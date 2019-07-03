"Granny" в Roblox

"Granny" - Игра в жанре "хоррор" от разработчиков DVLoper. Цель главного героя игры - сбежать из дома за 5 дней. Для этого надо остерегаться Granny, находя новые вещи, которые используются в побеге из дома. В Roblox эту замечательную игру смогли воссоздать работники GabStudio.

локациям

В игре их всего 4:

Лагерь

Школа

Дом Granny

Офис



В начальном меню есть несколько вкладок

валюту

выделить свою Бабушку от других.

надеть на Granny все те вещи, которые были куплены в магазине

купить дополнение для игрока или Granny

"shield"

С помощью этой вкладки можно начать игру

загрузочное меню

Случайным образом выбирается один из игроков, который будет играть за Granny. Карта, на которой будут играть игроки, тоже выявляется случайным способом

у вас одна цель

"Школа"

Слендермен (Можно найти на карте "Офис")

(Можно найти на карте "Офис") Слендерина (Призывается на карте "Дом Granny")

(Призывается на карте "Дом Granny") Учитель Балди (На карте "Школа")

(На карте "Школа") Лагерь (Сам лагерь может быть отсылкой ко многим ужастикам. Например вторая часть игры про Учителя Baldi разворачивается в лагере в лесу)

игровую валют

потратить на улучшения или на одежду и оружие для Granny.

twitter'е

выкладывают скриншоты к будущим обновлениям

- необычная игра. В этом режиме в Roblox вы можете Бегать с другими игроками по разным. Рассмотрим их все.Во вкладкеигрок может улучшить за Granny скорость и время выставления капканов. А игрок, который должен сбежать. может улучшить скорость и выпутывание из капкана. Всё это можно улучшить за, которая даётся в этом режиме за прохождение карты и т.д.Во вкладкевы можете купить для Granny оружие, шапки, платья, другой цвет глаз. Так вы можетеДальше идёт вкладка. Там ты сможешьВо вкладкевы можете, с помощью которого появляются дополнительные возможности. Например если игрок купит, то в игре, если взять с собой эту дополнительную возможность, а потом нажать на цифру, которая расположена возле значка - то на некоторое время появятся щиты, которые Granny не сможет пробить.Последняя вкладка -. Просто нажимаем на неё и у нас открывается. Там показывают всех игроков, которые тоже зашли в это меню.На каждой карте- сбежать от Granny. Играя с другими игроками, помогайте друг другу, отвлекайте Бабушку, открывайте двери.Также на всех локациях присутствуют пасхалки и отсылки. Например на картеможно найти всем известного учителя Балди (Если на него долго смотреть, то появится скример). Вот остальные пасхалки и отсылки:За прохождение карты вам дают, которую вы можетеТакже в своей группе вразработчики этого режима, а также небольшие бонусы (В виде игровой валюты в режиме, новые вещи для Granny).до сих пор обновляют этот режим. Будем уверены, что этот режим будет известным как и раньше и самым обновляемым. Всем спасибо за просмотр данной темы!