Dishonored | Особый колорит

Здравствуй, дорогой читатель, рада снова твоей компании на портале Gamehag! В моей новой статье, хочу затронуть одну любопытную игрушку от французской компании-разработчика «Arkane Studios», выпустившую в 2012 году в свет продукт под названием «Dishonored», знаменующийся приключенческой игрой, принадлежа к жанру «стелс-экшн», что выделяет её таким сочетанием на общем фоне подобных проектов. Также интерес способен вызвать тот факт, что в профессиональном оригинальном озвучивании принимали участие знаменитые голливудские актёры, даже настолько узнаваемые, как: Лена Хеди, Кэрри Фишер, Хлоя Грейс Морец и остальные.

Это стелс игра, которая имеет огромную вариативность. Вкратце рассмотрим сюжетную часть. В этой истории вы – некий Корво Аттано и вас обвиняют в убийстве императрице, так что ваша цель: отомстить обидчикам и заодно восстановить своё чистое имя. Мстить можно по-разному, просто убить цель или же его/её публично оклеветать. За всю игру вы можете, как всех перебивать, так и просто усыпить. Вам также будут попадаться волшебные руны и амулеты, прокачивающие ваши навыки (телепорт, захват разум, остановка времени и т.д.). У игры есть 3 концовки, зависящие от хаоса, которые вы причинили городу.

Долго не могла решиться начать играть в эту игру из-за её посредственного на первый взгляд графона. Но потом, все же, когда начала играть - поняла, что графическая составляющая здесь довольно неплоха, только дизайн очень своеобразный, очень напоминает комиксы. Можно сказать, что графика – своя особая изюминка стилизации игры, делающая её запоминающейся людям. Что касается самого игрового процесса, то он очень быстро затягивает, и игра проходится на одном дыхании, из-за чего может иногда показаться, что игра через чур лёгкая.

Великолепная мрачная атмосфера, особый и неповторимый дизайн уровней, прикольные магические способности главного героя и, опять же, моё любимое - разнообразие вариантов прохождения. Игра дает ивам возможность пощупать ее со всех сторон, к каждой цели в игре можно прийти несколькими путями, и каждый раз как вы будете выбирать тот или иной путь мир игры будет меняться. Лишь за вами выбор - утопить город в крови и насилии, либо спасти его от чумы и государственного переворота. Боёвка конечно показалась банальной, но за счёт способностей мы можем сделать каждый бой интересным, а порой можем и избежать вообще любой битвы, однако очень тяжело устоять перед соблазном красиво покрошить супостатов.

Очень удачный подход к свободе выбора по отношению к игроку. Разнообразие вариантов убийств в этой игре удивляет, смесь огнестрельного, холодного оружия, паркура и магических способностей главного героя дают широкий спектр всевозможных вариантов прохождения и уничтожения врагов. Хочешь быть безжалостным убийцей, уничтожая всех на своём пути? Пожалуйста. Вот тебе арсенал подручных средств. Хочешь быть тенью? Не любишь насилие? Это мы устроим. Любишь разные трюки, фокусы и манипуляции с объектами? Да запросто!

Каждый останется доволен. Несмотря на то, что сюжет оказался простым и предсказуемым, мне не было скучно. Ждала с нетерпением дальнейшего развития событий. Помимо основного сюжета есть дополнительные поручения, которые могут повлиять на основную историю. Немного подпортила впечатление от игры графическая сторона Dishonored своими неотёсанными и слегка угловатыми образами.

Если в игре есть стелс, а в этой игре он еще и очень клево проработан, то нужно пройти по стелсу обязательно, я так считаю. Тут он просто шикарен, как и весь геймплей в целом, на ряду с неплохим сюжетом. Игра гарантированно принесет вам удовольствие на 3-4 десятка часов. Вы будете вспоминать эти часы с любовью, не жалея о потраченном времени, как я. Плюс нужно же ведь и не забывать, что есть и вторая часть, которая также хороша, но сейчас речь именно о первой, возвращаясь к обсуждению которой, нелишним будет подметить то, что интерфейс и игровое меню вполне приятны для глаз и просты в использовании. Вся информация, которую вы находите или получаете от персонажей, сохраняется в вашем дневнике – это удобно.

Завершая свою мысль, хочу порекомендовать вам эту игру к прохождению, она более чем заслуживает внимания и нашего к ней интереса. Она определённо манит своими особенностями вариативности, что даже позволяет идти очень грубо вперёд - резать направо и налево, но впечатления от игры получишь не те, если не проходишь по стелсу. Спасибо большое за внимание!