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EarnНовостиEA SPORTS UFC 3
Автор: Gamehag в May 11, 2019
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EA SPORTS UFC 3

EA SPORTS UFC 3

EA Sports UFC 3 - это очередная часть симулятора смешанных боевых искусств от EA, которая обзавелась специальной системой Real Player Motion, призванной отвечать за плавность движений и отзывчивость управления. В игру также добавлен совершенно новый режим карьеры, который позволяет игрокам пройти все ступени от бойца-новичка до легенды рестлинга.

UFC 3, как и предыдущие выпуски серии, основана на сверхпопулярном чемпионате Ultimate Fighting Championship (UFC), и предлагает игрокам более 200 различных реально существующих бойцов, разделенных на десять весовых категорий. Игроков ожидают несколько новых режимов (в том числе карьера и турнир), многопользовательские матчи, а также возможность сыграть за любого из знаковых бойцов UFC последних лет.

UFC (Ultimate Fighting Championship) – крупнейшая организация смешанных единоборств (ММА) в мире. В UFC представлены лучшие бойцы со всего мира, использующие разнообразные боевые стили и дисциплины.

Что такое EA SPORTS UFC 3?

EA SPORTS UFC 3 – новая игра в серии по UFC. Она позволяет вам покорить мир ММА благодаря самому совершенному геймплею в истории франшизы. Опробуйте новейшие технологии захвата движений, сражайтесь с друзьями в многочисленных многопользовательских режимах, играйте по сети, чтобы проверить собственные навыки, или станьте величайшим бойцом всех времён. В нашем обновлённом режиме карьеры.

Сколько длится бой UFC?

Стандартный бой UFC состоит из трёх раундов по пять минут. Однако в титульных боях пять раундов по пять минут. Рефери может остановить бой по хлопку бойца вследствие применения к нему болевого приёма, нокаута, или если боец больше не может адекватно защищаться. 

В EA SPORTS UFC 3 раунд по умолчанию длится пять минут, но игроки могут по своему желанию сократить его время. 

Какие весовые категории существуют в UFC?

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Несмотря на то, что в официальных правилах UFC обозначены 14 весовых категорий, в EA SPORTS UFC3 доступно всего десять: восемь в мужском дивизионе и две в женском.

У каждого весового дивизиона существует своя верхняя граница.

Мужские весовые категории:

  • Наилегчайшая– 125 фунтов.
  • Легчайшая– 135 фунтов.
  • Полулёгкая– 145 фунтов.
  • Лёгкая– 155 фунтов.
  • Полусредняя– 170 фунтов.
  • Средняя– 185 фунтов.
  • Полутяжёлая– 205 фунтов.
  • Тяжёлая– всё, что больше 206 фунтов.

Женские весовые категории:

  • Женская минимальная– 115 фунтов.
  • Женская легчайшая– 135 фунтов.

Как происходит судейство в UFC?

В UFC каждый бой судят три судьи, наблюдающие за поединком с разных точек обзора вокруг ринга; они могут начислять бойцам до десяти очков за раунд. Для победы в раунде боец должен получить все десять очков, в то время как его соперник должен получить меньше.

Судьи оценивают выступление бойца, обращая особое внимание на следующие моменты: удары, грэпплинг, контроль в ринге/зоне боя, агрессивность и защиту. Судьи также должны учитывать то, где прошла большая часть поединка; если бойцы большую часть боя провели на полу ринга, то важнее становится техника грэпплинга. Если оба бойца большую часть раунда провели на ногах, то главное значение придаётся качеству ударов.

Критерии судейства в EA SPORTS UFC 3 обновлены для отражения действующих правил UFC.

Какие стили единоборств входят в ММА и UFC?

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MMA – это смесь нескольких традиционных боевых стилей, включающая в себя различные варианты ударов, грэпплинга и техник болевых приёмов. Стили, оказавшие наибольшее влияние – бокс, кикбоксинг, тхэквондо, вольная борьба, бразильское джиу-джитсу и дзюдо.

У всех этих видов боевых искусств есть свои преимущества и недостатки. Например, боксу не хватает эффективных контратак на удары ногами, а муай-тай плохо справляется с защитой против тейкдаунов, поскольку в этом виде единоборств используется неподвижная стойка. Лучшие бойцы ММА собирают самые эффективные элементы различных дисциплин и смешивают их, создавая идеальный стиль для этого вида спорта.

Совершенные технологии EA SPORTS UFC 3 позволяют игрокам настраивать собственный стиль игры и выбирать бойцов, чьи характеристики наилучшим образом подходят этому стилю.

Каковы победные стратегии в UFC?

  • Стой и мочи: Эффективные бузилы в течение боя остаются на ногах и пользуются особой техникой под названием "спролы", помогающей избежать боя в партере и тейкдаунов.
  • Граунд-энд-паундОдин из самых жестоких типов бойцов UFC: специалист по граунд-энд-аунд обычно старается тейкдауном повалить соперника на спину, занять доминирующую позицию в грэпплинге и затем добить оппонента.
  • Поиск возможности для болевогоМастер по болевым приёмам валит соперника на землю тейкдауном или броском, затем старается провести попытку болевого захвата, заставляющего соперника хлопать в знак капитуляции.
  • Борьба в клинчеКлинч – захват – используется для того, чтобы помешать сопернику занять выгодную для нанесения ударов позицию. Как только соперник оказался зажат в клинче, клинчеры стараются провести тейкдаун или прямо из захвата провести удары коленями, локтями, отдавить ноги или использовать кулаки.

 

 

 
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