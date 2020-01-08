Build A Boat For Treasue (Roblox)

Здравствуйте! В этой статье будет обзор на игру Build A Boat For Treasure. (Похожая на Майнкрафт)

Я расскажу об игре по подробнее. Будет интересно!

Начало

Вы появляетесь в спавне, и рядом с ним есть строительная площадка на котором можно строить. Если вы первый раз играете то вам дадут 6 деревянных блоков, и один стульчик. Вы должны что то построить, и поплыть. Если вы поплывёте далеко, то тогда вам дадут много золота. Если доплывёте до конца вам дадут 100 или 125 золота, и один блестящий блок(имени не знаю точно). А также можно зайти в другую команду или кинуть заявку, если там кто то есть. И можно построить что угодно вместе, или в одиночку. А ещё есть магазин в котором можно купить всё что угодно за золото, или за робуксы. Про начало всё а теперь про фишек.

Фишки

В этой игре есть много фишек. Первая это : если вы в розовой команде, то рядом со спавном есть одна фишка(или пасхалка). Рядом есть дерево, их там немного, где-то 6 или 7 штук. и за одним деревом есть та самая фишка. У вас должно поменяться курсор и вы должны нажать на неё. Если вы нажали то тогда вам откроется дверь рядом со земляной горой. Если вы зайдёте, будет много чего классного! (к сожалению эта фишка сейчас не работает)

Фишка №2

Секретные сундуки

Вы должны построить летучую машину или корабль. А затем вы должны искать сундуки. Они разбросаны по разным местам, мирам. Их всего 20. Некоторых можно найти легко, а других сложно. Это такие где надо лазить по комнатам и т.д. В ютубе можно найти ютуберов, которые снимают где и как их найти. Их ни советы полезные. Это очень интересно.

Фишка №3

Квесты

В игре есть 8 квестов. Их создатели назвали задания, но все называют квестами. Потому что в английской версий она было так и написано Questes. Если вы их выполните вы получите призы. Либо золото, либо предметы. Некоторые квесты сложные. Для них нужно вещи, которые стоят дорого в магазине. Даже я их не выполнил. А самый любимый это Найди меня, и трамплин. В Найди меня ты должен искать масла, которые спрятаны. За это дают 1000 золота и многое другое.Это легко. А вот трамплин не очень та легко... В трамплине ты должен строить что то, чтобы пройти в кольцо. Есть лёгкий совет который поможет вам. Можно просто надеть джэтпак(не дорогой) и полететь прямо в кольцо.

Фишка №4

Фарм

Фарм это зарабатывать деньги или золото. Вы можете построить что то чтобы дойти до конца. Есть ещё афк фарм. Интересно? Тогда слушайте. Вы должны создать свои или другие бот-аккаунты.И должны построить стенку чтобы они туда толпились. И вы должны взять меч и убивать их. За каждое убийство вы получите золота. Очень полезно!

Фишка №5

Коды

Коды вы можете найти в группе, или их соц. сетях. Есть коды которые не устарели, это =) =P Hi и многое другое. За это вы получите много разных вещей и золота! :P

Фишка №6

Баги

Ооо да! Наконец-то мы перешли на эту тему. Ведь с помощью багов вы можете сделать игру веселее. В игре больше 20 багов. Есть баг как стать карликом, как сделать летучую машину, как добраться до конца и многое другое! Всё это вы найдёте в интернете.

Советы

1. Включите в настройках режим изоляции или заблокировать запрос в вступления. Если вам кто то мешает, сразу же включите эти настройки.

2. Покупайте сундуки, которые стоят 5 золота. Так вы можете накопить много стульев и многое другое.

3. Фармите.

4. Используйте коды, которые добавляют разработчики.

5. Не советуем запускать фейерверки вниз, из за этого у вас игра будет лагать.(зависать)

6. Не мешайте другим людям строить.

Наверно я всё рассказал...

На этом всё! До встречи