший) топор, стоимостью в 12 $. Подходим к любому коричневому дереву. Это дуб. Для того что бы его срубать, нужно кликнуть левой клавишей по его стволу (так как топорик у вас, дерево упадет не с первого раза). И вот чудо - дерево повержено. Теперь, самое время его продать. Ищем магазин, в котором мы купили наш топор, и справа него, будет центр продажи дерева (синяя стрелка - центр продажи, красная стрелка - магазин 'недвижимости' ;)(Магазин недвижимости понадобится чуть позже) ).Ну а продать дерево, нам нужно таким способом - направить курсор на дерево (желательно на основу дерева, что бы был легче нести), зажать ЛКМ, и поднять его. Дальше идем в то место, которое показано на ресунке синей стрелкой. И 'пихаем дерево' на конвеер (Конвеер обозначен желтой стрелкой). Если дерево не влазит - не беда! просто разрубайте его на части, а потом по очередности 'пихайте' их в конвеер.Если дерево пропало в конвеере, значит, у вас все получилось (посмотрите на ваше кол-во денег). Делаем так несколько раз до того момента, как не накопим 100$. Они нам понадобятся, для того, что бы купить участок земли. Пролистайте вверх, для того что бы узнать, где находится магазин недвижимости. И сейчас, мы сделаем то, о чем не которые люди даже и не догадывались, а именно, после того, как вы купили участок, на нем появляется табличка, на которой написано "Продано <ваш ник>". Мы берем эту табличку, и идем ее продавать, и за нее мы получим около 500 - ста $. Круто, правда же! Теперь, у нас есть деньги, на нашу первую машину (ее стоимость - 400$), для перевозки дерева. Идем в магазин, и покупаем коробку с машиной (зеленая стрелка). Дальше ее нужно распаковать, и разместить на вашем участке. У вас появится машина, под ней, ее спавнер (с помощью которого, мы можем переспавнить наш 'ящик с болтами'). Теперь мы можем рубать дрова, загружать в машину и продавать их, и это будет намного быстрее, чем все это делать пешком. Но есть и способ, с помощью которого, можно увеличить доходность почти в 2 раза. Это 'перерабатыватель' дерева(Стоимость 130$ (Фиолетовая стрелка)).Его нужно купить, потом распаковать, и разместить на базе. Если него 'впихнуть' ветку, получится кусок доски, которые нам нужно продать. Также, в 'перерабатывателе' можно настроить размер желаемой доски.Ну что же, думаю, что на этом все. Возможно сделаю 2-ую часть, где буду показывать вам все деревья. Пока ;)!