Battlefield V вооружение классов

Статья рассматривает каждый класс персонажей в игре Battlefield 5 и лучшее вооружение подходящее именно для них.

Battlefield V - Какое оружие лучшее для каждого класса?

Предлагаю посмотреть на лучшее оружие для 4 классов игры (штурмовик, доктор, поддержка и разведчик). Battlefield V обладает большим арсеналом Второй мировой войны, и некоторые виды оружия выделяются благодаря своей эффективности в определенных ситуациях. Какое же из оружия самое лучшее?

Лучшее оружие для каждого класса

Полагаясь на некоторые факты, можно считать, что лучшее оружие для каждого класса это:

Класс «Штурмовик» : StG-44 и Turner SMLE (в сочетании с P38);

: StG-44 и Turner SMLE (в сочетании с P38); Класс «Медик» : Suomi KP/-31;

: Suomi KP/-31; Класс «Поддержки »: Bren и M30 Drilling;

»: Bren и M30 Drilling; Класс «Разведчик»: Kar98K.

Появляется вопрос почему было выбрано именно это оружие? Разъяснения представлены ниже.

Класс «Штурмовик»





Штурмовик часто будет находиться в бою на коротких и средних дистанциях, для этого у него есть арсенал, который может адаптироваться к ситуации. Вооруженный множеством взрывчатых веществ, он будет полезен против транспортных средств и танков. Его универсальный арсенал позволит вам убивать вражеские силы вокруг бронированных целей.

StG-44

Первая штурмовая винтовка в игре, вероятно, лучшая, благодаря своей универсальности. Несмотря на небольшой урон, его способность стрелять будет полезна в большинстве ситуаций. Ее точность, в сочетании с правильным прицелом, поможет в стрельбе на большие расстояния. StG-44 следует рассматривать как SMG (пистолет-пулемет), который может быть полезен на большом расстоянии. Отличный выбор для борьбы с пехотой.

Turner SMLE

С этим оружием придется играть обдумано. Действительно, Turner SMLE создан не для рукопашного боя, а для дуэлей средней дальности. Оружие превосходно своей потрясающей точностью, соедините её с хорошим пистолетом, таким как P38, в случае, если вы окажетесь в плохой ситуации.

Класс «Медик»





Врач, как следует из названия, должен будет лечить и реанимировать своих павших товарищей по команде. Поэтому ему понадобится большое количество огнестрельного оружия, чтобы быстро уничтожать цели вокруг своих пациентов. Следовательно, оружие, которое он имеет в своем распоряжении, должно обладать этими качествами, чтобы быть эффективным.

Suomi KP/-31

Battlefield 5 предпочитает SMG с высокой скорострельностью, поэтому рекомендуется играть с Suomi KP / -31. Его высокий темп стрельбы позволит иметь преимущество в поединках. Если вы нацелитесь в центр мишени, отдача быстро достигнет вашей головы.

Класс «Поддержки»





Традиционно в Battlefield V класс поддержки класс поддержки снабжает свою команду боеприпасами и имеет тяжелые ручные пулеметы и помповые дробовики. Чтобы играть за этот класс, вы должны следовать за своими товарищами по команде, чтобы пополнить их боезапас. Поиск лучшего места для укладки оружия и полив противников огнем станет вашим приоритетом.

Bren

Огромная сила Брена в том, что у него есть два режима стрельбы: непрерывный, чтобы эффективно защищать точку, и режим одиночного выстрела для боя на расстоянии. Кроме того, его устойчивость позволяет вести качественную стрельбу.

M30 Drilling

Другим аспектом поддержки является более напряженный рукопашный бой со своими товарищами по команде с помповым дробовиком, а BF5 очень хорош. M30 Drilling будет особенно полезен в зданиях и часто будет синонимом одного критического выстрела для противника.

Класс «Разведчик»





Если вы не хотите быть в центре событий, а бой на дальних дистанциях близок вам по духу, класс разведчиков - ваш лучший выбор. Снайперская механика была упрощена в этой игре, поэтому разведчик легко доминирует на больших картах.

Kar98k

Лучший друг разведчика - его дальнобойная винтовка, лучший выбор - Kar98K. Эта винтовка имеет наименьшую скорострельность, но наносит колоссальный урон с каждым попаданием.

На этом обзор лучшего вооружения для успешной игры подошел к концу. Какое, по-вашему мнению, лучшее оружие для каждого класса?



