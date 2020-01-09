Beneath the Cardboards – симулятор бездомного от разработчика PrivateTed, так и не вышедшая из стадии разработки.

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Наверняка вы слышали про эту игру или видели пару лет назад на просторах Ютуба, как кто-то в нее играл. Она была очень популярна, только ленивый не снял ее в то время. Сегодня речь пойдет именно о ней.По сюжету вы играете за бездомного ребенка, история которого не рассказывается, но и так понятно, что жизнь у него далеко не сахар. Вы должны жечь всякий хлам среди серых улиц заснеженного города, чтобы согреться, проходя мимо каменных лиц проходящих мимо людей, представленных в виде грустных снеговиков.Очень грустная и атмосферная игра. Серый, сюрреалистичный город в метели нагнетает настроение и погружает в игру. Иногда даже понимаешь, что на самом деле все так и есть в жизни. Игра в каком-то смысле учит избавляться от равнодушия и грусти, показывает к чему это может привести.заключается в том, чтобы не замерзнуть на улице, держать температуру тела в районе. Для этого вам предстоит найти спички и сжигать коробки, которые вы найдете по пути, но нужно и не забывать поесть, поэтому приходиться искать огрызки в мусорных ведрах и баках. Вы будете переживать, если вдруг от неверного движения спичка не зажжется, придется тратить новую, но каждая спичка это шанс выжить, поэтому нужно их беречь.В Beneath the Cardboards есть конец, достигается он очень непросто, но он есть. В конце игры вам будет показана надпись с благодарностью и сообщением о том, что игра закончилась. Но если говорить про плохой конец, то можно прочесть очень много историй, многие из которых придуманы, а некоторые являются правдивыми. Например, в игре есть добрый снеговик и злой снеговик. Именно злой снеговик будет олицетворять смерть, он неожиданно появляется и понижает вашу температуру, когда вы начинаете замерзать и отходить от огня, он не раз пугал игроков, за что приносит остроту в геймплей. Все это действие сопровождает такая же атмосферная музыка.в игре сперва непонятное, его нужно освоить. На первых этапах, вы можете даже не понять как зажигать спички, здесь можно посоветовать лишь пробовать дальше, пока не получится.меню, интерфейс, шрифты и прочие вещи очевидно сделаны непрофессионально, но оттого сама игра не очень то и страдает. Во многих моментах вы не сможете разобрать ни единого слова в той же инструкции к управлению, потому что шрифт сливается с окружением и сделан без контура, приходится возиться с этим.Говоря про байки и различные истории, связанные с Beneath the Cardboards, их существует множество. Например говорят о зеленом снеговике, о том что можно разбить стекло в булочной и многое другое.Также есть баг, позволяющий летать. Работает он не всегда, но можно приловчиться и все получится. Суть в том, чтобы найти плоскую картонку, встать на нее, взять и быстро нажимать пробел. Впрочем, похожий баг есть и в Half-life 2. С помощью него можно быстро добраться до вокзала или парка, правда будет сложно это сделать.Статья подошла к концу, спасибо за внимание и до скорых встреч, уважаемые читатели сайта