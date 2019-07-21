CS:GO I Inferno I Позиции

Welcome!
Доброго времени суток, читатель! Это будет моя первая мини статья
такого плана. Может быть её и отклонят за такое малое количество инфы. Ну уж если ты это читаешь и ты не проверяешь статьи, значит её одобрили. Спасибо!
Тут вы узнаете многие фишки, которые будут полезны на этой карте. Это моя первая часть такого цикла обучения. В следующих статьях я расскажу о бустах, раскидках и много другом. В первую очередь, я пишу эту статью для совсем уж новичков. Игрокам с рангами выше Голд Новы 4 тут делать нечего. (Скрины, кроме карты, мои. И также я извинюсь за свой фотошоп...Он ужасен...).Ну а теперь, начнём обучение!
Свой гайд я начну с показа точек, а именно расскажу о самых основных. Если же хотите выучить все места, то запоминайте эту картинку. Советую перед первой игрой на этой карте хотябы выучить позиции на плэнтах и стартовые тайминги, от которых может зависить исход раунда. (Спасибо сайту Hellnar за такую подробную карту).Все точки на плентах:Плэнт А
Тюрьма/Prison.
Пески/Sands.
Минус/Minus.
Рёбра/Rib.
Нычка/Camper.
Зелень/Green.
Библиотека/Library.Плент Б
Банан/Banan.
Фонтан/Fountain.
Тёмная/Dark.
Церковь или же Руины/Ruins.
Б1 и Б2 или же позиция один и позиция два.Тайминги:
На Банан, сторона атаки заходит быстрее (8 сек) чем КТ (11 сек).
На второй мид, террористам вид открывается быстрее (8 сек), чем КТ (10 сек)
А вот КТ успеет занять позицию для защиты входа в Апартаменты, через второй мид.
На основной мид быстрее приходят террористы (6 сек), чем КТ (7 сек).
За Т сторону, оба плента проходятся за почти одно и то же время (16-17 сек), если точка не защищена.
По этим таймингам можно сделать вывод, что карта сбалансирована для стороны Атаки, но и КТ также успевают занять позицию для защиты. Также со стороны Террористов, удобнее снайперить, так как вражеский снайпер приходит на точку позже. При грамотной игре и расстановке позиций, у вас чаще получиться выигрывать на данной карте, так как тут всё зависит от удачного спавна. Советую КТ, перед заходом на эти точки, выкидывать флешки для ослепления врага. Всё же никто не хочет получить пулю в лоб в первых 10-ти секундах раунда.Выводы
Карта сбалансирована для Террористов.
На данной карте решает удачный спавн, во время занимания точки.
Победа команды также зависит от хорошего снайпера, так как для снайпера Т стороны есть все условия для фрагов.
На карте много точек, но я советую в первую очередь запомнить места на плэнтах.
Ну а также ждите следующую статью про эту карту, она будет полностью посвещена раскидкам. Всем удачи и пока!Увидимся ;)