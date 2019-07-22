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EarnНовостиFLEE THE FACILITY (ROBLOX)
Автор: Gamehag в July 22, 2019
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FLEE THE FACILITY (ROBLOX)

FLEE THE FACILITY (ROBLOX)

Эта статья посвящена такому режиму как "Flee the facility"

1. Начало...Flee the facility игра, (режим) который был опубликован 7.1.2017.  В режиме максимальное количество людей - 5. Коротко говоря, это игра в который случайным образом выбирают "Убийцу", остальные 4 (или меньше) игроков, становятся жертвами.

Управление
                                                                                                                                                                       

L.Shift - лечь (только для Выживших)

E - использовать (Взламывать комудахтер :P)

Q - использовать способность (Beast)

ЛКМ - удар молотом, привязать жертву на виревку (только для Beast).

Система опыта

После того, как матч закончился система подводит результаты и даются награды: игровой опыт и кредиты.


2.Что тут надо делать?
Играя за жертву, вам нужно выбраться из опасной зоны, взламывая компьютеры, которые расположение случайным образом по всей карте.Компьютер может взламывать только 3 человека (Чем больше людей работают над компьютером, тем быстрее вы его взломаете). У компьютера есть 3 состаяния: Синий - Ожидает взлома; Красный - кто то из взломщиков не прошел защиту системы (Beast спазу увидит компьютер, который пытались взломать); Зеленый - взломаный. (Интересный факт: Вы, играя за убийцу, можете услышать щелкание клавиш, от этого определить где взламывают компьютер)
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Если вы взломали нужное кол-во компьютеров, у вас появиться возможность открыть одну из дверей.
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Если же вас не словил маньяк, и вы убежали, вы выиграли! (Бонус: играя за жертву, вы можете ложиться и пролезать сквозь отверстие(справа двери на фото))
Теперь расскажу что делать играя за убийцу...
 Играя за убийцу вам дадут молот, которым вы будете оглушать жертв. Потом, привязать на веревку, и поместить в капсулу, которая замораживает людей, но будьте бдительнее, ведь другие жертвы могут освободить ее!
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По сути, вам просто нужно не дать жертвам выбраться из вашей зоны, но если они будут работать вместе, может у них что нибудь да и получиться..
3. Карты игры. 
Есть около 4-ых карт. Перед стартом вам нужно проголосовать за карту, которая вам нравиться.E4r0D5aRaYMNMY7eXHrAsCCUoSlPFc.JPG
На фото видно, что кто - то проголосовал за карту "Homestead".
5.Всякие "плюшки".
В игре, вы можете открывать коробки, из которых вам может выпасть раскраска на молот, и на кристалл (Какого цвета кристалл, такого цвета вы будете светится, играю за убийцу (Beast)).
6.Хеппи энд. Ну вот и все... Про игру самое главное рассказал... по крайней мере я так думаю... Ну а я с вами не прощаюсь, ещё увидимся!
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