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EarnНовостиBeneath the Cardboards
Автор: Gamehag в January 9, 2020
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Beneath the Cardboards

Beneath the Cardboards

Beneath the Cardboards – симулятор бездомного от разработчика PrivateTed, так и не вышедшая из стадии разработки.

     Наверняка вы слышали про эту игру или видели пару лет назад на просторах Ютуба, как кто-то в нее играл. Она была очень популярна, только ленивый не снял ее в то время. Сегодня речь пойдет именно о ней.

     По сюжету вы играете за бездомного ребенка, история которого не рассказывается, но и так понятно, что жизнь у него далеко не сахар. Вы должны жечь всякий хлам среди серых улиц заснеженного города, чтобы согреться, проходя мимо каменных лиц проходящих мимо людей, представленных в виде грустных снеговиков.
     Очень грустная и атмосферная игра. Серый, сюрреалистичный город в метели нагнетает настроение и погружает в игру. Иногда даже понимаешь, что на самом деле все так и есть в жизни. Игра в каком-то смысле учит избавляться от равнодушия и грусти, показывает к чему это может привести.

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     Цель игры заключается в том, чтобы не замерзнуть на улице, держать температуру тела в районе 36°C. Для этого вам предстоит найти спички и сжигать коробки, которые вы найдете по пути, но нужно и не забывать поесть, поэтому приходиться искать огрызки в мусорных ведрах и баках. Вы будете переживать, если вдруг от неверного движения спичка не зажжется, придется тратить новую, но каждая спичка это шанс выжить, поэтому нужно их беречь.
     В Beneath the Cardboards есть конец, достигается он очень непросто, но он есть. В конце игры вам будет показана надпись с благодарностью и сообщением о том, что игра закончилась. Но если говорить про плохой конец, то можно прочесть очень много историй, многие из которых придуманы, а некоторые являются правдивыми. Например, в игре есть добрый снеговик и злой снеговик. Именно злой снеговик будет олицетворять смерть, он неожиданно появляется и понижает вашу температуру, когда вы начинаете замерзать и отходить от огня, он не раз пугал игроков, за что приносит остроту в геймплей. Все это действие сопровождает такая же атмосферная музыка.

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     Управление в игре сперва непонятное, его нужно освоить. На первых этапах, вы можете даже не понять как зажигать спички, здесь можно посоветовать лишь пробовать дальше, пока не получится.
     Оформление меню, интерфейс, шрифты и прочие вещи очевидно сделаны непрофессионально, но оттого сама игра не очень то и страдает. Во многих моментах вы не сможете разобрать ни единого слова в той же инструкции к управлению, потому что шрифт сливается с окружением и сделан без контура, приходится возиться с этим.

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     Говоря про байки и различные истории, связанные с Beneath the Cardboards, их существует множество. Например говорят о зеленом снеговике, о том что можно разбить стекло в булочной и многое другое.
     Также есть баг, позволяющий летать. Работает он не всегда, но можно приловчиться и все получится. Суть в том, чтобы найти плоскую картонку, встать на нее, взять и быстро нажимать пробел. Впрочем, похожий баг есть и в Half-life 2. С помощью него можно быстро добраться до вокзала или парка, правда будет сложно это сделать.

     Статья подошла к концу, спасибо за внимание и до скорых встреч, уважаемые читатели сайта Gamehag!
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