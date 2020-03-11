Игра была первоначально разработана компанией inDev Brain и выпущена издателем BulkyPix осенью 2013 года на платформах iOS и Android. С февраля 2014 года перешла на модель free-to-play с внутриигровыми покупками. Была переиздана чешской компанией BadFly Interactive на платформе PC 17 декабря 2014 в виде полноценной игры без внутриигровых покупок. Этой версии и посвящена статья. Dead Effect представляет собой смесь шутера от первого лица и survival horror.

Действие игры начинается в 2045 году. Наш герой (сотрудник элитного подразделения) просыпается в криокамере спустя 178 дней после начала полета космического корабля с колонистами. За время полета на корабле произошло непредвиденное - члены экипажа превратились в зомби, поэтому компьютер в соответствии с протоколом безопасности разбудил главного героя значительно раньше времени. С нами связывается выживший доктор Вагнер (с нескрываемым немецким акцентом) и сообщает, что виной всему - вирус. И что мы тоже заражены. Такова завязка сюжета.Далее сюжет будет раскрываться из разбросанных по кораблю планшетов с записями (являются коллекционными предметами, обычно достаточно хорошо спрятаны в темных местах). Из них мы узнаем, что вирус был создан на корабле в рамках проекта "Dead Effect", призванного для усиления человеческих способностей на новой планете. Вагнер преднамеренно заразил команду и превратил корабль в испытательный полигон. Мы разбужены им как раз для очередного эксперимента. Заодно узнаем, что здесь налажено клонирование (как только Вагнер собрал все архитипы команды). Поэтому убийство зомби не сокращает их численность.Игра начинается с выбора персонажа:или. У каждого свои предпочтения в оружии, но общая спецспособность - замедление времени (). Выбираем уровень сложности (на максимальном (Hell) враги не только сильнее бьют и более толстые по хп, но и значительно быстрее передвигаются, некоторые буквально бегут).Начинаем мы без огнестрельного оружия, только специальная перчатка (), которая бьет врагов электрическим током, но долго перезаряжается. В игре несколько видов врагов: обычные человекоподобные зомби; половина зомби (передвигаются ползком); толстяки (из далека плюются, иногда ходят с бензопилой); охранники (защищены броней, могут кидать гранаты, при малом количестве здоровья подрывают себя); турели системы безопасности (агрессивны ко всем, включая нас); несколько мини-боссов.В игре больше десятка видов оружия: пистолеты, револьверы, дробовики, штурмовые винтовки, бензопила, лук, арбалет, станковый пулемет. Некоторые приобретаются за золото (рандомно выпадает из врагов). Также есть несколько видов гранат и мин, фонарик.У всего оружия можно улучшить: урон, объем магазина, скорость перезарядки и точность.В процессе прохождения, мы будем находить капсулы с улучшениями для главного героя. Можно увеличить здоровье, скорость передвижения, точность, максимальное количество патронов и гранат и т.д.Стрельбу разбавляют мини-игры на взлом некоторых терминалов.И сбор скрытых предметов.А также всевозможные челленджи: пройти уровень на время; собрать все коллекционные предметы; не получить урона (от мини-босса, турели и т.п.); без лечащих капсул; убить всех на уровне и т.п. Кроме сюжетных миссий есть дополнительные режимы:(нужно продержаться выбранное количество волн) и(продержаться выбранное количество минут). На этом завершаю обзор. Всем спасибо.