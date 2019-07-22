FLEE THE FACILITY (ROBLOX)

Эта статья посвящена такому режиму как "Flee the facility"1. Начало...
Flee the facility игра, (режим) который был опубликован 7.1.2017. В режиме максимальное количество людей - 5. Коротко говоря, это игра в который случайным образом выбирают "Убийцу", остальные 4 (или меньше) игроков, становятся жертвами.
Управление
L.Shift - лечь (только для Выживших)
E - использовать (Взламывать комудахтер :P)
Q - использовать способность (Beast)
ЛКМ - удар молотом, привязать жертву на виревку (только для Beast).
Система опыта
После того, как матч закончился система подводит результаты и даются награды: игровой опыт и кредиты.
2.Что тут надо делать?
Играя за жертву, вам нужно выбраться из опасной зоны, взламывая компьютеры, которые расположение случайным образом по всей карте.Компьютер может взламывать только 3 человека (Чем больше людей работают над компьютером, тем быстрее вы его взломаете). У компьютера есть 3 состаяния: Синий - Ожидает взлома; Красный - кто то из взломщиков не прошел защиту системы (Beast спазу увидит компьютер, который пытались взломать); Зеленый - взломаный. (Интересный факт
: Вы, играя за убийцу, можете услышать щелкание клавиш, от этого определить где взламывают компьютер)
Если вы взломали нужное кол-во компьютеров, у вас появиться возможность открыть одну из дверей.
Если же вас не словил маньяк, и вы убежали, вы выиграли! (Бонус: играя за жертву, вы можете ложиться и пролезать сквозь отверстие(справа двери на фото))
Теперь расскажу что делать играя за убийцу
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Играя за убийцу вам дадут молот, которым вы будете оглушать жертв. Потом, привязать на веревку, и поместить в капсулу, которая замораживает людей, но будьте бдительнее, ведь другие жертвы могут освободить ее!
По сути, вам просто нужно не дать жертвам выбраться из вашей зоны, но если они будут работать вместе, может у них что нибудь да и получиться..3. Карты игры.
Есть около 4-ых карт. Перед стартом вам нужно проголосовать за карту, которая вам нравиться.
На фото видно, что кто - то проголосовал за карту "Homestead".5.Всякие "плюшки".
В игре, вы можете открывать коробки, из которых вам может выпасть раскраска на молот, и на кристалл (Какого цвета кристалл, такого цвета вы будете светится, играю за убийцу (Beast)).6.Хеппи энд
. Ну вот и все... Про игру самое главное рассказал... по крайней мере я так думаю... Ну а я с вами не прощаюсь, ещё увидимся!