Сегодня мы вспомним прошлое и посмотрим на классику того времени "Fahrenheit: Indigo Prophecy".

— самая первая игра в жанре интерактивного кино. В этой истории вам придётся помочь Лукасу разгадать тайну очень страшной ночи, где он не по своей воле убил человека в самой обычной забегаловке. В этой игре вам постоянно придётся делать выборы, от которых будет зависеть сюжет. Также в игре есть много концовок, которые тоже зависят от ваших решений. Она вышла очень давно, так что графика у неё не лучшая, но всё же сюжет классный.Как я и говорил ранее, игра начнётся с убийства обычного мужчины в туалете обычной забегаловки Нью-Йорка. Оказывается, что Лукас убил его так как был в трансе и не мог контролировать себя. Но тут он приходит в себя и в ужасе от произошедшего. Лукас может принять море разных решений, но самым правильным будет спрятать тело, вытереть пол, спрятать нож, вымыть руки. Дальше вы выйдите в зал кафе, где будут сидеть гражданские и полицейский. Вам стоит оплатить счёт, послушать музыку в автомате и уйти, укрывшись в подземном переходе, если я не ошибаюсь. Это нужно делать очень быстро, ведь полицейский в любой момент может пойти в туалет и обнаружить пропажу. Если вы ушли раньше, то с вас будет меньше подозрений, ведь коп всё-таки пойдёт в туалет.Сразу после этого сюда приезжают детективы — Карла и Тайлер. Они обследуют место преступления и вскоре покинут помещение, изучая всё в полицейском участке. Я не могу точно сказать, какой именно они сделают вывод, ведь вы можете пойти по другому пути.Дальше снова идёт Лукас, который просыпается на следующее утро, снова удивившись, что это не сон. После небольшого промежутка времени, к вам придёт полицейский чтобы выяснить причину шума со вчерашнего вечера. Вам нужно быстро одеться, забинтовать руки, заправить постель чтобы навести на себя минимум подозрений.Дальше идёт квест в квартире Тайлера. Он просыпается в спальне со своей девушкой и ему начинают звонить, так как он опаздывает на работу. Тайлер встаёт и идёт в душ, после одевается и разговаривает со своей дамой. По квартире Тайлера я могу сделать вывод, что он обожает компьютерные игры, ведь у него есть фигурки и пластинки с музыкой от многих игр тех же разработчиков. Тайлер далее идёт на работу, где во всю уже трудиться Карла.В такие моменты на время вам нужно очень быстро думать, ведь вы можете спалиться и придётся проходить уровень заново.Кстати, разработчики этой игры также выпустили в 2018 году игруВ этом посте я не могу рассказать про всё, ведь игра очень большая, так что пишите, если хотите вторую часть.С вами был OstIvan!Всем