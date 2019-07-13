Lego The Hobbit | Особенности

Привет! Сегодня я расскажу вам о особенностях игры Lego The Hobbit и её уникальности!

вет любителям игрушечного конструктора Lego. Сегодня мы поговорим об одной из культовых игр серии, которая была создана по мотивам двух фильмов о Хоббите. К сожалению игра была удалена из магазина Стим и неоднократно раздавалась на различных сайтах-раздачах. Но так как она является одной из любимый моих лего игр, я считаю это будет правильным, написать про неё статью. Сегодня мы попытаемся разобрать чем она отличается от остальных лего частей и поговорим о её преимуществах и недостатках. Хватайте свою прелесть ( не ту, о который вы могли подумать, дело о кольце ), залезайте на одного из гномов, а я тем временем повествую вам свою историю. И даже не смей закрывать статью, ты не пройдёшь.своих коллег по цеху Лего Хоббит отличает сеттингом средневековья, что даёт ему большое преимущество над конкурентами. Благодаря этому вы не увидите в этой игре различные многоэтажные пентхаусы, огнестрельные оружие, транспортные средства, на которых катаются все жители с квадратными ножками, там такого не будет. Взамен вы получаете необычное и затруднённое передвижение на карте, где особенно в начале игры будет казаться весьма трудным. Сама локация будет доступна не сразу: по мере прохождения основной компании вы будете обязаны плавно передвигаться с одного города в другой. Поэтому вы не сможете как в Lego Marvel Super Heroes в самом начале игры ощутить полноценную свободну, в Хоббите она будет доступна вам частично. Для быстрого передвижения будет доступна езда на лошадях и возможность перемещения с одной точки в другую с помощью орла, который хватает хоббита своими когтями и поднимая в воздух, отправляет его к точки высадке. Для передвижению по морю вам нужно будет воспользоваться лодками, кораблями и в одном моменте даже бочками, другого пути кроме орла у вас не будет. Но вся суть заключается в том, что даже для этого вам стоит пройти игру хотя бы на половину. Поначалу это будет очень сильно раздражать и выводить из себя, но вскоре вы осознаете, что в то время по другому делать это было невозможно. Именно этой черта и выделяется игра: реалистичностью, по сравнению с другими играми Лего.одной из особенностей являются возможности героев и их способности. Вы не увидите летающего человека или невидимку в железном костюме. Вы сможете встретить большое количество хоббитов, троллей, дворфов и эльфов. Хоббиты имеют возможность создавать лесницу и пролазить в узкие щели, тролли смогут карабкаться по стенам, эльфы имеет способность делать большой прыжок и т.д. Такое в лего не часто увидишь, учитывая тот факт, что в основном игры те сделаны по комиксам, а там чего только не напридумывали. Поэтому черпайте тот факт, что стрелять из лука в Хоббите будет достаточно неплохой особенностью лего человечка. Есть также возможность экипировки вашего героя в различные доспехи и виды оружия. Их можно будет получить, открывая новые чертежи для кузницы и создавая их с помощью подручных материалов. Но и этим вы сможете пользоваться только после прохождения игры или в свободном режим компании! Поэтому смысла в их не будет, пока вы не пройдёте последнюю миссию. Кстати о последней миссии. Игра получила смешанные отзывы именно из-за неё. Суть заключается в том, что Lego The Hobbit была создана только по двум фильма из трёх, поэтому конец видеоигры будет являться лишь началом третей части. Это значит что пройдя её, вы будете ощущать неполноценность, увидев финал. Именно эта вещь стала причиной смешанных отзывов. Если бы не она, то я по праву называл бы её лучшей лего игрой, а так...аю она имеет право находиться у меня в сердце как очень хорошо принята игра. Ведь именно она показала мне весь Хоббитон и стала начало моего погружения в этот мир фантазий. Надеюсь эта статья стало полезной для кого-то и он вдруг захотел в её поиграть.