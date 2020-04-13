Block City Wars - Убогий шедевр

Дождь

Gem686

novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem55 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: catKISS emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconerick: привет
novice rank iconJB CAIGNEC: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconJB CAIGNEC: Capybara stare emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: blobDance emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem183 из Дождя.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: POGSLIDE emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: xd
novice rank iconZera: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconfra4: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem76 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconBrett Thomas: Ну
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: PogU emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem110 от Дождя.
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: peepoPooPoo emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: pepeMeltdown emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconAlexis QLF: ПРИВЕТ
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem278 от Дождя.
novice rank iconDabeh: asd
novice rank iconZera: catJAM emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconDoremon Utopia: как получить подарочную карту Steam
novice rank iconDoremon Utopia: Привет
novice rank iconAARMAN AHMED: Привет
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem141 от Дождя.
novice rank iconZera: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: Packwatch emote (inline chat version)
novice rank iconbrawler last: Capybara stare emote (inline chat version)
Войдите, чтобы начать общение в чате

42

0/160

EarnНовостиBlock City Wars - Убогий шедевр
Автор: Gamehag в April 13, 2020
(223 ratings)
Block City Wars - Убогий шедевр

Block City Wars - Убогий шедевр

 Любители игр типа GTA, но на мобильные устройства? Есть такой вариант, но слишком он уж такой...странный? Единственное что эта игра имеет, это небольшой формат и интересный игровой процесс, как раз что надо для игры на андроид.

    Хорошее начало

 История Block City начинается ещё в далёком нам 2014 году. Тогда она имела хорошую графику, а точнее детализацию и небольшой город с большими приключениями. Разработчиком игры была игровая компания, названная D-games. Как оказалось, эту игру признали самой успешной и интересной от D-games. На первый взгляд нам может показаться что она включает в себя детали из известной нам песочницы Minecraft и GTA. Не забуду сказать что сейчас в самом Play Market можно найти такую игру только в ранней версии, а их там было больше 10 одинаковых игр. Более того, игровой процесс на протяжении всей игры не менялся, но всё равно в неё было интересно играть...

cv6g4OAQl5J6ckOL00UoNLDOKthxVN.jpg

    Переделка и резкий скачок

 В 2015 году игра не просто обновилась, а полностью поменялась. Новый город, новые персонажи, миссии, автомобили и всеми любимое оружие. Однако 30-40% деталей перебрались из старой версии в новый дом, который так и назывался Block City Wars. В игре появились новые режимы, такие как командный бой, побег из тюрьмы, гонки и перечислять можно бесконечно. Однако тут поменяли детализацию всех объектов, и выглядят они плохо и не красиво.

 cNv1FyEUtG0Xs0v6l2eOq7V6lNr5lf.jpg

   Детали и игровой процесс

 Игрок теперь будет получать звезды или так называемый опыт, с помощью которого он будет подниматься по лигам. Игрок имеет большой выбор оружия, транспорта и скина. Игрок может купить себе снаряжение, включая броню, метательные предметы. Новое оружие появляется, если игрок перейдёт на следующую лигу. В игре имеется холодное оружие, автоматы, тяжёлое оружие и снайперские винтовки, и конечно же пистолеты. Чем выше лига, тем лучше оружие и опаснее враги.

 Игрок всегда должен иметь транспорт. Мотоцикл или танк, не важно! Мотоциклы проедут в самых узких местах. Автомобиль же переедет вашего врага и спасёт вам жизнь. Ничто не могло сравниться с танком до того момента, когда в конце 2017 года в игру добавили роботов. Их сложно уничтожить ракетной установкой, танком. Да что уж там говорить о хаосе.

 Проходить миссии лучше на одиночной игре. По городу будут ходить мирные прохожие, но вот если хоть в собаку из автомата попадёте, то на вас двинется группа полиции и объявят в розыск. Не рекомендуется заезжать и на военную базу. А вот насчёт заброшенного города с зомби я промолчу, промолчу потому, что зомби очень агрессивные и могут легко убить игрока.

Pn74tYl5LGrrJ0zDTP4UwVBbTg0e0B.png

    Тёмная сторона и страшный период

 В связи с обновлениями и популярностью, в игре появляются главные создатели хаоса, а точнее читеры. В интернете появляются новые файлы со встроенным взломом к этой игре. Есть такие жулики, у которых деньги гребут лопатой, а есть и такие, у которых бессмертность, полет без реактивного ранца и моментальное убийство с первого выстрела. Разработчики, игнорируя проблемы игры, выкладывают обновление в 2018 году. Оно становится в одно время интересным, и последним к этой игре. А что же дальше?-спросите Вы. Ответ очевиден, ничего! Скоро возвращаются читеры, у игры начинает падать рейтинг, вероятно из-за этих жуликов.
Разработчики за эти 2 года практически ничего не сделали, и скорее всего, забросили свой проект и оставили умирать.

   Плюсы:)

 1. интересный игровой процесс
 2. разнообразие оружия, транспорта
 3. множество режимов
 4. большой город
 5. крутые миссии

YRUOlL3jF31FmsahCBkMFdfwVwmZLV.jpg

  Минусы:(

 1. читеры
 2. плохая физика у транспорта
 3. в игре нет античита
 4. разработчики забросили проект
 5. баги 

    Печальный конец

 У каждой игры есть собственная концовка. Можно назвать эту игру успешной? - Думаю да. Однако наплевательское отношение разработчиков в последнее время завело игру в тупик. Игра умирает и находится в отчаянной ситуации. Если D-games попытается исправить ситуацию, то им нужно приложить максимальные усилия. Иначе им не удалить опухоль из этого организма...

С вами был DOSHbIRAK, спасибо за внимание!

    




 
ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности