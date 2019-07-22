FLEE THE FACILITY (ROBLOX)

Эта статья посвящена такому режиму как "Flee the facility"

Управление



Flee the facility игра, (режим) который был опубликован 7.1.2017. В режиме максимальное количество людей - 5. Коротко говоря, это игра в который случайным образом выбирают "Убийцу", остальные 4 (или меньше) игроков, становятся жертвами.

L.Shift - лечь (только для Выживших)

E - использовать (Взламывать комудахтер :P)

Q - использовать способность (Beast)

ЛКМ - удар молотом, привязать жертву на виревку (только для Beast).

Система опыта

После того, как матч закончился система подводит результаты и даются награды: игровой опыт и кредиты.

Играя за жертву, вам нужно выбраться из опасной зоны, взламывая компьютеры, которые расположение случайным образом по всей карте.Компьютер может взламывать только 3 человека (Чем больше людей работают над компьютером, тем быстрее вы его взломаете). У компьютера есть 3 состаяния: Синий - Ожидает взлома; Красный - кто то из взломщиков не прошел защиту системы (Beast спазу увидит компьютер, который пытались взломать); Зеленый - взломаный. (: Вы, играя за убийцу, можете услышать щелкание клавиш, от этого определить где взламывают компьютер)Если вы взломали нужное кол-во компьютеров, у вас появиться возможность открыть одну из дверей.Если же вас не словил маньяк, и вы убежали, вы выиграли! (Бонус: играя за жертву, вы можете ложиться и пролезать сквозь отверстие(справа двери на фото))Теперь расскажу что делать играя за...Играя за убийцу вам дадут молот, которым вы будете оглушать жертв. Потом, привязать на веревку, и поместить в капсулу, которая замораживает людей, но будьте бдительнее, ведь другие жертвы могут освободить ее!По сути, вам просто нужно не дать жертвам выбраться из вашей зоны, но если они будут работать вместе, может у них что нибудь да и получиться..Есть около 4-ых карт. Перед стартом вам нужно проголосовать за карту, которая вам нравиться.На фото видно, что кто - то проголосовал за карту "Homestead".В игре, вы можете открывать коробки, из которых вам может выпасть раскраска на молот, и на кристалл (Какого цвета кристалл, такого цвета вы будете светится, играю за убийцу (Beast)).. Ну вот и все... Про игру самое главное рассказал... по крайней мере я так думаю... Ну а я с вами не прощаюсь, ещё увидимся!