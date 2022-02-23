Дождь

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EarnНовостиFahrenheit: Indigo Prophecy
Автор: Gamehag в February 23, 2022
(477 ratings)
Fahrenheit: Indigo Prophecy

Fahrenheit: Indigo Prophecy

 Сегодня мы вспомним прошлое и посмотрим на классику того времени "Fahrenheit: Indigo Prophecy".

 Fahrenheit Indigo Prophechy — самая первая игра в жанре  интерактивного кино. В этой истории вам придётся помочь Лукасу разгадать тайну очень страшной ночи, где он не по своей воле убил человека в самой обычной забегаловке.  В этой игре вам постоянно придётся делать выборы, от которых будет зависеть сюжет. Также в игре есть много концовок, которые тоже зависят от ваших решений.  Она вышла очень давно, так что графика у неё не лучшая, но всё же сюжет классный.



 Как я и говорил ранее, игра начнётся с убийства обычного мужчины в туалете обычной забегаловки Нью-Йорка. Оказывается, что Лукас убил его так как был в трансе и не мог контролировать себя. Но тут он приходит в себя и в ужасе от произошедшего. Лукас может принять море разных решений, но самым правильным будет спрятать тело, вытереть пол, спрятать нож, вымыть руки. Дальше вы выйдите в зал кафе, где будут сидеть гражданские и полицейский. Вам стоит оплатить счёт, послушать музыку в автомате и уйти, укрывшись в подземном переходе, если я не ошибаюсь. Это нужно делать очень быстро, ведь полицейский в любой момент может пойти в туалет и обнаружить пропажу. Если вы ушли раньше, то с вас будет меньше подозрений, ведь коп всё-таки пойдёт в туалет.

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 Сразу после этого сюда приезжают детективы  — Карла и Тайлер. Они обследуют место преступления и вскоре покинут помещение, изучая всё в полицейском участке. Я не могу точно сказать, какой именно они сделают вывод, ведь вы можете пойти по другому пути.

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 Дальше снова идёт Лукас, который просыпается на следующее утро, снова удивившись, что это не сон. После небольшого промежутка времени, к вам придёт полицейский чтобы выяснить причину шума со вчерашнего вечера. Вам нужно быстро одеться, забинтовать руки, заправить постель чтобы навести на себя минимум подозрений. 

 Дальше идёт квест в квартире Тайлера. Он просыпается в спальне со своей девушкой и ему начинают звонить, так как он опаздывает на работу. Тайлер встаёт и идёт в душ, после одевается и разговаривает со своей дамой. По квартире Тайлера я могу сделать вывод, что он обожает компьютерные игры, ведь у него есть фигурки и пластинки с музыкой от многих игр тех же разработчиков. Тайлер далее идёт на работу, где во всю уже трудиться Карла.

В такие моменты на время вам нужно очень быстро думать, ведь вы можете спалиться и придётся проходить уровень заново.

 Кстати, разработчики этой игры также выпустили в 2018 году игру Detroit: Become Human.

 В этом посте я не могу рассказать про всё, ведь игра очень большая, так что пишите, если хотите вторую часть.

 С вами был OstIvan!

 Всем пока-пока!

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Fahrenheit: Indigo Prophecy