Bridge Constructor Portal

В которую в меру успешно перенесли элементы игр серии Portal. Проблема в том, что когда вы касаетесь Portal, вы претендуете на очень высокие стандарты качества геймплея, которые в данном случае выдержать не удалось. Разработчикам явно не помешало бы поучиться у Valve геймдизайну.Идеальная кривая обучения. В них нет никакой справки, просто в игровой процесс со временем вводятся всё новые и новые элементы, назначение которых сразу очевидно всилу дизайна очередной головоломки. Увы, тут ситуация обратная. Игра сопровождается справочным материалом «лучшие практики», где свалены в кучу разные идеи, и игра прямым текстом предлагает в него заглядывать в начале некоторых головоломок. Иногда идеи вводятся весьма удачно, вот только следующий десяток головоломок их не использует, а когда они, наконец, становятся нужными, игрок о них уже забывает. Что касается элементов Portal, то мне искренне жаль, например, фанатов оригинального Bridge Constructor, которые решат поиграть в сиквел без ознакомления с творениями Valve: разобраться во всех тонкостях этого зоопарка будет очень сложно.Вроде бы, и голову знатно поломать требует, и подчас вводит в полноценную эйфорию, когда конвой вагонеток пролетает сквозь головоломку по ювелирным траекториям, вот только большая его часть состоит из откровенного перебора позиций балок. Кроме того, в чём-то сиквел выглядит даже беднее оригинального Bridge Constructor: если там у уровней был бюджет, выйти за который было нельзя, то тут игра просто считает стоимость постройки игрока с целью пошутить в конце уровня: «you wastefully spent over $9000». Да и сами головоломки продуманы не так глубоко как хотелось бы: если в Portal 2 каждый элемент имел смысл, и прохождение головоломки без использования какого-либо из них либо вознаграждалось ачивкой, либо напоминало багоюз, то здесь адекватное рабочее решение вполне может не использовать половины опорных точек. С другой стороны, когда у головоломки может быть множество концептуально разных решений, становится очень интересно сравнивать свой результат с друзьями или прохождениями из интернета. Жаль, что разработчики не оставили своего «эталонного» решения, показываемого после полного прохождения уровня: с ним сравниться было бы очень круто.+ неограниченный бюджет на постройку+ Главное чтобы кар и водитель доехали, пассажиров можно спокойно сбрасывать+ Порталы + Портальный юмор, неплохое ответвление оригинальной игры.