Dead Effect

Дождь

Gem688

novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem55 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: catKISS emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconerick: привет
novice rank iconJB CAIGNEC: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconJB CAIGNEC: Capybara stare emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: blobDance emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem183 из Дождя.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: POGSLIDE emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: xd
novice rank iconZera: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconfra4: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem76 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconBrett Thomas: Ну
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: PogU emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem110 от Дождя.
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: peepoPooPoo emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: pepeMeltdown emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconAlexis QLF: ПРИВЕТ
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem278 от Дождя.
novice rank iconDabeh: asd
novice rank iconZera: catJAM emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconDoremon Utopia: как получить подарочную карту Steam
novice rank iconDoremon Utopia: Привет
novice rank iconAARMAN AHMED: Привет
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem141 от Дождя.
novice rank iconZera: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: Packwatch emote (inline chat version)
Войдите, чтобы начать общение в чате

44

0/160

EarnНовостиDead Effect
Автор: Gamehag в March 11, 2020
(58 ratings)
Dead Effect

Dead Effect

   Игра была первоначально разработана компанией inDev Brain и выпущена издателем BulkyPix осенью 2013 года на платформах iOS и Android. С февраля 2014 года перешла на модель free-to-play с внутриигровыми покупками. Была переиздана чешской компанией BadFly Interactive на платформе PC 17 декабря 2014 в виде полноценной игры без внутриигровых покупок. Этой версии и посвящена статья. Dead Effect представляет собой смесь шутера от первого лица и survival horror.

   Сюжет:

   Действие игры начинается в 2045 году. Наш герой (сотрудник элитного подразделения Unit-13) просыпается в криокамере спустя 178 дней после начала полета космического корабля с колонистами "Меридиан". За время полета на корабле произошло непредвиденное - члены экипажа превратились в зомби, поэтому компьютер в соответствии с протоколом безопасности разбудил главного героя значительно раньше времени. С нами связывается выживший доктор Вагнер (с нескрываемым немецким акцентом) и сообщает, что виной всему - вирус. И что мы тоже заражены. Такова завязка сюжета.

SlLQs2IAx47Vi9X9dAzjwIJeo8B3bW.jpg

   Далее сюжет будет раскрываться из разбросанных по кораблю планшетов с записями (являются коллекционными предметами, обычно достаточно хорошо спрятаны в темных местах). Из них мы узнаем, что вирус был создан на корабле в рамках проекта "Dead Effect", призванного для усиления человеческих способностей на новой планете. Вагнер преднамеренно заразил команду и превратил корабль в испытательный полигон. Мы разбужены им как раз для очередного эксперимента. Заодно узнаем, что здесь налажено клонирование (как только Вагнер собрал все архитипы команды). Поэтому убийство зомби не сокращает их численность.

rzLznaHiJyvguWSvb9bUcR4RUPEvNa.jpg

   Геймплей:

   Игра начинается с выбора персонажа: Gunnar Davis или Jane Frey. У каждого свои предпочтения в оружии, но общая спецспособность - замедление времени (BulletTime). Выбираем уровень сложности (на максимальном (Hell) враги не только сильнее бьют и более толстые по хп, но и значительно быстрее передвигаются, некоторые буквально бегут).

hw4S0Yr8Vj7qZQxcqEpRIUuI0bkP13.jpg

   Начинаем мы без огнестрельного оружия, только специальная перчатка (Paralyzer), которая бьет врагов электрическим током, но долго перезаряжается. В игре несколько видов врагов: обычные человекоподобные зомби; половина зомби (передвигаются ползком); толстяки (из далека плюются, иногда ходят с бензопилой); охранники (защищены броней, могут кидать гранаты, при малом количестве здоровья подрывают себя); турели системы безопасности (агрессивны ко всем, включая нас); несколько мини-боссов.

NTLzxv5a5jDMcC8g6pxmNQJpd4WTsJ.jpg

   В игре больше десятка видов оружия: пистолеты, револьверы, дробовики, штурмовые винтовки, бензопила, лук, арбалет, станковый пулемет. Некоторые приобретаются за золото (рандомно выпадает из врагов). Также есть несколько видов гранат и мин, фонарик.

9sO7aWwf5j4iG0TDL2G5vSYiaJy0mQ.jpg

   У всего оружия можно улучшить: урон, объем магазина, скорость перезарядки и точность.

bn02Z9OmBdmFCuP0SsFhmh7pPKmTaH.jpg

   В процессе прохождения, мы будем находить капсулы с улучшениями для главного героя. Можно увеличить здоровье, скорость передвижения, точность, максимальное количество патронов и гранат и т.д.

ikr8vNAfqu8bXU0Of71ipTxpFwtiDq.jpg

   Стрельбу разбавляют мини-игры на взлом некоторых терминалов.

uH5bvDX7eCy81vD9rn5dkonunda4RI.jpg

   И сбор скрытых предметов.

mIz01KWfixc8GYPZqnT1mPl2NfXvYm.jpg

   А также всевозможные челленджи: пройти уровень на время; собрать все коллекционные предметы; не получить урона (от мини-босса, турели и т.п.); без лечащих капсул; убить всех на уровне и т.п. Кроме сюжетных миссий есть дополнительные режимы: Biohazard (нужно продержаться выбранное количество волн) и Survival (продержаться выбранное количество минут). На этом завершаю обзор. Всем спасибо.
ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности