Всем привет,с вами снова
Здесь я расскажу вам о игре Dead by Daylight,а также возможности игры,особенности и тд
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Информация о разработке
Игра вышла 14 июня 2016 года канадскими разработчиками Behaviour. В начале своего выхода,игра имела огромное количество багов,которые разработчики фиксили,но от этого их становилось еще больше.
Геймплей
Dead by Daylight это игра соперничества 2-х сторон,а именно маньяка и выживших.
1. Задача выживших:
В игре имеется всего 4 выживших,которые попали в логово маньяка,от которого нужно сбежать.
Для этого им нужно чинить генераторы, 5 шт. а затем открыть рубильник и сбежать в ворота,либо же сбежать в люк,который открывается только в случае, смерти остальных выживших либо же если они сбегают. На протяжении всей игры выживших преследует маньяк. У выживших как у маньяка есть свои способности, или как по человечески "перки" которые открывают новые уникальные. Для их открытия нужно накапливать кровавые очки,которые можно накопить во время игры. Выживших присуствует довольно много,даже есть персонажи из фильмов (например Лори Строуд из фильма "Хэллоуин" и др.) у которых и присуствуют свои уникальные перки,всего можно использовать 4 за игру. Также у выживших есть предметы и аддоны к ним, например аптечка,а улучшающий ее аддон бинты. В случаи полного использования предмета,либо же его потери в следующем матче он пропадает. И последнее,что есть, это подношения,с помощью которых выживший может к примеру взять пелену союза которая рапологает всю команду вместе.
В погоне от маньяка у выживших в распоряжении доски (паллеты) и окна. Доски игрок может опрокидывать на маньяка,чтобы его оглушить,использовать в качестве баррикад или же перепрыгнуть через доску. Маньяк не может перепрыгивать в паллеты (только один из них при использовании уникального навыка) но может прекрасно ломать паллеты.
Выживший может перепрыгивать в окна,маньяк также может перелезть в него,но с меньшей скоростью. Ман может пробить ударом выжившего в окно в двух случаях. если он прыгает,либо если он стоит напротив него. Но тут тоже не все так просто,игрок может прыгнуть всего три раза,а маньяк может делать это бесконечно,так что как правило пользоватся окнами гораздо сложнее.
2.Задача маньяка:
В игре имеется большое количество маньяков и у каждого из них свои уникальные способности. Главная задача любого маньяка - довести выжившего до предсмертного состояния,а затем повесить его на ритуальный крюк,чтобы принести в жертву для сущности. Но тут не так все просто, как уже ранее говорилось, у выживших есть доски и окна, препятствующие маньяку. Выжившего висящего на крюке могут спасти (максимум 2 раза 1-го) в случае вешание на крюк одного выжившего 3-й раз подряд,он будет принесен в жертву. Одно из явных отличий маньяка и выжившего, так это то,что ман играет от 1-го лица,а выживший от 3-го и это большой минус маньяка,но так сделано для баланса игры.
Если игрок противоположной команды чинит генератор и проваливает реакцию,маньяку на короткое время отображается звуковой сигнал,а также местоположение генератора,который чинят. У маньяков есть также перки,например перк на порчу,из-за которой выжившим становится трудно чинить генераторы,но любую порчу можно сломать. В dbd есть маньяки из фильмов: Ghost Face,Michael Myers,Leatherface и даже Демогоргон.
Самый сильный игровой ман - Медсестра,которая может телепортироватся в нужном направлении и довольно на большое расстояние,игнорируя текстуры. Несмотря на ее силу,Медсестра также является и самым сложным маньяком в управлении,так как расстаяние скачка в телепортации не отображается и его нужно рассчитывать, а после двух скачков медсестра склоняет на несколько секунд голову и во время этого не может ударить цель и может даже ее потерять.
Коротко подводим итоги игры:
Плюсы:
1. Множество карт и их разнообразии и сложность
2. Баланс выжившего и маньяка
3. Хорошая графика
4. Хороший геймплей
5. Маньяки и выжившие из фильмов
6. Игра раз в несколько месяцов становится на время бесплатной
7. Ранговая система
Минусы:
1. Множественные баги игры
2. Присуствует всего один режим игры
3. Community
4.Пинг в лобби (из-за того,что хостом является сам маньяк)
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