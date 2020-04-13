Block City Wars - Убогий шедевр

Любители игр типа GTA, но на мобильные устройства? Есть такой вариант, но слишком он уж такой...странный? Единственное что эта игра имеет, это небольшой формат и интересный игровой процесс, как раз что надо для игры на андроид.

:)

:(





1. читеры



2. плохая физика у транспорта

3. в игре нет античита

4. разработчики забросили проект



5. баги







Печальный конец





У каждой игры есть собственная концовка. Можно назвать эту игру успешной? - Думаю да. Однако наплевательское отношение разработчиков в последнее время завело игру в тупик. Игра умирает и находится в отчаянной ситуации. Если D-games попытается исправить ситуацию, то им нужно приложить максимальные усилия. Иначе им не удалить опухоль из этого организма...



С вами был DOSHbIRAK, спасибо за внимание!













История Block City начинается ещё в далёком нам 2014 году. Тогда она имела хорошую графику, а точнее детализацию и небольшой город с большими приключениями. Разработчиком игры была игровая компания, названная D-games. Как оказалось, эту игру признали самой успешной и интересной от D-games. На первый взгляд нам может показаться что она включает в себя детали из известной нам песочницы Minecraft и GTA. Не забуду сказать что сейчас в самом Play Market можно найти такую игру только в ранней версии, а их там было больше 10 одинаковых игр. Более того, игровой процесс на протяжении всей игры не менялся, но всё равно в неё было интересно играть...Новый город, новые персонажи, миссии, автомобили и всеми любимое оружие. Однако 30-40% деталей перебрались из старой версии в новый дом, который так и назывался Block City Wars. В игре появились новые режимы, такие как командный бой, побег из тюрьмы, гонки и перечислять можно бесконечно. Однако тут поменяли детализацию всех объектов, и выглядят они плохо и не красиво.Игрок теперь будет получать звезды или так называемый опыт, с помощью которого он будет подниматься по лигам. Игрок имеет большой выбор оружия, транспорта и скина. Игрок может купить себе снаряжение, включая броню, метательные предметы. Новое оружие появляется, если игрок перейдёт на следующую лигу. В игре имеется холодное оружие, автоматы, тяжёлое оружие и снайперские винтовки, и конечно же пистолеты. Чем выше лига, тем лучше оружие и опаснее враги.Игрок всегда должен иметь транспорт. Мотоцикл или танк, не важно! Мотоциклы проедут в самых узких местах. Автомобиль же переедет вашего врага и спасёт вам жизнь. Ничто не могло сравниться с танком до того момента, когда в конце 2017 года в игру добавили роботов. Их сложно уничтожить ракетной установкой, танком. Да что уж там говорить о хаосе.Проходить миссии лучше на одиночной игре. По городу будут ходить мирные прохожие, но вот если хоть в собаку из автомата попадёте, то на вас двинется группа полиции и объявят в розыск. Не рекомендуется заезжать и на военную базу. А вот насчёт заброшенного города с зомби я промолчу, промолчу потому, что зомби очень агрессивные и могут легко убить игрока.В связи с обновлениями и популярностью, в игре появляются главные создатели хаоса, а точнее читеры. В интернете появляются новые файлы со встроенным взломом к этой игре. Есть такие жулики, у которых деньги гребут лопатой, а есть и такие, у которых бессмертность, полет без реактивного ранца и моментальное убийство с первого выстрела. Разработчики, игнорируя проблемы игры, выкладывают обновление в 2018 году. Оно становится в одно время интересным, и последним к этой игре. А что же дальше?-спросите Вы. Ответ очевиден, ничего! Скоро возвращаются читеры, у игры начинает падать рейтинг, вероятно из-за этих жуликов.Разработчики за эти 2 года практически ничего не сделали, и скорее всего, забросили свой проект и оставили умирать.Плюсы1. интересный игровой процесс2. разнообразие оружия, транспорта3. множество режимов4. большой город5. крутые миссииМинусы