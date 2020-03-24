GTA V что после сюжета?

В этой статье я расскажу Вам чем можно заняться в сюжетном режиме после прохождения сюжетной линии персонажей.

Как многие уже знают, в игре Grand Theft Auto V есть 3 ключевых персонажа, за развитием сюжета которых мы наблюдаем на протяжении всей игры. И даже, после прохождения всех миссий в сюжетном режиме за каждого персонажа, в игре есть чем заняться, чему мы обязаны разработчикам этой игры, а именно Rockstar.

Зажатие клавиши Alt и выбор пустой ячейки или вашего персонажа в GTA Online; Переход в раздел "Сеть" в меню паузы игры; В момент запуска игры через Steam выбрать GTA Online во всплывающем окне.

"И чем же заняться после прохождения миссий?" - спросите Вы. Хороший вопрос, на который искали ответ Rockstar на протяжении всего времени создания такого масштабного проекта, как GTA V. Ведь если игрокам, которые прошли все миссии в сюжетном режиме, нечего будет делать, то они забросят этот проект и испортится мнение об игре, что разработчики не могут позволить.Помимо очевидного, как угон/покупка и тюнинг автомобилей, перестрелки с бандами Лос Сантоса, избиение прохожих, гонки, проведение времени в стрип-клубе и занятие любовью с ночными бабочками, игроку предоставляются такие возможности, как исследование загадочного мира Лос Сантоса и округа Бейн. Это расследование убийства женщины по зацепкам, которые можно найти на определённых местностях. Расследования тайны горы Чилиад.Поиск обломков космического корабля, на местах изображённых на карте ниже:Помимо вышеописанного можно заняться спортом, благо в игре эта составляющая проработана отлично. Майкл может заниматься йогой, как на заднем дворе своего дома, так и в различных местах карты, например, на горе Чилиад.Из спорта также представлены: гольф, большой теннис, стрельба в тире, прыжки с парашютом, дрифт на автомобиле, гонки на автомобилях и на водном транспорте. Партии в гольф очень реалистичны и продуманы, практически отдельная игра внутри другой игры. Прыжки с парашютом - моё любимое занятие в Grand Theft Auto V, ведь как круто подняться в воздух на самолёте или вертолёте, который ты только купил в свой ангар, и с высоты птичьего полёта сигануть с парашютом, рассекая потоки воздуха своим телом, при чём полётом управлять можно как при раскрытом парашюте, так и до его раскрытия. Имея самолёт и парашют, вы можете покорить абсолютно любую вершину, которая до этого казалась недосягаемой.Вредные привычки можно удовлетворять за каждого персонажа, например, распитие алкоголя и курение. Но смысл я вижу только в употреблении алкоголя, так как у персонажа становятся "ватные" ноги и экран размывает, создавая эффект опьянения, что естественно влияет на управление транспортом, который в свою очередь начинает тянуть то в одну сторону, то в другую. Но важно не забывать, что если выпьете слишком много, то персонаж потеряет сознание и попадёт в больницу.В завершении, конечно же, напомню, что можно помимо сюжетного режима, играть в GTA Online, переход в который можно осуществлять несколькими способами:Всем хорошего настроения, стабильного заработка и полный гараж любимых автомобилей!