Сейчас я попробую рассказать о Call of Duty: Modern Warfare 3...

оружия,

общего

всего

Вторая моя статья, которая относится к тематике CoD. Сейчас я расскажу вам про Call Of Duty Modern Warfare 3. (Предупреждение на спойлеры).Игра была создана в 2011 году известной компанией Activision. Игра представляет собой динамичный шутер от 1-го лица.В игре есть 3 основных режима: сетевая игра, кампания, спецоперации.Кампания.Всего миссий в кампании 17. Разделены они на 3 акта. Каждая миссия по-своему удивляет и захватывает дух. От стелса до разрушений-в этих миссиях есть всё. Очень запоминающиеся герои, которые являются очень популярными и в наше время: Сэндман, Капитан "Прайс", Юрий и др. В миссиях мы играем либо за Отряд Дельта (ГГ-Дерек Фрост), либо за ОТГ-141 (ГГ-Юрий, однако в последней миссии мы будем играть за Капитана "Прайса"). Ниже изображены эмблемы двух отрядов:Все миссии сопровождают классные сундтреки, оставляющие запоминающиеся моменты с этой игрой. Лично мне они очень понравились.Играя кампанию также можно выбрать уровень сложности, от легкого к сложному. Помимо этого можно находить разведданные в каждых миссиях.Впрочем, это всё, что стоило сказать о кампании.Сетевая игра.Данный режим представляет собой мультиплеер, где вам нужно сражаться в разряде PVP. Здесь много режимов на любой вкус, множество карт с таким же описанием, крутая кастомизация классов: выбор оружия, окраска его в камуфляжи и экипировка модулей, метательное оружие, перки, серии убийств, серии смертей.Говоря про камуфляжи и модули, их можно открыть благодаря достижению определенного уровнясами же оружия открываются за счет достиженияуровня игрока. Вот золотой камуфляж на оружие, который открывается по достижению максимального уровня оружия:Теперь про серии убийств. Они классифицируются на следующие ветки: Специалист, штурмовик и поддержка. Если предназначение последних двух веток серий убийств понять можно, то вот специалист сильно отличается от них. В отличии от двух веток, которые содержат различные, так сказать, предметы, (типа посылок, вертолетов, мин и др.) Ветка специалист содержит перки, которые получаются таким же образом, как награды из оставшихся двух веток (а именно совершение убийств). Если без смертей совершить 23-24 убийств (в зависимости от перков), вам откроется серия убийств, под названием "M.O.A.B." . Это ядерная бомба, убивающая всех врагов своим взрывом и совершающая ЭМИ в придачу.Еще расскажу про особенность серий убийств из ветки Поддержка, которая заключается в том, что даже после смерти счетчик убийств для серий убийств не сбрасывается, однако на "M.O.A.B." это не распространяется,и вам в любом случае придется сделать 23-24 убийства без смертей. Вот ветки серий убийств и их награды:Помимо этого можно создавать визитную карточку игрока, сохранять повторы, общаться, играть и находить друзей и так далее. Мультиплеер здесь тоже на уровне!Спецоперации.Этот режим делится еще на три: хаос, выживание и задания.Задания-миссии, в которых вам нужно выполнить поставленную цель. (они отличаются от миссий в кампании, здесь они не такие масштабные) миссии предусмотрены для игры до 2х человек, а некоторые можно сыграть исключительно будучи вдвоем. Не все миссии открыты сразу, однако сделать это можно, прокачивая общий уровень игрока. Миссии разнообразны, здесь есть, например, задания со стелсом, разминированием бомб, штурма самолета, оборона какого-то места и т.п.Помимо основного пака заданий есть еще и DLC пак, дающий еще некоторое количество миссий.Выживание-Думаю, суть здесь понятна по названию. Вы появляетесь на карте с одной задачей-выжить максимальное количество волн. С каждым разом натиск врагов становится всё труднее и труднее. Играть можно также по сети с людьми. Карты здесь открываются таким же способом, что и миссии в заданиях. Чем больше нужен уровень для открытия той или иной карты, тем сложнее будет выживать на ней-натиск врагов становиться все жестче и жестче.Чтобы выжить, на каждой карте имеется по 3 магазина, где можно покупать оружия, доп. амуницию, поддержку солдат и перки.Хаос-еще один режим, где тебе нужно держаться как можно дольше. При этом устанавливается таймер, после окончания которого игра будет окончена. Параллельно на тебя будет идти множество врагов, натиск и мощь которых усиливается со временем. Время в этом же сам таймере можно будет пополнить, убивая врагов или подбирая бонусы, которые хаотично появляются по всей карте.Вот и подошел к концу обзор этой игры. Для 2011 года она и вправду вышла одной из идеальнейших игр. Здесь крутое звуковое сопровождение, большее разнообразие, в общем здесь ты не заскучаешь.Очень старался над статьей, надеюсь вам, читателям, это понравится!