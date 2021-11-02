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EarnНовостиI Am Fish: Обзор игры
Автор: Gamehag в November 2, 2021
(472 ratings)
I Am Fish: Обзор игры

I Am Fish: Обзор игры

Привет! Сегодня расскажу вам про игру I AM FISH.


Яркая и красочная игра I AM FISH очень хороша в своём роде. Она очень яркая, динамичная, интересная и красивая.

Геймплей: Вы играете за четырёх разных рыбок друзей, которых разлучили. Вам предстоит сыграть за всех, что бы они опять встретились.
Вы будете решать головоломки, проявлять ловкость на уровнях, где вы на большой высоте. Будете плавать по разным аквариумам и искать выход из одной комнаты в следующую. Но вам предстоит плавать не только в аквариумах и водоёмах, но и в фонтанах, круглых маленьких стеклянных шаров, наполненные водой и банках.
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Графика: Сама игра выполнена в красивых и ярких красках. Графика в игре очень приятная. Игра наполнена красивыми пейзажами, интересными местами и даже плавая в аквариуме вы сможете насладиться красотой искусственного подводного мира. Очень хорошо также выполнены визуальные эффекты. Всплески, физика предметов, всё это удивит ещё больше.

Способности рыб: У каждой рыбы есть своя способность. Рыба ёж: Способность раздуваться. Может катиться по земле или взлететь из воды.
Летающая рыба: Думаю из названия уже понятно. Рыба может парить над землёй, перелетать препятствия или долетать до следующего место с водой. Морской чёрт или Кусачая рыба: Рыба может кусать предметы, что бы всячески использовать их. Оторвать трубу что бы пустить воду или же закинуть туалетную бумагу в унитаз, что бы также заполнить ванную комнату водой и пройти на следующий уровень.j7WcVAaWu11BuOXewZA8PCCymDuOSc.jpg




Но сама игра довольно милая, и понравится большинству любителей головоломок и приключений.

Возрастной рейтинг игры - 6+ т.к. Может показать жестокое обращение с рыбками. Ведь если выпрыгнуть на пол, то рыбка задохнётся. А также при попадании на несколько уровней плавает мусор. Рыбка может застрять в нём и погибнуть. Возможно эти уровни показывают экологическую обстановку в мире. А так в эту игру вполне можно сыграть с ребёнком.ZSWDuQm5s6U5wM0kTfhAQ2JC0WUKEK.jpg


Стоит ли играть? Я считаю, что эту игру должны попробовать все, кто любит сложные симуляторы и приключения.

Сложности игры: Сложности могут быть разные. На некоторых уровнях вашу банку могут разбить банку чайки. От них придётся укрываться под разными предметами. Или если вы не видите, что вам делать дальше. Игра не из простых. Иногда приходится хорошо подумать, либо же проявить ловкость в каком либо уровне. Нужно всё хорошенько рассматривать и искать правильный путь. Если же просто не можете пройти уровень, в меню есть кнопка: Следующая контрольная точка, но таким образом теряете очки после прохождения уровня.

Очки и другие необязательные предметы: В игре есть такие вещи, которые оценивают ваше прохождение. Такие, как: Скорость прохождения уровня, количество собранного хлеба (дополнительные необязательные звёзды), и как раз ранее упомянутые контрольные точки.
Если пропускаете - очки уменьшаются.

В игре как я уже говорил, придётся часто передвигаться в круглом стеклянном шаре с водой и банке. Но они могут легко разбиться. Тут нам и поможет физика игры. С круглым аквариумом всё просто. Рыбка упирается в стенку и катится в аквариуме. А вот с банкой всё гораздо сложнее. Что повернуть, необходимо плыть в угол банки.


Вывод: Игра очень яркая и красивая. Можно поиграть 2-3 часа. Интересно наблюдать за отношениями между друзьями-рыбками.
Каждая рыбка по своему хороша. Игра довольно сложная. Крутить краны и решать другие головоломки, а также проявлять ловкость для того, что бы перейти на следующий уровень.  Очень рекомендую вам в неё поиграть всем. Всем удачи и пока!
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