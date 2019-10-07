Дождь

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EarnНовостиCooking Simulator
Автор: Gamehag в October 7, 2019
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Cooking Simulator

Cooking Simulator

Cooking Simulator

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Игровой процесс
Во время кампании каждый день делится на три этапа, начиная с подготовки. Предполагается, что он предназначен для замены и приготовления ингредиентов. К некоторым вещам, таким как блюда и овощи, можно немедленно получить доступ из кладовой, и нет необходимости беспокоиться о них. Более совершенное оборудование и предметы, такие как специи или жидкости, необходимо покупать в коробках, которые действуют как магазины, с собственным меню выбора. Поскольку этот процесс может быть довольно длительным, желательно позаботиться о нем в течение этого периода.

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В начале каждый день есть около 5 заказов в течение дня
Рецепты достаточно точны в отношении ингредиентов реальности, но, очевидно, время приготовления для игры было сокращено.
Существуют различные станции для приготовления пищи, такие как базовая плита, духовки, блендер и фритюрницы, а также необходимое количество типов инструментов. Кухонные станции ограничены теми, которые уже находятся на кухне, но дополнительные инструменты можно купить в любое время из коробки. Станции имеют свою долговечность и после некоторого использования их необходимо отремонтировать. Это отнимает некоторое время и деньги, но, к счастью, они не ломаются часто, и некоторые льготы могут помочь минимизировать обременение.
Каждый заказ еды отображается на экранах в центре кухни острова и содержит рецепт, а также время, оставшееся до его завершения. Некоторые операции, необходимые для приготовления блюд, нарезают, накрывают специями, кипятят, запекают или просто собирают ингредиенты. По ходу игры новые рецепты разблокированы. Каждая порция оценивается на основе согласованности ингредиентов и техники приготовления в соответствии с рецептурой, если блюдо не покрыто правильно, оно не будет принято.

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После этапа обслуживания наступает этап очистки
Его можно использовать для опорожнения сковородок и кастрюль, перестановки специй, очистки кухни с помощью губки и швабры для пола, выбрасывания мусора. Это также может служить продолжением фазы подготовки.
Каждый день завершается с опытом, славой и суммой денег. Уровни опыта используются, чтобы получить полезные навыки, и несколько уровней, а также некоторые льготы. Когда ресторан, наконец, готов перейти к следующему этапу славы, кулинарный критик судит порцию еды. Если тест пройден успешно, он существенно повышает уровень славы и позволяет перейти на новый уровень, предоставив игроку небольшой трофей. Чем выше уровень известности, тем сложнее становится игровой процесс, увеличивая количество заказов в течение рабочего дня.

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Песочница - Кухня в огне!
В отличие от режима кампании, в котором рецепты и ингредиенты открываются постепенно, здесь игроку предоставляется каждый отдельный элемент, доступный в игре, а также бесконечные деньги. Просмотр всех этих ингредиентов действительно вдохновляет и дает настоящую кулинарную свободу творчества. Блюда здесь не могут быть оценены, если игрок не выберет рецепт, чтобы следовать и подавать.

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Графика и саундтрек
Графика великолепна и очень детализирована, так как даже при минимальной настройке вся еда выглядит реалистично снаружи и внутри. Просто взглянув на него, игрок может узнать, через какое приготовление пищи он прошел. Обстановка очень приятная и реалистичная.
В Tere встроена очень удобная система скриншотов, которая приостанавливает игру и позволяет игроку делать скриншот с максимально возможного угла и расстояния.
Есть несколько музыкальных саундтреков на выбор, а также нет музыки вообще. Все они хорошо работают в качестве фонового шума. Кроме того, кухонные звуки очень хорошо сделаны и показывают, что происходит в кастрюлях, интегрируя погружение.

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Если вам нравится этот тип игры, я уверен, что вам будет весело!
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