Bridge Constructor Portal

Justin Böning
Justin Böning
Gem105
Justin Böning
Justin Böning
Gem105
hanfred
hanfred
Gem10
hanfred
hanfred
Gem63
fnogaj
fnogaj
Gem3
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem847
Atia
Atia
Gem30
kamalcanteenm
kamalcanteenm
Gem8
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem40
tijnestein
tijnestein
Gem217
Atia
Atia
Gem7
Atia
Atia
Gem223
Cases.gg
Cases.gg
Gem1,270
Justin Böning
Justin Böning
Gem10
Justin Böning
Justin Böning
Gem35
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem343
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem50
Atia
Atia
Gem7
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem10
john19john9
john19john9
Gem175
Дождь

Gem686

novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem55 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: catKISS emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconerick: привет
novice rank iconJB CAIGNEC: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconJB CAIGNEC: Capybara stare emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: blobDance emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem183 из Дождя.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: POGSLIDE emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: xd
novice rank iconZera: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconfra4: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem76 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconBrett Thomas: Ну
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: PogU emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem110 от Дождя.
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: peepoPooPoo emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: pepeMeltdown emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconAlexis QLF: ПРИВЕТ
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem278 от Дождя.
novice rank iconDabeh: asd
novice rank iconZera: catJAM emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconDoremon Utopia: как получить подарочную карту Steam
novice rank iconDoremon Utopia: Привет
novice rank iconAARMAN AHMED: Привет
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem141 от Дождя.
novice rank iconZera: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: Packwatch emote (inline chat version)
novice rank iconbrawler last: Capybara stare emote (inline chat version)
Войдите, чтобы начать общение в чате

43

0/160

EarnНовостиBridge Constructor Portal
Автор: Gamehag в October 7, 2019
(2 ratings)
Bridge Constructor Portal

Bridge Constructor Portal

Bridge Constructor Portal

 

4XEjUdwMSkLFVjPS9mHSh1BZQ5zZAn.png
Это двумерная физическая головоломка.
В которую в меру успешно перенесли элементы игр серии Portal. Проблема в том, что когда вы касаетесь Portal, вы претендуете на очень высокие стандарты качества геймплея, которые в данном случае выдержать не удалось. Разработчикам явно не помешало бы поучиться у Valve геймдизайну.

mcJQs87xuGr5ijGTcqygr13k64d1vP.jpg
Одна из самых крутых фишек игр серии Portal.
Идеальная кривая обучения. В них нет никакой справки, просто в игровой процесс со временем вводятся всё новые и новые элементы, назначение которых сразу очевидно всилу дизайна очередной головоломки. Увы, тут ситуация обратная. Игра сопровождается справочным материалом «лучшие практики», где свалены в кучу разные идеи, и игра прямым текстом предлагает в него заглядывать в начале некоторых головоломок. Иногда идеи вводятся весьма удачно, вот только следующий десяток головоломок их не использует, а когда они, наконец, становятся нужными, игрок о них уже забывает. Что касается элементов Portal, то мне искренне жаль, например, фанатов оригинального Bridge Constructor, которые решат поиграть в сиквел без ознакомления с творениями Valve: разобраться во всех тонкостях этого зоопарка будет очень сложно.

ssfc7bBIhDRNAQMl9oevWKODHYtNQ6.jpg
Сам игровой процесс.
Вроде бы, и голову знатно поломать требует, и подчас вводит в полноценную эйфорию, когда конвой вагонеток пролетает сквозь головоломку по ювелирным траекториям, вот только большая его часть состоит из откровенного перебора позиций балок. Кроме того, в чём-то сиквел выглядит даже беднее оригинального Bridge Constructor: если там у уровней был бюджет, выйти за который было нельзя, то тут игра просто считает стоимость постройки игрока с целью пошутить в конце уровня: «you wastefully spent over $9000». Да и сами головоломки продуманы не так глубоко как хотелось бы: если в Portal 2 каждый элемент имел смысл, и прохождение головоломки без использования какого-либо из них либо вознаграждалось ачивкой, либо напоминало багоюз, то здесь адекватное рабочее решение вполне может не использовать половины опорных точек. С другой стороны, когда у головоломки может быть множество концептуально разных решений, становится очень интересно сравнивать свой результат с друзьями или прохождениями из интернета. Жаль, что разработчики не оставили своего «эталонного» решения, показываемого после полного прохождения уровня: с ним сравниться было бы очень круто.

ExHiq3lWviZL1XvlIV4smxWWLfWWuH.jpg
Но любителям жанра двумерных головоломок и желающим поиграться с физикой вполне стоит обратить внимание.
+ неограниченный бюджет на постройку
+ Главное чтобы кар и водитель доехали, пассажиров можно спокойно сбрасывать
+ Порталы + Портальный юмор, неплохое ответвление оригинальной игры.
ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности