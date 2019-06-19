Castle Crashers | Особенности

Привет, сегодня я расскажу о особенностях игры Castle Crashers и почему вам стоит её поиграть!

очень абсурдных

ивет. Сегодня я расскажу вам о одной из самых милейших игр, которая оставила после прохождения у меня в голове куча приятных моментов и незабываемых эмоций. Да, дело будет идти о Castle Crashers. Я попытаюсь вкратце рассказать вам о этой игре и показать, что она стоит своих денег и утраченных 25+ часов. Статья будет достаточно маленькой, но информативной.ной из главных особенностей этой игры является возможность играть в компанию и соревновательный режим вместе с друзьями. Есть возможность играть через сеть, а также на раздельном экране одного компьютера. Для это достаточно попросить своих друзей взять свои геймпады и просто подключить их к компу. Настраивать управление джойстиков не требуется: игра сама подстраивается под них, поэтому проблем не возникнет, даже если у вас геймпад не от PS или XBox. Играть одному в эту игры хоть и возможно, но со временем может на скучать. Лучший вариант - делиться своими эмоциями со своим товарищем по игре. Но если у вас нету такого человека, вам дадут возможность подключиться к таким же пользователям как вы. Кто знает, может именно в Castle Crashers в познакомитесь с новым другом.ной из самых запоминающихся вещей в этой игре является его сюжет. Он очень простенький, но всегда будет сопровождать вам очень классным юмором и смешными поворотами. Сама история очень напоминает детскую сказку. Злодей атакует замок, ворует всех принцесс короля и вам предстоит вернуть их всех, победив зло. По мере прохождения игры вы будете биться с боссами, которые выделяются своей уникальностью и не повторяются, попутно спасая прекрасных дам. И всё это будет присыпано цепочкой забавных имоментов, которые заставят вас наблюдать за дальнейшими событиями с открытым ртом.ра имеет огромное количество персонажей. В общей сумме их насчитывается около 30. Почти каждый герой имеет свою уникальную магическую способность, которая отличает его от остальных. Чтобы открыть их всех, вам прядется набраться терпения и выполнить одну цепочку действий. Например: пройдя игру за красного рыцаря, вам дадут нового героя. Затем пройдя игру за этого нового героя, вы получите ещё одного игрового персонажа. Ниже я разместил таблицу героев игры Castle Crashers. Рыцарь с сердечками и фиолетовый рыцарь являются ДЛС, которые нужно покупать.ё одной очень интересной деталью является прокачка вашего героя. Вы можете потратить очки, получения за повышения уровня, на улучшения Силы, Магии, Защиты и Ловкости. Всё довольно просто и я даже не буду тратить время на рассказ про эти способности: можно интуитивно понять, что магия даёт доступ к способностям и т.д.оде я рассказал о самом главном в этой игре. Возможно я упустил некоторые детали, так что не сердитесь. Спасибо большое за уделённое мне время.