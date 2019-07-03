"Granny" в Roblox

Дождь

Gem689

novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem55 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: catKISS emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconerick: привет
novice rank iconJB CAIGNEC: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconJB CAIGNEC: Capybara stare emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: blobDance emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem183 из Дождя.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: POGSLIDE emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: xd
novice rank iconZera: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconfra4: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem76 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconBrett Thomas: Ну
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: PogU emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem110 от Дождя.
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: peepoPooPoo emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: pepeMeltdown emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconAlexis QLF: ПРИВЕТ
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem278 от Дождя.
novice rank iconDabeh: asd
novice rank iconZera: catJAM emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconDoremon Utopia: как получить подарочную карту Steam
novice rank iconDoremon Utopia: Привет
novice rank iconAARMAN AHMED: Привет
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem141 от Дождя.
novice rank iconZera: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: Packwatch emote (inline chat version)
Войдите, чтобы начать общение в чате

46

0/160

EarnНовости"Granny" в Roblox
Автор: Gamehag в July 3, 2019
(31 ratings)
"Granny" в Roblox

"Granny" в Roblox

"Granny" - Игра в жанре "хоррор" от разработчиков DVLoper. Цель главного героя игры - сбежать из дома за 5 дней. Для этого надо остерегаться Granny, находя новые вещи, которые используются в побеге из дома. В Roblox эту замечательную игру смогли воссоздать работники GabStudio.

"Granny" в Roblox - необычная игра. В этом режиме в Roblox вы можете Бегать с другими игроками по разным локациям.  В игре их всего 4:
  • Лагерь
  • Школа
  • Дом Granny
  • Офис
IIrvhZ6RooUhNSAr8gwGUONESgHFFj.png
В начальном меню есть несколько вкладок. Рассмотрим их все.
Во вкладке "Upgrade" игрок может улучшить за Granny скорость и время выставления капканов. А игрок, который должен сбежать. может улучшить скорость и выпутывание из капкана. Всё это можно улучшить за валюту, которая даётся в этом режиме за прохождение карты и т.д.
mUIOlp5QGoq6gRopG6t1f8wpJf4oS0.png
Во вкладке "Shop" вы можете купить для Granny оружие, шапки, платья, другой цвет глаз. Так вы можете выделить свою Бабушку от других.
6w2JnhGtYzxuuhmez8rUQVRS0CkVHi.png
Дальше идёт вкладка "Inventory". Там ты сможешь надеть на Granny все те вещи, которые были куплены в магазине.
vUcZAJgrazZyNwwlhHer1c4CAe2zJ0.png
Во вкладке "Skills" вы можете купить дополнение для игрока или Granny, с помощью которого появляются дополнительные возможности. Например если игрок купит "shield", то в игре, если взять с собой эту дополнительную возможность, а потом нажать на цифру, которая расположена возле значка - то на некоторое время появятся щиты, которые Granny не сможет пробить.
8h8pzPPK2BwX1o3i2DCTnkSr3dxdO8.png
Последняя вкладка - "Play". С помощью этой вкладки можно начать игру. Просто нажимаем на неё и у нас открывается загрузочное меню. Там показывают всех игроков, которые тоже зашли в это меню. Случайным образом выбирается один из игроков, который будет играть за Granny. Карта, на которой будут играть игроки, тоже выявляется случайным способом.
yqjnHgr8SHZVZPhGpg0E1GUZVWkJsU.png
На каждой карте у вас одна цель - сбежать от Granny. Играя с другими игроками, помогайте друг другу, отвлекайте Бабушку, открывайте двери. 
akTR4ISbAVIg4yXuC55fsYKAhpOjRK.png
Также на всех локациях присутствуют пасхалки и отсылки. Например на карте "Школа" можно найти всем известного учителя Балди (Если на него долго смотреть, то появится скример). Вот остальные пасхалки и отсылки:
  • Слендермен (Можно найти на карте "Офис")
  • Слендерина (Призывается на карте "Дом Granny")
  • Учитель Балди (На карте "Школа")
  • Лагерь (Сам лагерь может быть отсылкой ко многим ужастикам. Например вторая часть игры про Учителя Baldi разворачивается в лагере в лесу)
За прохождение карты вам дают игровую валют, которую вы можете потратить на улучшения или на одежду и оружие для Granny.
ulH3Mgbgfvl5k6qZq7idYOphxXg4jw.png
Также в своей группе в twitter'е разработчики этого режима выкладывают скриншоты к будущим обновлениям, а также небольшие бонусы (В виде игровой валюты в режиме, новые вещи для Granny).
GabStudio до сих пор обновляют этот режим. Будем уверены, что этот режим будет известным как и раньше и самым обновляемым. Всем спасибо за просмотр данной темы!



 



 

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности