"Granny" - Игра в жанре "хоррор" от разработчиков DVLoper. Цель главного героя игры - сбежать из дома за 5 дней. Для этого надо остерегаться Granny, находя новые вещи, которые используются в побеге из дома. В Roblox эту замечательную игру смогли воссоздать работники GabStudio."Granny" в Roblox
- необычная игра
. В этом режиме в Roblox вы можете Бегать с другими игроками по разным локациям
. В игре их всего 4:
- Лагерь
- Школа
- Дом Granny
- Офис
В начальном меню есть несколько вкладок
. Рассмотрим их все.
Во вкладке "Upgrade" игрок может улучшить за Granny скорость и время выставления капканов. А игрок, который должен сбежать. может улучшить скорость и выпутывание из капкана
. Всё это можно улучшить за валюту, которая даётся в этом режиме за прохождение карты и т.д.
Во вкладке "Shop" вы можете купить для Granny оружие, шапки, платья, другой цвет глаз
. Так вы можете выделить свою Бабушку от других.
Дальше идёт вкладка "Inventory"
. Там ты сможешь надеть на Granny все те вещи, которые были куплены в магазине
.
Во вкладке "Skills" вы можете купить дополнение для игрока или Granny, с помощью которого появляются дополнительные возможности
. Например если игрок купит "shield"
, то в игре, если взять с собой эту дополнительную возможность, а потом нажать на цифру, которая расположена возле значка - то на некоторое время появятся щиты, которые Granny не сможет пробить
.
Последняя вкладка - "Play"
. С помощью этой вкладки можно начать игру
. Просто нажимаем на неё и у нас открывается загрузочное меню
. Там показывают всех игроков, которые тоже зашли в это меню. Случайным образом выбирается один из игроков, который будет играть за Granny. Карта, на которой будут играть игроки, тоже выявляется случайным способом
.
На каждой карте у вас одна цель
- сбежать от Granny
. Играя с другими игроками, помогайте друг другу, отвлекайте Бабушку, открывайте двери.
Также на всех локациях присутствуют пасхалки и отсылки
. Например на карте "Школа"
можно найти всем известного учителя Балди
(Если на него долго смотреть, то появится скример). Вот остальные пасхалки и отсылки:
За прохождение карты вам дают игровую валют, которую вы можете потратить на улучшения или на одежду и оружие для Granny.
- Слендермен (Можно найти на карте "Офис")
- Слендерина (Призывается на карте "Дом Granny")
- Учитель Балди (На карте "Школа")
- Лагерь (Сам лагерь может быть отсылкой ко многим ужастикам. Например вторая часть игры про Учителя Baldi разворачивается в лагере в лесу)
Также в своей группе в twitter'е разработчики этого режима выкладывают скриншоты к будущим обновлениям, а также небольшие бонусы
(В виде игровой валюты в режиме, новые вещи для Granny).GabStudio до сих пор обновляют этот режим
. Будем уверены, что этот режим будет известным как и раньше и самым обновляемым. Всем спасибо за просмотр данной темы!