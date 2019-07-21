CS:GO I Inferno I Позиции

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мини статья

Плэнт А





Плент Б



Выводы

Доброго времени суток, читатель! Это будет моя перваятакого плана. Может быть её и отклонят за такое малое количество инфы. Ну уж если ты это читаешь и ты не проверяешь статьи, значит её одобрили.Тут вы узнаете многие фишки, которые будут полезны на этой карте. Это моя первая часть такого цикла обучения. В следующих статьях я расскажу о бустах, раскидках и много другом. В первую очередь, я пишу эту статью для совсем уж новичков. Игрокам с рангами выше Голд Новы 4 тут делать нечего. (Скрины, кроме карты, мои. И также я извинюсь за свой фотошоп...Он ужасен...).Свой гайд я начну с показа точек, а именно расскажу о самых основных. Если же хотите выучить все места, то запоминайте эту картинку. Советую перед первой игрой на этой карте хотябы выучить позиции на плэнтах и стартовые тайминги, от которых может зависить исход раунда. (Спасибо сайту Hellnar за такую подробную карту).Тюрьма/Prison.Пески/Sands.Минус/Minus.Рёбра/Rib.Нычка/Camper.Зелень/Green.Библиотека/Library.Банан/Banan.Фонтан/Fountain.Тёмная/Dark.Церковь или же Руины/Ruins.Б1 и Б2 или же позиция один и позиция два.По этим таймингам можно сделать вывод, что карта сбалансирована для стороны Атаки, но и КТ также успевают занять позицию для защиты. Также со стороны Террористов, удобнее снайперить, так как вражеский снайпер приходит на точку позже. При грамотной игре и расстановке позиций, у вас чаще получиться выигрывать на данной карте, так как тут всё зависит от удачного спавна. Советую КТ, перед заходом на эти точки, выкидывать флешки для ослепления врага. Всё же никто не хочет получить пулю в лоб в первых 10-ти секундах раунда.Ну а также ждите следующую статью про эту карту, она будет полностью посвещена раскидкам. Всем удачи и пока!